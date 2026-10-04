Mi történik, ha egy mesterséges intelligencia annyira fejletté válik, hogy már a saját fejlesztői sem tudják teljesen ellenőrizni? Az Egyesült Államokban erre már gyakorlati megoldást keresnek: politikusok és szabályozók egy csoportja el akarja érni, hogy a legerősebb AI-rendszereknél kötelező legyen valamilyen vészleállító mechanizmus. A probléma csak az, hogy a modern mesterséges intelligencia nem egyetlen gépen vagy szerveren fut, és már most vannak példák arra, hogy egyes modellek megpróbálták megkerülni a működésüket korlátozó technikai akadályokat.

Piros gombot akarnak az AI-hoz, Amerikában már törvénybe is foglalnák – a gond csak az, hogy nem lehet olyan egyszerűen kikapcsolni / Fotó: SERSOLL

Kaliforniában Gavin Newsom kormányzó szeptemberben olyan végrehajtási rendeletet írt alá, mely alapján az állami szerveknek meg kell vizsgálniuk, hogyan lehetne a legfejlettebb AI-modellek fejlesztőit rávenni vészleállító mechanizmusok kialakítására, vagy kötelezni rá őket. A cél egyszerűnek hangzik: ha egy rendszer veszélyesen kezd viselkedni, az embernek továbbra is rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy korlátozza vagy teljesen leállítsa. A részletek azonban már jóval bonyolultabbak.

Amerikában már törvényt írnának a piros gombra

Kaliforniai kormányzója mellett szövetségi szinten is születtek konkrét javaslatok. Ted Lieu demokrata és Nathaniel Moran republikánus képviselő olyan törvénytervezetet nyújtott be, mely előírná bizonyos fejlett AI-rendszerek fejlesztőinek, hogy mindig képesek legyenek leállítani az általuk létrehozott modelleket. A tervezet szonban nem feltétlenül azonnali teljes kikapcsolást javasol.

Egy veszélyesen működő AI-t először le lehetne lassítani, korlátozni lehetne a hozzáféréseit, majd súlyosabb helyzetben teljesen leállíthatnák.

Katasztrofális veszély esetén a belbiztonsági miniszter más szövetségi szervekkel együtt akár el is rendelhetné a beavatkozást. John Kennedy republikánus szenátor külön törvényjavaslatot készített AI Emergency Button Act néven, azaz AI vészhelyzeti gomb törvény. Az ő elképzelése szerint is kötelező lenne a vészleállító, a kapcsoló azonban elsősorban maguknál a fejlesztő vállalatoknál maradna.