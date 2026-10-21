Reszkethet Von der Leyen: Orbán Viktor német barátja kiforgatná a négy sarkából az uniót – bemutatta a nagy átalakítási tervét az AFD-vezér

A német AfD meg akarja szüntetni a közvetlenül választott Európai Parlamentet, csökkentené az Európai Bizottság szerepét, és lehetővé tenné Berlin számára, hogy kimaradjon a közös uniós politikákból. Mindez a párt szakpolitikai programjából derül ki, amelyet a párt vezetője, Alice Weidel szerdán mutat be az Európai Parlamentben – írja a Politico.

Az AfD-vezér, Alice Weidel átalakítási tervei/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Afd ma délután ismerteti stratégiáját

A múlt héten Marine Le Pen Brüsszelben ismertette azt a tervét, amelyet az EU-val kapcsolatban követne, ha francia elnök lenne. Megígérte, hogy hatalomra kerülése esetén felére csökkenti Franciaország uniós költségvetési hozzájárulását, és az Európai Bizottságot a tagállamok szolgálatában álló „titkársággá” alakítaná.

„Nem téveszt meg, amit az Európai Bizottság tenni akar. Az Európai Bizottság állammá akarja alakítani önmagát; mi nem akarjuk ezt. Ezért az útjába fogunk állni”

– mondta Le Pen.

Az AfD szakpolitikai dokumentuma, amelyet a Brussels Playbook szerzett meg, azt írja, hogy a párt kezdetben nem törekedne az EU-ból vagy az euróövezetből való kilépésre. Ehelyett újra kívánja tárgyalni az uniós szerződéseket, és csökkentené az EU hatásköreit, intézményeit és költségvetését. Weidel szerdán délután egy „Új megállapodás Európának” című rendezvényen ismerteti stratégiáját.

A párt a közvetlen európai parlamenti választásokat a nemzeti parlamentek által delegált képviselőkkel váltaná fel, az Európai Bizottság szerepét kizárólag adminisztratív feladatokra korlátozná, a döntéshozatalt pedig a nemzeti fővárosokhoz helyezné vissza. Emellett az EU legfelsőbb bíróságát egy választottbírósági testülettel váltaná fel.

A terv az uniós költségvetés jelentős csökkentését és felső korlátjának rögzítését, a létszám befagyasztását, valamint uniós ügynökségek megszüntetését irányozza elő. Az AfD vétójogát arra használná, hogy megszüntesse a hozzáadottérték-adóból (áfából) és a műanyagokra kivetett adóból származó uniós bevételeket, továbbá azzal fenyegetne, hogy leállítja Berlin hozzájárulását a közös költségvetéshez annak érdekében, hogy kikényszerítse az általa követelt reformokat.

„Ha Brüsszel elutasítja a reform útját, ezt a vétót arra fogjuk használni, hogy megakadályozzuk a jövőbeni uniós finanszírozási jogszabályok elfogadását, és drasztikusan csökkentsük Németország hozzájárulását”

– áll az AfD tervében.