Zelenszkij bevallotta: az újabb uniós milliárdok sem elegendők – csillagászati lyuk tátong a költségvetésben,
„Csillagászatinak” nevezte Ukrajna költségvetési hiányát Volodimir Zelenszkij a kárpáti államok Ivano-Frankivszk térségében tartott csúcstalálkozóján – számolt be az n-tv a dpa hírügynökség alapján . Az ukrán elnök új összeget nem közölt; augusztusban még mintegy 23,5 milliárd eurós, átszámítva körülbelül 8561 milliárd forintos finanszírozási lyukról beszélt. A nyilatkozatot megelőzően az Európai Unió további 3,3 milliárd eurót, mintegy 1202 milliárd forintot utalt Kijevnek. Zelenszkij szerint ezt azonnal drónok és rakéták gyártására fordítják.
A pénzhiány közben a beruházásokat is elérte: az Autostrada építőipari vállalat az elmaradó állami kifizetések miatt felfüggesztette a költségvetésből finanszírozott munkáit. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter korábban likviditási problémákat ismert el.
Az n-tv szerint a 2027-re tervezett, több mint 141 milliárd eurós – mintegy 51 366 milliárd forintos – költségvetéshez Ukrajna csaknem 46 milliárd eurót, hozzávetőleg 16 758 milliárd forintot vár külföldről. Ez a tervezett büdzsé közel harmada.
A mostani helyzet egy régóta növekvő finanszírozási függőség újabb jele. Ukrajna a teljes körű orosz invázió kezdete óta csaknem 200 milliárd dollárnyi nemzetközi finanszírozást vont be. Ez már az ország 2021-es, háború előtti éves GDP-jének nagyságrendjével egyezik meg.
A támogatások mögött több, eltérő célú konstrukció áll. Az uniós Ukraine Facility a 2024–2027-es időszakra 50 milliárd eurós, körülbelül 18 215 milliárd forintos keretet biztosít. Ebből 39 milliárd eurót, mintegy 14 208 milliárd forintot közvetlen költségvetési támogatásra irányoztak elő. A VG ugyanezen cikke a 2026–2027-re szóló Ukraine Support Loan esetében 90 milliárd eurós – hozzávetőleg 32 787 milliárd forintos – hitelkeretről írt, amelyből 60 milliárd eurót fegyverbeszerzésre szánnának.
A többéves keretek azonban nem jelentenek azonnal elkölthető pénzt, és a külső finanszírozás jelentős része hitel. A már folyósított összegeket ezért nem lehet egyszerűen összeadni a későbbi évekre jóváhagyott forrásokkal.
A katonai segítség szintén külön kategória. Korábban megírtuk, hogy az amerikai külügyminisztérium 2025. márciusi adatai szerint Washington a 2022. februári invázió óta addig 66,9 milliárd dollár katonai segítséget biztosított Ukrajnának. A Pentagon készleteiből átadott fegyverek és felszerelések értéke meghaladta a 31,7 milliárd dollárt. Ezek a szállítások a védekezést segítik, de nem jelentenek szabadon felhasználható költségvetési bevételt.
A további finanszírozás egyik vitatott lehetősége a befagyasztott orosz vagyon felhasználása. A VG szeptember 10-én ismertetett egy olyan uniós elképzelést, amely az Euroclearnél kezelt eszközöket új, uniós ellenőrzés alatt álló letétkezelőhöz helyezné át, megosztva a jogi kockázatokat. A cikkben szereplő, mintegy 200 milliárd eurós – körülbelül 72 860 milliárd forintos – befagyasztott vagyon ugyanakkor nem tekinthető Ukrajnának már átadott támogatásnak: az ismertetett megoldás akkor még kidolgozás alatt állt.
Kijev számára így a támogatások teljes összege mellett egyre fontosabb az időzítés és a felhasználhatóság. A több évre szóló pénzügyi vállalások önmagukban nem rendezik a most esedékes számlákat.