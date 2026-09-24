Balszerencsés légitársaságnak nevezte a Wizz Air-t a Reuters – a számok és a befektetők cáfolják a lap kommentárját

Nehéz lenne olyan jelentős európai légitársaságot találni, amelyet az elmúlt években jobban üldözött volna a balszerencse, mint a Wizz Airt. A 2010-es évek végén még 30 font feletti árfolyamon kereskedtek a magyar gyökerű légitársaság részvényeivel, miközben működési eredményhányada a 15 százalék körüli sávban mozgott – írta a Reuters Breakingviews kommentárja.

Az elemzők továbbra is jelentős potenciált látnak a Wizz Airben / Fotó: Shutterstock

Hozzátették, hogy ezt az időszakot sorozatos szűk esztendők követték, és a részvény árfolyama több mint kétharmadával zuhant, a Wizz Air pedig az idei évben várakozásaik szerint már működési veszteséggel néz szembe. A csoport legújabb stratégiája – amely a korábbi nagyratörő tervekhez képest jelentősen visszavágja ambícióit – megnyugtatóan két lábbal áll a földön.

Sorozatos kihívásokkal szembesült az iparág

Az elemzés megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány idején a Wizz Air – az összes többi légitársasághoz hasonlóan – komoly veszteségeket szenvedett el. A vállalat az orosz-ukrán háború kitörése előtt Ukrajnában is komoly jelenléttel rendelkezett, ahogyan Izraelben is a 2023-as támadásokat megelőzően. A legsúlyosabb csapást ugyanakkor az jelentette, hogy flottájában nagy számban használta a Pratt & Whitney GTF hajtóműveit, amelyeknél egy gyártási probléma történt, emiatt széles körű ellenőrzések váltak szükségessé, és számos repülőgépük a földre kényszerült hosszabb időre.

A Reuters felidézte, hogy a 2019 márciusával zárult pénzügyi évben a Wizz Air 300 millió eurós működési eredményről és 20 százalékos árbevétel-növekedésről számolt be. A 2025 márciusával zárult évben – amikor már egy teljes éven át éreztette hatását a hajtóműprobléma – az árbevétel csupán 4 százalékkal nőtt, a működési eredmény pedig 168 millió eurót tett ki.

A kommentár szerint a légitársaságban mindig is jelentős potenciál rejlett. Az Airbus A321Neo repülőgépei több mint 230 turistaosztályú ülőhelyet kínálnak, miközben korszerű hajtómű-technológiát alkalmaznak, ami alacsony egy utasra jutó költséget tesz lehetővé. A társaság erős közép- és kelet-európai pozíciója pedig kedves az átlagosnál magasabb növekedési ütemnek.