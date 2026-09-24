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Wizz Air
elemzés

Balszerencsés légitársaságnak nevezte a Wizz Air-t a Reuters – a számok és a befektetők cáfolják a lap kommentárját

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A Reuters elemzése szerint a Wizz Air új, óvatosabb stratégiája ellenére komoly pénzügyi és strukturális kockázatokkal néz szembe a súlyos adósságterhe és a régiós geopolitikai sebezhetősége miatt. Bár a kapacitásbővítés visszafogása racionális lépés, a várható profitmarzsok elmaradnak a vállalat korábbi fénykorának szintjétől. A légitársaság a Világgazdaság megkeresésére annyit közölt, túlzóak a hírügynökség jóslatai.
VG
2026.09.24, 07:50
Frissítve: 2026.09.24, 08:00

Nehéz lenne olyan jelentős európai légitársaságot találni, amelyet az elmúlt években jobban üldözött volna a balszerencse, mint a Wizz Airt. A 2010-es évek végén még 30 font feletti árfolyamon kereskedtek a magyar gyökerű légitársaság részvényeivel, miközben működési eredményhányada a 15 százalék körüli sávban mozgott – írta a Reuters Breakingviews kommentárja.

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Az elemzők továbbra is jelentős potenciált látnak a Wizz Airben / Fotó: Shutterstock

Hozzátették, hogy ezt az időszakot sorozatos szűk esztendők követték, és a részvény árfolyama több mint kétharmadával zuhant, a Wizz Air pedig az idei évben várakozásaik szerint már működési veszteséggel néz szembe. A csoport legújabb stratégiája – amely a korábbi nagyratörő tervekhez képest jelentősen visszavágja ambícióit – megnyugtatóan két lábbal áll a földön.

Sorozatos kihívásokkal szembesült az iparág

Az elemzés megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány idején a Wizz Air – az összes többi légitársasághoz hasonlóan – komoly veszteségeket szenvedett el. A vállalat az orosz-ukrán háború kitörése előtt Ukrajnában is komoly jelenléttel rendelkezett, ahogyan Izraelben is a 2023-as támadásokat megelőzően. A legsúlyosabb csapást ugyanakkor az jelentette, hogy flottájában nagy számban használta a Pratt & Whitney GTF hajtóműveit, amelyeknél egy gyártási probléma történt, emiatt széles körű ellenőrzések váltak szükségessé, és számos repülőgépük a földre kényszerült hosszabb időre.

A Reuters felidézte, hogy a 2019 márciusával zárult pénzügyi évben a Wizz Air 300 millió eurós működési eredményről és 20 százalékos árbevétel-növekedésről számolt be. A 2025 márciusával zárult évben – amikor már egy teljes éven át éreztette hatását a hajtóműprobléma – az árbevétel csupán 4 százalékkal nőtt, a működési eredmény pedig 168 millió eurót tett ki.

A kommentár szerint a légitársaságban mindig is jelentős potenciál rejlett. Az Airbus A321Neo repülőgépei több mint 230 turistaosztályú ülőhelyet kínálnak, miközben korszerű hajtómű-technológiát alkalmaznak, ami alacsony egy utasra jutó költséget tesz lehetővé. A társaság erős közép- és kelet-európai pozíciója pedig kedves az átlagosnál magasabb növekedési ütemnek.

A Bernstein elemzői szerint Lengyelországban például az egy főre jutó repülőutak száma mintegy 45 százalékkal emelkedett 2019 és 2025 között.

Racionalizálhatja növekedési tervét a Wizz Air

Váradi József vezérigazgató még 2024-ben is a „Wizz 500” névre keresztelt tervet népszerűsítette, amely hosszabb távon 500 repülőgépes flottával számolt, és 2030-ra már mintegy 450 gépet irányzott elő. Váradi emellett még olyan távoli piacokban rejlő lehetőségekről is beszélt, mint India.

A Reuters elemzője szerint a múlt csütörtöki tőkepiaci napon bemutatott terv már sokkal inkább igazodik a nehezebb piaci körülményekhez, például ahhoz, hogy az IATA adatai alapján a repülőgép-üzemanyag ára több mint 115 százalékkal haladja meg a tavalyi átlagot. A Wizz Air 10 milliárd eurós árbevételt céloz 2030-ra – nagyjából annyit, amennyivel az elemzők egyébként is számoltak –, 10 százalékos működési eredményhányad mellett. A 2030-ra tervezett flotta méretét 335 repülőgépben határozták meg, miközben a vállalat ismét hangsúlyossá tette közép- és kelet-európai fókuszát.

Azonban a piaci hírek szerint nem a Wizz Air az egyetlen légitársaság, amely visszafogja növekedési terveit. Az olyan nagy amerikai szereplők, mint a United Airlines, a továbbra is ellenálló kereslet ellenére csökkentik menetrend szerinti kapacitásukat, amivel közvetve a növekedés helyett a jövedelmezőséget helyezik előtérbe. A Wizz Air október és március közötti időszakra tervezett 5 százalékos kapacitáscsökkentése előtt a rivális Ryanair is hasonló bejelentését tett.

Az elemzők azonban azt is megjegyzik, hogy a Wizz Air nettó adósságállománya június végén még mindig meghaladta az EBITDA négyszeresét – ez kétszerese annak a szintnek, amelyre várhatóan szükség lenne ahhoz, hogy a társaság elérje a befektetésre ajánlott hitelminősítést. Ennek ellenére a légitársaság részvényeinek árfolyama az új stratégia bejelentését megelőző szinthez képest több mint 9 százalékkal emelkedett, miközben a STOXX Europe Airlines Index a tegnapi zárásig mindössze 2 százalékkal erősödött. Úgy tűnik tehát, hogy a befektetők kedvezően fogadták a vállalat csütörtöki tőkepiaci napján elhangzottakat.

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