Kiszivárgott: nagy baj lehet a Wizz Air-nél, nagylétszámú leépítésekre készülnek, heteken belül meglépik – igaza lehet a Ryanair-vezérnek a vállalat jövöjéről?

A román légitársasági piacon jelentős átszervezést jelenthet a Wizz Air terve. Az Apix.ro portál birtokába került dokumentum szerint a vállalat 1892 romániai alkalmazottja közül 172-en kerülhetnek elbocsátásra, azaz a dolgozók közel 10 százaléka. A leépítések valamennyi érintett bázison végrehajtási, vagyis nem vezetői munkaköröket érintenének. A tervezett leépítés elsősorban a repülőgépek személyzetét érinti. A listán több mint 150 pilóta és másodpilóta, valamint több mint 120 légiutas-kísérő szerepel.

Leépítésekre készülhet a Wizz Air Romániában

Fotó: Chris Ratcliffe

A kiszivárgott dokumentom szerint két szempont szerint mérlegel Wizz Air

A legtöbb állás Craiován szűnhet meg: innen 47 dolgozó kerülhet a leépítési listára. Bukarestben 46, Iași-ban 44, míg Kolozsváron 36 munkavállaló lehet érintett.

A vállalat az érintett munkavállalók kiválasztására két szempontot határozott meg:

elsődlegesen az alkalmazottak teljesítményértékelését vennék figyelembe, ezen belül a legutóbbi éves értékelés eredményét;

ha ez alapján nem lehetne egyértelműen rangsorolni az érintett dolgozókat, akkor a Wizz Air-csoporton belüli munkaviszony hossza dönthet (vagyis nem kizárólag az adott romániai társaságnál eltöltött időt, hanem a Wizz Air valamely vállalatánál megszerzett teljes szolgálati időt vennék figyelembe).

A dokumentum külön is rögzíti, hogy a második szempontot – a munkaviszony hosszát – csak akkor alkalmaznák, ha a teljesítményértékelés alapján nem lehetne különbséget tenni az érintett munkavállalók között.

A leépítések a tervek szerint októberben és novemberben történnének. A munkaviszonyok a felmondási idő lejártával szűnnének meg. A Wizz Air szakszervezete szeptember 14-ig nyújthatja be álláspontját a tervezett elbocsátásokkal kapcsolatban.

Négy romániai bázist érinthet a leépítés

A bukaresti Băneasa repülőtéren működő bázison összesen 46 pozíció megszüntetését helyezték kilátásba. Ezek között hét kapitányi, hat első tiszti, hét vezető légiutas-kísérői és 26 légiutas-kísérői állás szerepel.

Craiován 47 pozíció lehet érintett: hat kapitány, nyolc első tiszt, tíz vezető légiutas-kísérő és 23 légiutas-kísérő kerülhet a leépítési listára.