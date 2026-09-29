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Most érkezett: atombombázó zuhant le Oroszországban, több halott van

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Stratégiai bombázó zuhant le Krasznojarovo közelében. A baleset nem sokkal azután történt, hogy a nukleáris fegyver hordozására is alkalmas Tu-95-ös felszállt az Ukrainka légibázisról. Oroszország azután telepítette ide légierejének egy részét, miután Ukrajna egy 2025-ös hadművelet alkalmával több repülőgépet is megsemmisített.
VG
2026.09.29, 20:24

Lezuhant egy Tu-95-ös repülőgép kedden az Oroszország távol-keleti részén fekvő Amuri területen. A balesetben a személyzet hat tagja életét vesztette, egy ember pedig megsérült – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Lezuhant egy Tu-95-ös bombázó
Lezuhant egy Tu-95-ös bombázó / Fotó: StockTrek Images via AFP

A tárca szerint a a nukleáris fegyver hordozására is alkalmas stratégiai bombázó gyakorlórepülés közben, egy lakatlan területen zuhant le, és nem szállított lőszert.

Műszaki hiba miatt zuhanhatott le a repülőgép

Az orosz védelmi minisztérium előzetes adatai szerint a személyzet hat tagja életét vesztette az incidensben, egy ember pedig sérülésekkel szállítottak kórházba.

Krasznojarovo település közelében történt, nem sokkal azután, hogy a bombázó felszállt az Ukrainka légibázisról.

A hatóságok büntetőeljárást indítottak, az orosz légi- és kozmikus erők szakértői pedig a helyszínre érkeztek. A jelenlegi feltételezések szerint a repülőgép műszaki meghibásodás miatt zuhanhatott le. 

A Tu-95 egy nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas stratégiai bombázó, amelyet a Szovjetunióban fejlesztettek ki, és 1952-ben hajtotta végre első repülését. Jelenleg ez az egyetlen hadrendben álló, légcsavaros gázturbinás hajtóművekkel felszerelt stratégiai bombázó.

Az Ukrainka légibázis

A nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas stratégiai bombázó, amelyet még a Szovjetunióban fejlesztettek ki, és 1952-ben hajtotta végre első repülését. Jelenleg ez az egyetlen hadrendben álló, légcsavaros gázturbinás hajtóművekkel felszerelt stratégiai bombázó.

Az Ukrainka légibázis Oroszország egyik legnagyobb stratégiai, nagy hatótávolságú repülőbázisa, amely az Amuri terület Szerisevói járásában, az ország keleti részén található. A bázis 2025 júniusában az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Pókháló fedőnevű, orosz katonai repülőterek ellen végrehajtott nagyszabású műveletének egyik célpontja volt.

Kijev az akció során drónok segítségével több mint 40 orosz repülőgépet semmisített, vagy rongált meg. Köztük hét-nyolc Tu-95-ös bombázót.

Moszkva ezt követően az európai területen fekvő légibázisairól az Ukrainka bázisra telepítette át megmaradt stratégiai bombázóinak egy részét.

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