Vérfagyasztó, ami a Wizz Air járatán történt: felszállás közben vették csak észre, hogy berepedt az A321neo ablaka – nem lehetett továbbrepülni a géppel, azonnal cselekedett a pilóta

Szombat reggel egy műszaki meghibásodás miatt a Wizz Air Róma-Konstanca járata nem tudott a levegőbe emelkedni. A fedélzeten tartózkodó egyik légiutas-kísérő repedést észlelt a repülőgép egyik ablakán, így a menetrend szerinti 6:10-es felszállást meg kellett szakítani.

A Wizz Air Malta egyik repülőgépe / Fotó: NurPhoto via AFP

Miután az utastérben szolgálatot teljesítő személyzet észrevette a problémát, azonnal értesítették a pilótákat, akik megszakították a felszállást és a gépet műszaki ellenőrzés céljából a kijelölt állóhelyre irányították.

Többórás késéssel szállt fel a Wizz Air járata

Román sajtóértesülések szerint az érintett repülőgép utasait arról tájékoztattták, hogy a cseregép váhatóan a cseregép várhatóan 8:45-kor emelkedhet a levegőbe, azonban a légitársaság figyelmeztetett, hogy ez függ a repülőgép előkészítéséhez szükséges eljárások időtartamától is.

A W46081-es mentesítő járatot a Wizz Air Malta teljesítette a társaság 9H-WNG lajstromjelű Airbus A321neo típusú repülőgépével.

Az utasok végül 3 óra 30 perces késéssel, 9:40-kor szállhattak fel, majd 12:30 körül landoltak Konstancában.

A Wizz Air egyelőre nem közölt részletes tájékoztatást az incidens körülményeiről, így az sem derült ki, hogy pontosan mi okozhatta a váratlan műszaki meghibásodást.

A Róma-Konstanca közvetlen járat szeptembereben került be a Wizz Air menetrendjébe és hetente két alkalommal, kedden és szombaton közlekedik.

A Wizz Air Lengyelország kedvéért dobta Romániát

Annak ellenére, hogy jelenleg Románia a Wizz Air legnagyobb piaca, a magyar hátterű légitársaság mégis Lengyelországot választotta új pilótaképző központjának helyszínéül. A beruházásért Románia is versenyben volt, de a döntés szempontjait a vállalat üzleti titokra hivatkozva nem hozta nyilvánosságra.

A döntés azért lehet különösen fájó Romániának, mert Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója tavaly év végén még úgy nyilatkozott, hogy Bukarest mérete, valamint a román piac jelentősége miatt az ország lehetséges helyszíne lehet egy képzési beruházásnak. Az üzletember azonban azt is hozzátette, hogy a társaság több lehetőséget is vizsgál. Sajtóinformációk szerint ráadásul az év elején Ilie Bolojan román miniszterelnök személyesen találkozott Váradi Józseffel. A megbeszélésen a kelet-európai légi közlekedési ágazat helyzete, valamint a Wizz Air romániai fejlődési lehetőségeiről esett szó.

A lengyelországi létesítmény a légitársaság harmadik oktatóközpontja lesz a budapesti és a római után. A Wizz Air több mint 30 millió eurót fordított budapesti képzési központjára, míg a 2018-ban megnyitott római létesítmény 38 millió euróba került.

Érdekes, hogy nem ez az első eset, amikor Románia egy légiközlekedési beruházásnál alulmarad Lengyelországgal szemben. A Ryanair 2016-ban Romániát is vizsgálta egy informatikai központ lehetséges helyszíneként, végül azonban szintén Lengyelország mellett döntöttek. Az ír légitársaság ráadásul tavaly egy új képzési központot nyitott az országban egy 134 millió eurós beruházás keretében.