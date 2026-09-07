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leépítés
Románia
Wizz Air

Kiszivárgott: nagy baj lehet a Wizz Air-nél, nagylétszámú leépítésekre készülnek, heteken belül meglépik – igaza lehet a Ryanair-vezérnek a vállalat jövöjéről?

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Csoportos létszámleépítésre készülhet a Wizz Air Romániában: egy online portál birtokába került belső dokumentum szerint összesen 172 munkavállalót érinthet a leépítés a bukaresti, craiovai, kolozsvári és iași-i bázisokon. A munkaviszonyok megszüntetésére októberben és novemberben kerülhet sor, amennyiben helytállók és érvényben maradnak a Wizz Air dokumentumában foglalt információk.
VG
2026.09.07, 09:01
Frissítve: 2026.09.07, 09:15

A román légitársasági piacon jelentős átszervezést jelenthet a Wizz Air terve. Az Apix.ro portál birtokába került dokumentum szerint a vállalat 1892 romániai alkalmazottja közül 172-en kerülhetnek elbocsátásra, azaz a dolgozók közel 10 százaléka. A leépítések valamennyi érintett bázison végrehajtási, vagyis nem vezetői munkaköröket érintenének. A tervezett leépítés elsősorban a repülőgépek személyzetét érinti. A listán több mint 150 pilóta és másodpilóta, valamint több mint 120 légiutas-kísérő szerepel.

Wizz Air Holdings Plc Operations Ahead Of Earning Release
Leépítésekre készülhet a Wizz Air Romániában
Fotó: Chris Ratcliffe

A kiszivárgott dokumentom szerint két szempont szerint mérlegel Wizz Air

A legtöbb állás Craiován szűnhet meg: innen 47 dolgozó kerülhet a leépítési listára. Bukarestben 46, Iași-ban 44, míg Kolozsváron 36 munkavállaló lehet érintett. 

A vállalat az érintett munkavállalók kiválasztására két szempontot határozott meg:

  • elsődlegesen az alkalmazottak teljesítményértékelését vennék figyelembe, ezen belül a legutóbbi éves értékelés eredményét; 
  • ha ez alapján nem lehetne egyértelműen rangsorolni az érintett dolgozókat, akkor a Wizz Air-csoporton belüli munkaviszony hossza dönthet (vagyis nem kizárólag az adott romániai társaságnál eltöltött időt, hanem a Wizz Air valamely vállalatánál megszerzett teljes szolgálati időt vennék figyelembe).

A dokumentum külön is rögzíti, hogy a második szempontot – a munkaviszony hosszát – csak akkor alkalmaznák, ha a teljesítményértékelés alapján nem lehetne különbséget tenni az érintett munkavállalók között.

A leépítések a tervek szerint októberben és novemberben történnének. A munkaviszonyok a felmondási idő lejártával szűnnének meg. A Wizz Air szakszervezete szeptember 14-ig nyújthatja be álláspontját a tervezett elbocsátásokkal kapcsolatban.

Négy romániai bázist érinthet a leépítés

A bukaresti Băneasa repülőtéren működő bázison összesen 46 pozíció megszüntetését helyezték kilátásba. Ezek között hét kapitányi, hat első tiszti, hét vezető légiutas-kísérői és 26 légiutas-kísérői állás szerepel.

Craiován 47 pozíció lehet érintett: hat kapitány, nyolc első tiszt, tíz vezető légiutas-kísérő és 23 légiutas-kísérő kerülhet a leépítési listára.

Kolozsváron 36 munkakör megszüntetését tervezik. A listán öt kapitányi, hat első tiszti, hat vezető légiutas-kísérői, valamint 19 légiutas-kísérői pozíció szerepel.

Iași-ban 44 állás szűnhet meg: hat kapitányi, hét első tiszti, nyolc vezető légiutas-kísérői és 22 légiutas-kísérői munkakör érintett.

A dokumentum szerint a Wizz Air bizonyos munkaköröket összevont kategóriaként kezel a szerkezetátalakítás során. A repülési műveleteknél az első tiszti és vezető első tiszti pozíciókat, a fedélzeti személyzetnél pedig a légiutas-kísérői és junior légiutas-kísérői munkaköröket tekintik azonos vagy hasonló kategóriának.

A kiszivárgott dokumentum egyik oldala:

A mostani terv egyelőre a vállalat romániai működésének négy bázisát érinti, és a munkáltató által közölt szándék alapján készített értesítésről van szó. A végleges létszámcsökkentés a munkavállalói és szakszervezeti egyeztetések után alakulhat ki.

A Wizz Air már biztos az áremelésben

Áremelésre és a kapacitások csökkentésére készül a Wizz Air, ami érinti a magyar utazókat is. Mint beszámoltunk róla, a jelentős diszkont légitársaság szerint a tartósan magas olaj- és repülőgépüzemanyag-árak elkerülhetetlenül költségnyomást gyakorolnának az európai légiközlekedési ágazatra, különösen ahogy a légitársaságok meglévő fedezeti pozíciói fokozatosan kifutnak. Azt ugyanakkor még nem tudják, hogy ezek a körülmények pontosan hogyan jelennek majd meg a 2027-es viteldíjaikban.

Mindez, ha nem is igazolja, de alátámasztja a konkurens Ryanair vezérének nyári állítását arról, hogy hamarosan konszolidáció jöhet az európai légi közlekedésben (sőt, az easyJet körüli huzavonával ez már meg is kezdődött). Bár a Wizz Air részéről érdemi reakció erre nem is érkezett, Michael O'Leary azt mondta, hogy a Wizz Air is felvásárlók célpontjává vált, és még idén nyélbe üthetik az üzletet.

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