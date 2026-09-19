Zelenszkij bevallotta: az újabb uniós milliárdok sem elegendők – csillagászati lyuk tátong a költségvetésben,

„Csillagászatinak” nevezte Ukrajna költségvetési hiányát Volodimir Zelenszkij a kárpáti államok Ivano-Frankivszk térségében tartott csúcstalálkozóján – számolt be az n-tv a dpa hírügynökség alapján . Az ukrán elnök új összeget nem közölt; augusztusban még mintegy 23,5 milliárd eurós, átszámítva körülbelül 8561 milliárd forintos finanszírozási lyukról beszélt. A nyilatkozatot megelőzően az Európai Unió további 3,3 milliárd eurót, mintegy 1202 milliárd forintot utalt Kijevnek. Zelenszkij szerint ezt azonnal drónok és rakéták gyártására fordítják.

Zelenszkij további támogatást kér a háború folytatásához Fotó: AFP

A pénzhiány közben a beruházásokat is elérte: az Autostrada építőipari vállalat az elmaradó állami kifizetések miatt felfüggesztette a költségvetésből finanszírozott munkáit. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter korábban likviditási problémákat ismert el.

Az n-tv szerint a 2027-re tervezett, több mint 141 milliárd eurós – mintegy 51 366 milliárd forintos – költségvetéshez Ukrajna csaknem 46 milliárd eurót, hozzávetőleg 16 758 milliárd forintot vár külföldről. Ez a tervezett büdzsé közel harmada.

A mostani helyzet egy régóta növekvő finanszírozási függőség újabb jele. Ukrajna a teljes körű orosz invázió kezdete óta csaknem 200 milliárd dollárnyi nemzetközi finanszírozást vont be. Ez már az ország 2021-es, háború előtti éves GDP-jének nagyságrendjével egyezik meg.

A támogatások mögött több, eltérő célú konstrukció áll. Az uniós Ukraine Facility a 2024–2027-es időszakra 50 milliárd eurós, körülbelül 18 215 milliárd forintos keretet biztosít. Ebből 39 milliárd eurót, mintegy 14 208 milliárd forintot közvetlen költségvetési támogatásra irányoztak elő. A VG ugyanezen cikke a 2026–2027-re szóló Ukraine Support Loan esetében 90 milliárd eurós – hozzávetőleg 32 787 milliárd forintos – hitelkeretről írt, amelyből 60 milliárd eurót fegyverbeszerzésre szánnának.

A többéves keretek azonban nem jelentenek azonnal elkölthető pénzt, és a külső finanszírozás jelentős része hitel. A már folyósított összegeket ezért nem lehet egyszerűen összeadni a későbbi évekre jóváhagyott forrásokkal.