Megérkezett az újabb pofon a Deep Blue után: már a drónirányításban is sokkal jobb az embernél az AI
Már a világ legjobb drónpilótáinál is gyorsabb lehet a mesterséges intelligencia. A Delfti Műszaki Egyetem kutatói olyan autonóm drónt fejlesztettek, amely egyetlen kamera és egy apró fedélzeti számítógép segítségével, GPS nélkül képes végigszáguldani egy akadályokkal teli versenypályán. Az új AI-technológia a jövő önvezető járműveinek és robotjainak fejlesztésében is szerepet kaphat.
Másodpercenként 500 döntést hoz a drón irányításáért felelős AI
Nagy sebességnél már a legkisebb reakcióidő-különbség is döntő lehet, és a holland Delfti Műszaki Egyetem (TU Delft) kutatói most bebizonyították, hogy a mesterséges intelligencia ezen a területen is képes felülmúlni az embert: autonóm versenydrónjuk három korábbi világbajnok drónpilótát legyőzve, óránként 100 kilométeres sebességet ért el.
A Science Robotics tudományos folyóiratban bemutatott fejlesztés különlegessége, hogy a MonoRace nevű rendszer rendkívül korlátozott hardveres erőforrásokkal működik. A drón mindössze egy előrenéző kamerát és egy inerciális mérőegységet (IMU) használ a tájékozódáshoz és az irányításhoz, tehát nincs szüksége GPS-re vagy külső helymeghatározó rendszerre.
A nagy sebességű autonóm repülés egyik legnagyobb kihívása, hogy a drónnak a másodperc törtrésze alatt kell felismernie az akadályokat, meghatároznia saját helyzetét és korrigálnia a mozgását. Egyetlen tizedmásodperc késlekedés is elegendő ahhoz, hogy elhibázzon egy kaput vagy nekiütközzön valaminek.
A MonoRace ezt a problémát neurális hálózatok segítségével oldja meg. A kamera képein a mesterséges intelligencia felismeri a versenypálya kapuit, a drón mozgásérzékelője és egy matematikai modell pedig folyamatosan becsüli a jármű helyzetét és sebességét.
Stavrow Bahnam, a tanulmány vezető szerzője szerint a feladatot különösen megnehezíti, hogy nagy sebességnél a kameraképek elmosódnak és torzulnak. A kutatóknak ezért olyan rendszert kellett kidolgozniuk, amely a vizuális információkat a drón saját mozgásadataival egyesíti, és a szenzorok működési korlátai mellett is megbízható marad.
A fejlesztők az irányítás hagyományos megoldásait is átalakították, ugyanis a megszokott, több lépcsőből álló vezérlés helyett egy kisméretű neurális hálózat közvetlenül ad utasításokat a drón motorjainak.
A rendszer másodpercenként 500 alkalommal képes módosítani a motorok vezérlését, így rendkívül gyorsan reagál a pálya változásaira.
A mesterséges intelligenciát megerősítéses tanulással képezték ki. Ennek során a rendszer megtanulta, hogyan használhatja ki a drón teljesítményét úgy, hogy közben figyelembe veszi annak fizikai korlátait.
Robin Ferede, a kutatás egyik szerzője szerint a közvetlen motorvezérlés lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan reagáljon, a neurális hálózat pedig olyan kicsi maradjon, hogy egy egyszerű fedélzeti vezérlőchipen is működhessen.
Az önvezető autóktól az ipari robotokig hasznosíthatják a technológiát
A kutatók szerint a fejlesztés jelentősége messze túlmutat a drónversenyzésen. A MonoRace ugyanis azt bizonyítja, hogy a nagy teljesítményű autonóm rendszerek működtetéséhez nincs feltétlenül szükség drága érzékelőkre és nagy számítási kapacitásra.
Christophe De Wagter, a kutatócsoport tagja szerint éppen azt akarták megvizsgálni, mekkora teljesítményt lehet kihozni rendkívül korlátozott erőforrásokból. A drónversenyzés ehhez ideális tesztkörnyezetet biztosított, hiszen a rendszernek
- laboratóriumon kívül,
- nagy sebességnél
- és külső helymeghatározás nélkül
kellett helytállnia.
Guido de Croon, a Delfti Műszaki Egyetem professzora úgy véli, a technológia a harcászati bevetés mellett számos más autonóm rendszerben is alkalmazható.
A hadiipar tárt karokkal várja az új AI-megoldást
A kutatás során a sebesség maximalizálása volt a cél, ám ugyanez a megközelítés az energiahatékonyság vagy a biztonság javítására is felhasználható. A neurális hálózatok közvetlen vezérlése a háztartási robotporszívóktól az önvezető járműveken át egészen a kikötőkben működő hatalmas konténerdarukig számos területen alkalmazható lehet.
Bár az AI korábban is nyert már szimulációkban vagy külső kamerákkal teletűzdelt laborokban. A Zürichi Egyetem és az Intel Labs kutatói átal fejlesztett Swift volt az első, amely kizárólag a saját fedélzeti kamerájára és szenzoraira hagyatkozva, a fizikai valóság kiszámíthatatlan tényezői (fényviszonyok, légörvények) ellenére is gyorsabb kört futott a világbajnok pilótáknál.
Ugyanakkor az áttörést a Delfti Műszaki Egyetem kutatói érték el, mégpedig a neurális hálózat alkalmazásával, ugyanis az közvetelnül a motoroknak küldi a parancsokat, ahelyett, hogy repülésirányító szoftvereket alakalmazna.
A versenysportban megmutatkozó technológiai fölényt az említett felhasználási módozatok mellett mégis valószínűleg a jövőben a harctereken és a raktárakban használhatják ki a leginkább. Hiszen az AI-alapú vezérlés különösen ott jelent komoly előnyt, ahol az elektronikai zavarás miatt az emberi pilóták elveszítik a kapcsolatot a drónnal. Az autonóm rendszer ugyanis külső jelek nélkül is képes tájékozódni, önálló döntéseket hozni és elérni a célját.