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katonai segítség
Volodimir Zelenszkij
támogatás
orosz-ukrán háború

Zelenszkij bevallotta: az újabb uniós milliárdok sem elegendők – csillagászati lyuk tátong a költségvetésben,

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Újabb milliárdokat utalt Brüsszel, Ukrajnában mégis állami beruházások állnak le pénzhiány miatt. A korábbi támogatások már a háború előtti éves gazdasági teljesítmény nagyságrendjét érték el, de a finanszírozási igény továbbra is óriási.
Dénes Zoltán
2026.09.19, 06:37
Frissítve: 2026.09.19, 06:40

„Csillagászatinak” nevezte Ukrajna költségvetési hiányát Volodimir Zelenszkij a kárpáti államok Ivano-Frankivszk térségében tartott csúcstalálkozóján – számolt be az n-tv a dpa hírügynökség alapján . Az ukrán elnök új összeget nem közölt; augusztusban még mintegy 23,5 milliárd eurós, átszámítva körülbelül 8561 milliárd forintos finanszírozási lyukról beszélt. A nyilatkozatot megelőzően az Európai Unió további 3,3 milliárd eurót, mintegy 1202 milliárd forintot utalt Kijevnek. Zelenszkij szerint ezt azonnal drónok és rakéták gyártására fordítják.

Zelenszkij további támogatást kér
Zelenszkij további támogatást kér a háború folytatásához Fotó: AFP

A pénzhiány közben a beruházásokat is elérte: az Autostrada építőipari vállalat az elmaradó állami kifizetések miatt felfüggesztette a költségvetésből finanszírozott munkáit. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter korábban likviditási problémákat ismert el.

Az n-tv szerint a 2027-re tervezett, több mint 141 milliárd eurós – mintegy 51 366 milliárd forintos – költségvetéshez Ukrajna csaknem 46 milliárd eurót, hozzávetőleg 16 758 milliárd forintot vár külföldről. Ez a tervezett büdzsé közel harmada.

A mostani helyzet egy régóta növekvő finanszírozási függőség újabb jele. Ukrajna a teljes körű orosz invázió kezdete óta csaknem 200 milliárd dollárnyi nemzetközi finanszírozást vont be. Ez már az ország 2021-es, háború előtti éves GDP-jének nagyságrendjével egyezik meg.

A támogatások mögött több, eltérő célú konstrukció áll. Az uniós Ukraine Facility a 2024–2027-es időszakra 50 milliárd eurós, körülbelül 18 215 milliárd forintos keretet biztosít. Ebből 39 milliárd eurót, mintegy 14 208 milliárd forintot közvetlen költségvetési támogatásra irányoztak elő. A VG ugyanezen cikke a 2026–2027-re szóló Ukraine Support Loan esetében 90 milliárd eurós – hozzávetőleg 32 787 milliárd forintos – hitelkeretről írt, amelyből 60 milliárd eurót fegyverbeszerzésre szánnának.

A többéves keretek azonban nem jelentenek azonnal elkölthető pénzt, és a külső finanszírozás jelentős része hitel. A már folyósított összegeket ezért nem lehet egyszerűen összeadni a későbbi évekre jóváhagyott forrásokkal.

A katonai segítség szintén külön kategória. Korábban megírtuk, hogy az amerikai külügyminisztérium 2025. márciusi adatai szerint Washington a 2022. februári invázió óta addig 66,9 milliárd dollár katonai segítséget biztosított Ukrajnának. A Pentagon készleteiből átadott fegyverek és felszerelések értéke meghaladta a 31,7 milliárd dollárt. Ezek a szállítások a védekezést segítik, de nem jelentenek szabadon felhasználható költségvetési bevételt.

A további finanszírozás egyik vitatott lehetősége a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. A VG szeptember 10-én ismertetett egy olyan uniós elképzelést, amely az Euroclearnél kezelt eszközöket új, uniós ellenőrzés alatt álló letétkezelőhöz helyezné át, megosztva a jogi kockázatokat. A cikkben szereplő, mintegy 200 milliárd eurós – körülbelül 72 860 milliárd forintos – befagyasztott vagyon ugyanakkor nem tekinthető Ukrajnának már átadott támogatásnak: az ismertetett megoldás akkor még kidolgozás alatt állt.

Kijev számára így a támogatások teljes összege mellett egyre fontosabb az időzítés és a felhasználhatóság. A több évre szóló pénzügyi vállalások önmagukban nem rendezik a most esedékes számlákat.

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