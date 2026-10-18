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Megérkezett az újabb pofon a Deep Blue után: már a drónirányításban is sokkal jobb az embernél az AI

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Újabb területen bizonyult gyorsabbnak a mesterséges intelligencia az embernél, ráadásul ehhez nem volt szüksége különösebben nagy számítási teljesítményre. Holland kutatók AI által vezérelt drónja óránként 100 kilométeres sebességgel teljesített egy akadályokkal teli versenypályát, maga mögé utasítva három korábbi világbajnok pilótát. A fejlesztés a robotika számos területén hasznosítható lehet.
Lehoczky Milán
2026.10.18, 21:42
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Már a világ legjobb drónpilótáinál is gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia. A Delfti Műszaki Egyetem kutatói olyan autonóm drónt fejlesztettek, amely egyetlen kamera és egy apró fedélzeti számítógép segítségével, GPS nélkül képes végigszáguldani egy akadályokkal teli versenypályán. Az új AI-technológia a jövő önvezető járműveinek és robotjainak fejlesztésében is szerepet kaphat.

drón, AI
Az AI-vezérelt MonoRace drón éppen egy kapun repül át a 2025-ös Dubai autonóm drónversenyen. / Fotó: Micro Air Vehicles Lab | Delft University of Technology

Másodpercenként 500 döntést hoz a drón irányításáért felelős AI

Nagy sebességnél már a legkisebb reakcióidő-különbség is döntő lehet, és a holland Delfti Műszaki Egyetem (TU Delft) kutatói most bebizonyították, hogy a mesterséges intelligencia ezen a területen is képes felülmúlni az embert: autonóm versenydrónjuk három korábbi világbajnok drónpilótát legyőzve, óránként 100 kilométeres sebességet ért el.

A Science Robotics tudományos folyóiratban bemutatott fejlesztés különlegessége, hogy a MonoRace nevű rendszer rendkívül korlátozott hardveres erőforrásokkal működik. A drón mindössze egy előrenéző kamerát és egy inerciális mérőegységet (IMU) használ a tájékozódáshoz és az irányításhoz, tehát nincs szüksége GPS-re vagy külső helymeghatározó rendszerre.

A nagy sebességű autonóm repülés egyik legnagyobb kihívása, hogy a drónnak a másodperc törtrésze alatt kell felismernie az akadályokat, meghatároznia saját helyzetét és korrigálnia a mozgását. Egyetlen tizedmásodperc késlekedés is elegendő ahhoz, hogy elhibázzon egy kaput vagy nekiütközzön valaminek.

A MonoRace ezt a problémát neurális hálózatok segítségével oldja meg. A kamera képein a mesterséges intelligencia felismeri a versenypálya kapuit, a drón mozgásérzékelője és egy matematikai modell pedig folyamatosan becsüli a jármű helyzetét és sebességét.

Stavrow Bahnam, a tanulmány vezető szerzője szerint a feladatot különösen megnehezíti, hogy nagy sebességnél a kameraképek elmosódnak és torzulnak. A kutatóknak ezért olyan rendszert kellett kidolgozniuk, amely a vizuális információkat a drón saját mozgásadataival egyesíti, és a szenzorok működési korlátai mellett is megbízható marad.

A fejlesztők az irányítás hagyományos megoldásait is átalakították, ugyanis a megszokott, több lépcsőből álló vezérlés helyett egy kisméretű neurális hálózat közvetlenül ad utasításokat a drón motorjainak.

A rendszer másodpercenként 500 alkalommal képes módosítani a motorok vezérlését, így rendkívül gyorsan reagál a pálya változásaira.

A mesterséges intelligenciát megerősítéses tanulással képezték ki. Ennek során a rendszer megtanulta, hogyan használhatja ki a drón teljesítményét úgy, hogy közben figyelembe veszi annak fizikai korlátait.

Robin Ferede, a kutatás egyik szerzője szerint a közvetlen motorvezérlés lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan reagáljon, a neurális hálózat pedig olyan kicsi maradjon, hogy egy egyszerű fedélzeti vezérlőchipen is működhessen.

Az önvezető autóktól az ipari robotokig hasznosíthatják a technológiát

A kutatók szerint a fejlesztés jelentősége messze túlmutat a drónversenyzésen. A MonoRace ugyanis azt bizonyítja, hogy a nagy teljesítményű autonóm rendszerek működtetéséhez nincs feltétlenül szükség drága érzékelőkre és nagy számítási kapacitásra.

Christophe De Wagter, a kutatócsoport tagja szerint éppen azt akarták megvizsgálni, mekkora teljesítményt lehet kihozni rendkívül korlátozott erőforrásokból. A drónversenyzés ehhez ideális tesztkörnyezetet biztosított, hiszen a rendszernek 

  • laboratóriumon kívül, 
  • nagy sebességnél 
  • és külső helymeghatározás nélkül 

kellett helytállnia.

Guido de Croon, a Delfti Műszaki Egyetem professzora úgy véli, a technológia a harcászati bevetés mellett számos más autonóm rendszerben is alkalmazható.

A hadiipar tárt karokkal várja az új AI-megoldást

A kutatás során a sebesség maximalizálása volt a cél, ám ugyanez a megközelítés az energiahatékonyság vagy a biztonság javítására is felhasználható. A neurális hálózatok közvetlen vezérlése a háztartási robotporszívóktól az önvezető járműveken át egészen a kikötőkben működő hatalmas konténerdarukig számos területen alkalmazható lehet.

Bár az AI korábban is nyert már szimulációkban vagy külső kamerákkal teletűzdelt laborokban. A Zürichi Egyetem és az Intel Labs kutatói átal fejlesztett Swift volt az első, amely kizárólag a saját fedélzeti kamerájára és szenzoraira hagyatkozva, a fizikai valóság kiszámíthatatlan tényezői (fényviszonyok, légörvények) ellenére is gyorsabb kört futott a világbajnok pilótáknál.

Ugyanakkor az áttörést a Delfti Műszaki Egyetem kutatói érték el, mégpedig a neurális hálózat alkalmazásával, ugyanis az közvetelnül a motoroknak küldi a parancsokat, ahelyett, hogy repülésirányító szoftvereket alakalmazna.

A versenysportban megmutatkozó technológiai fölényt az említett felhasználási módozatok mellett mégis valószínűleg a jövőben a harctereken és a raktárakban használhatják ki a leginkább. Hiszen az AI-alapú vezérlés különösen ott jelent komoly előnyt, ahol az elektronikai zavarás miatt az emberi pilóták elveszítik a kapcsolatot a drónnal. Az autonóm rendszer ugyanis külső jelek nélkül is képes tájékozódni, önálló döntéseket hozni és elérni a célját.

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