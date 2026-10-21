Reszkethet Von der Leyen: Orbán Viktor német barátja kiforgatná a négy sarkából az uniót – bemutatta a nagy átalakítási tervét az AFD-vezér
A német AfD meg akarja szüntetni a közvetlenül választott Európai Parlamentet, csökkentené az Európai Bizottság szerepét, és lehetővé tenné Berlin számára, hogy kimaradjon a közös uniós politikákból. Mindez a párt szakpolitikai programjából derül ki, amelyet a párt vezetője, Alice Weidel szerdán mutat be az Európai Parlamentben – írja a Politico.
Az Afd ma délután ismerteti stratégiáját
A múlt héten Marine Le Pen Brüsszelben ismertette azt a tervét, amelyet az EU-val kapcsolatban követne, ha francia elnök lenne. Megígérte, hogy hatalomra kerülése esetén felére csökkenti Franciaország uniós költségvetési hozzájárulását, és az Európai Bizottságot a tagállamok szolgálatában álló „titkársággá” alakítaná.
„Nem téveszt meg, amit az Európai Bizottság tenni akar. Az Európai Bizottság állammá akarja alakítani önmagát; mi nem akarjuk ezt. Ezért az útjába fogunk állni”
– mondta Le Pen.
Az AfD szakpolitikai dokumentuma, amelyet a Brussels Playbook szerzett meg, azt írja, hogy a párt kezdetben nem törekedne az EU-ból vagy az euróövezetből való kilépésre. Ehelyett újra kívánja tárgyalni az uniós szerződéseket, és csökkentené az EU hatásköreit, intézményeit és költségvetését. Weidel szerdán délután egy „Új megállapodás Európának” című rendezvényen ismerteti stratégiáját.
A párt a közvetlen európai parlamenti választásokat a nemzeti parlamentek által delegált képviselőkkel váltaná fel, az Európai Bizottság szerepét kizárólag adminisztratív feladatokra korlátozná, a döntéshozatalt pedig a nemzeti fővárosokhoz helyezné vissza. Emellett az EU legfelsőbb bíróságát egy választottbírósági testülettel váltaná fel.
A terv az uniós költségvetés jelentős csökkentését és felső korlátjának rögzítését, a létszám befagyasztását, valamint uniós ügynökségek megszüntetését irányozza elő. Az AfD vétójogát arra használná, hogy megszüntesse a hozzáadottérték-adóból (áfából) és a műanyagokra kivetett adóból származó uniós bevételeket, továbbá azzal fenyegetne, hogy leállítja Berlin hozzájárulását a közös költségvetéshez annak érdekében, hogy kikényszerítse az általa követelt reformokat.
„Ha Brüsszel elutasítja a reform útját, ezt a vétót arra fogjuk használni, hogy megakadályozzuk a jövőbeni uniós finanszírozási jogszabályok elfogadását, és drasztikusan csökkentsük Németország hozzájárulását”
– áll az AfD tervében.
Az AfD azt is szeretné,
- ha a nagyobb euróövezeti gazdaságok nagyobb szavazati súlyt kapnának az Európai Központi Bankban – ezzel Németországnak nagyobb beleszólást biztosítva a monetáris politikába –,
- valamint elutasítaná a digitális eurót.
A párt szerint Berlinnek mentességet kellene kérnie az uniós migrációs, adózási, szociálpolitikai, védelmi és közös hitelfelvételi szabályok alól. Ha nem törlik el az EU zöldpolitikáit, és nem történnek érdemi változások az ipar-, mezőgazdasági és pénzügyi politikában, akkor ezeken a területeken is mentességet kérnének.
A dokumentum 2029-et – amikor a következő európai parlamenti és német szövetségi választásokat tartják – jelöli meg a reformok megkezdésének időpontjaként.
„2029-ben valósággá válhat valami, amiben alig mertünk reménykedni: elérhető közelségbe kerülhet egy hazafias, jobboldali többség az Európai Parlamentben.” Ha reformjai kudarcot vallanak, az AfD azt mondja, hogy népszavazást kezdeményezne Németország EU-tagságáról.
Orbán Viktor már 2025-ben arról beszélt, hogy átalakítaná az EU-t, négy körre osztaná fel. A 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) zárónapján tartott beszédében kiemelte, ha ő lenne az Európai Bizottság elnöke, akkor létrehozná a koncentrikus körök Európáját, amelyben különböző együttműködési szintek vannak koncentrikus körökbe rendezve, és minden nemzet eldönthetné, hogy az „európai építmény” melyik körébe kívánna tartozni. Ez egy nagyon bonyolult diplomáciai művelet lenne.