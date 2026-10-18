Megérkezett az újabb pofon a Deep Blue után: már a drónirányításban is sokkal jobb az embernél az AI

Már a világ legjobb drónpilótáinál is gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia. A Delfti Műszaki Egyetem kutatói olyan autonóm drónt fejlesztettek, amely egyetlen kamera és egy apró fedélzeti számítógép segítségével, GPS nélkül képes végigszáguldani egy akadályokkal teli versenypályán. Az új AI-technológia a jövő önvezető járműveinek és robotjainak fejlesztésében is szerepet kaphat.

Az AI-vezérelt MonoRace drón éppen egy kapun repül át a 2025-ös Dubai autonóm drónversenyen. / Fotó: Micro Air Vehicles Lab | Delft University of Technology

Másodpercenként 500 döntést hoz a drón irányításáért felelős AI

Nagy sebességnél már a legkisebb reakcióidő-különbség is döntő lehet, és a holland Delfti Műszaki Egyetem (TU Delft) kutatói most bebizonyították, hogy a mesterséges intelligencia ezen a területen is képes felülmúlni az embert: autonóm versenydrónjuk három korábbi világbajnok drónpilótát legyőzve, óránként 100 kilométeres sebességet ért el.

A Science Robotics tudományos folyóiratban bemutatott fejlesztés különlegessége, hogy a MonoRace nevű rendszer rendkívül korlátozott hardveres erőforrásokkal működik. A drón mindössze egy előrenéző kamerát és egy inerciális mérőegységet (IMU) használ a tájékozódáshoz és az irányításhoz, tehát nincs szüksége GPS-re vagy külső helymeghatározó rendszerre.

A nagy sebességű autonóm repülés egyik legnagyobb kihívása, hogy a drónnak a másodperc törtrésze alatt kell felismernie az akadályokat, meghatároznia saját helyzetét és korrigálnia a mozgását. Egyetlen tizedmásodperc késlekedés is elegendő ahhoz, hogy elhibázzon egy kaput vagy nekiütközzön valaminek.

A MonoRace ezt a problémát neurális hálózatok segítségével oldja meg. A kamera képein a mesterséges intelligencia felismeri a versenypálya kapuit, a drón mozgásérzékelője és egy matematikai modell pedig folyamatosan becsüli a jármű helyzetét és sebességét.

Stavrow Bahnam, a tanulmány vezető szerzője szerint a feladatot különösen megnehezíti, hogy nagy sebességnél a kameraképek elmosódnak és torzulnak. A kutatóknak ezért olyan rendszert kellett kidolgozniuk, amely a vizuális információkat a drón saját mozgásadataival egyesíti, és a szenzorok működési korlátai mellett is megbízható marad.