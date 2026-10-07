Minek ide IMF, S&P vagy Moody's? Saját hitelminősítőt indít Afrika, hogy ne ferdítsen róluk a Nyugat – Ez a „valóság!"

Az Afrikai Unió saját hitelminősítőt indít, mert a kormányok szerint a globális nagyok túl magas kockázati felárat szabnak a kontinensnek. Az AfCRA célja, hogy pontosabb képet adjon a blokk országairól, és csökkentse az úgynevezett „Afrika prémiumot”.

Évtizedes vita végére tehet pontot Afrika saját hitelminősítőjének elindítása, amely mögött az Afrikai Unió áll / Fotó: AFP

Afrika saját hitelminősítőt indít szerdán, amely a Moody’s, az S&P Global és a Fitch Ratings által uralt nemzetközi piacokon próbál új alternatívát kínálni. Az Afrikai Hitelminősítő Ügynökség (AfCRA) az Afrikai Unió égisze alatt kezdi meg működését, miután a kontinens kormányai és szakpolitikusai egy évtizeden át szorgalmazták a létrehozását.

A kontinens nem kér az „Afrika prémiumból"

A kezdeményezés hátterében az a vita áll, hogy a globális hitelminősítők szerintük indokolatlanul magas kockázati felárat rendelnek az afrikai adóssághoz. Az AfCRA egyik kidolgozója, Misheck Mutize szerint azonban az új intézmény „nem egyszerűen egy újabb hitelminősítő”.

Mutize szerint az AfCRA „egy új eszköz Afrika tőkepiacainak bővítésére és elmélyítésére, valamint arra, hogy segítsen a tőkét a termelő beruházások, az infrastruktúra, az energia és a feldolgozóipar felé irányítani”.

Az intézmény vezetéséről, finanszírozásáról, tulajdonosairól és működési terveiről a szerdai, Mauritiuson tartott indulás előtt még nem közöltek részleteket. Az Afrikai Unió szerint nem lesz kormányzati tulajdonban, hogy elkerüljék a politikai összeférhetetlenséget.

Az AfCRA elsősorban a helyi devizában kibocsátott állami és vállalati adósság minősítésére koncentrálna.

Az afrikai országok által kibocsátott devizakötvények piaca ugyanis viszonylag kicsi, miközben a kontinens belföldi adósságpiacai gyorsan bővülnek.

Az Afrikai Unió szerint a becslések alapján mintegy 4 ezer milliárd dolláros regionális tőkeállomány kevesebb mint negyedét fedi le hitelminősítés. 2025 végén Afrikában kevesebb mint 4000 minősítés létezett, miközben az Európai Unióban 823 ezer, az Egyesült Államokban pedig több mint 2 millió.

A kezdeményezés támogatói szerint a jelenlegi módszertanok nem mindig tükrözik megfelelően a helyi viszonyokat. Az ENSZ Fejlesztési Programjának 2023-as jelentése szerint az eltérő helyi körülmények és az adatkorlátok miatt kialakuló minősítési „idioszinkráziák” a becslések szerint 74,5 milliárd dollár többletkamatot és kieső hitelfelvételt okoztak a kontinensnek.

Hiába van tele rézzel, csődbe ment a 20 milliós ország: most döntött róla a nagy amerikai hitelminősítő Az adósbesorolás javításáról döntött az S&P. A kedvezőbb minősítés fontos mérföldkő Zambia számára, amely még küzd néhány gazdasági nehézséggel, 2026-ban pedig választásokat tart.

A vita 2022-ben Ghánában éleződött ki, amikor a kormány élesen bírálta a Moody’s-t az ország leminősítése miatt. A ghánai pénzügyminisztérium „intézményesített elfogultsággal” vádolta a hitelminősítőt, amely ugyanakkor kitartott értékelése mellett. Ghána a következő évben az adósságának jelentős részét nem teljesítette.