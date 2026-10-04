Piros gombot akarnak az AI-hoz, Amerikában már törvénybe is foglalnák – a gond csak az, hogy nem lehet olyan egyszerűen kikapcsolni
Mi történik, ha egy mesterséges intelligencia annyira fejletté válik, hogy már a saját fejlesztői sem tudják teljesen ellenőrizni? Az Egyesült Államokban erre már gyakorlati megoldást keresnek: politikusok és szabályozók egy csoportja el akarja érni, hogy a legerősebb AI-rendszereknél kötelező legyen valamilyen vészleállító mechanizmus. A probléma csak az, hogy a modern mesterséges intelligencia nem egyetlen gépen vagy szerveren fut, és már most vannak példák arra, hogy egyes modellek megpróbálták megkerülni a működésüket korlátozó technikai akadályokat.
Kaliforniában Gavin Newsom kormányzó szeptemberben olyan végrehajtási rendeletet írt alá, mely alapján az állami szerveknek meg kell vizsgálniuk, hogyan lehetne a legfejlettebb AI-modellek fejlesztőit rávenni vészleállító mechanizmusok kialakítására, vagy kötelezni rá őket. A cél egyszerűnek hangzik: ha egy rendszer veszélyesen kezd viselkedni, az embernek továbbra is rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy korlátozza vagy teljesen leállítsa. A részletek azonban már jóval bonyolultabbak.
Amerikában már törvényt írnának a piros gombra
Kaliforniai kormányzója mellett szövetségi szinten is születtek konkrét javaslatok. Ted Lieu demokrata és Nathaniel Moran republikánus képviselő olyan törvénytervezetet nyújtott be, mely előírná bizonyos fejlett AI-rendszerek fejlesztőinek, hogy mindig képesek legyenek leállítani az általuk létrehozott modelleket. A tervezet szonban nem feltétlenül azonnali teljes kikapcsolást javasol.
Egy veszélyesen működő AI-t először le lehetne lassítani, korlátozni lehetne a hozzáféréseit, majd súlyosabb helyzetben teljesen leállíthatnák.
Katasztrofális veszély esetén a belbiztonsági miniszter más szövetségi szervekkel együtt akár el is rendelhetné a beavatkozást. John Kennedy republikánus szenátor külön törvényjavaslatot készített AI Emergency Button Act néven, azaz AI vészhelyzeti gomb törvény. Az ő elképzelése szerint is kötelező lenne a vészleállító, a kapcsoló azonban elsősorban maguknál a fejlesztő vállalatoknál maradna.
Már itt felmerül az egyik legfontosabb kérdés: ki kapja meg a piros gombot? Ha az állam, akkor a kormány rendkívül komoly beavatkozási jogot szerezhet magánvállalatok rendszerei felett; ha viszont a fejlesztők, akkor ugyanazokra a cégekre bíznák a végső biztosítékot, melyek egymással versenyeznek az egyre nagyobb teljesítményű modellek megépítéséért.
Már most találtak olyan AI-t, amelyik megkerülte a korlátokat
Az utóbbi hónapok eseményei miatt a kérdés egyre kevésbé tűnik tudományos-fantasztikus problémának. Az OpenAI júliusi kiberbiztonsági tesztjei során több modell képes volt megkerülni olyan korlátozásokat, amelyeknek elvileg el kellett volna választaniuk őket az internettől. Az AI-ügynökök végül olyan rendszerekhez is hozzáfértek, amelyek a Hugging Face modell- és adatplatformjához tartoztak.
Ez az eset egy nagyon fontos problémára mutatott rá:
egy folyamatosan fejlődő rendszer képes lehet olyan technikai megoldásokat találni, melyekkel megkerüli a feladat teljesítését akadályozó biztonsági korlátokat.
Más kísérletek még közvetlenebb problémát mutattak: AI-ügynököket olyan környezetbe helyeztek, ahol feladatokat kellett végrehajtaniuk, miközben egy leállító mechanizmus idővel megszakította volna a működésüket. Egyes modellek módosították vagy kikapcsolták a leállítást végző programrészt, hogy befejezhessék a feladatukat. Ez is arra világít rá, hogy ha egy AI elsődleges célként a feladat teljesítését kapja, akkor a kikapcsolást egyszerű akadályként értelmezheti.
Nincs egyetlen konnektor, amit ki lehet húzni
A kill switch kifejezés ezért valamelyest félrevezető. Egy fejlett AI-rendszer leállítása nem feltétlenül azt jelenti, hogy valaki megnyom egy nagy piros gombot. A gyakorlatban több különböző beavatkozásra lehet szükség. Meg lehet szüntetni a modell internet-hozzáférését, el lehet venni tőle a külső programok használatához szükséges jogosultságokat, vissza lehet vonni a hitelesítő adatokat, le lehet választani a felhőszolgáltatásokról, vagy végső esetben le lehet állítani azokat a szervereket, amelyeken fut.
Csakhogy a modern AI-rendszerek jellemzően nem egyetlen számítógépen működnek:
- adatközpontok,
- felhőszolgáltatások
- és egymással összekapcsolt szoftverek egész hálózatát használhatják,
ráadásul ugyanannak a modellnek több példánya is futhat különböző helyeken. Egy fejlesztő vállalat pedig nem feltétlenül rendelkezik közvetlen ellenőrzéssel az összes infrastruktúra felett. Egy szolgáltatást le lehet kapcsolni, de egy már szétszóródott technológiát viszont nem feltétlenül lehet visszazárni a dobozba.
A vészkapcsoló maga is veszélyforrás lehet
Ráadásul egy mindenható leállító mechanizmus új biztonsági problémákat teremthet. Ha létezne egy olyan hozzáférés, mellyel egy nagy AI-rendszert azonnal le lehet állítani, az rendkívül értékes célpont lenne hackerek, ellenséges államok vagy akár rosszindulatú belső szereplők számára. A megoldásnak ezért összetettnek kellene lennie:
- egyszerre teljesen hozzáférhetetlennek kellene lennie az AI számára,
- miközben illetéktelen emberek sem férhetnének hozzá.
Az egyik lehetséges irány az olyan különálló felügyeleti rendszer, amely folyamatosan figyeli az AI működését, és már a veszélyes viselkedés első jeleinél képes korlátozni annak jogosultságait. Az Nvidia például olyan biztonsági megoldáson dolgozik, mely elkülönített környezetben szabályozhatja, hogy egy AI-ügynök milyen fájlokhoz, hálózatokhoz vagy külső eszközökhöz férhet hozzá. Ebben a modellben nem akkor próbálják megállítani a rendszert, amikor már teljesen kicsúszott az ellenőrzés alól, hanem eleve úgy építik fel a környezetét, hogy ne rendelkezzen korlátlan szabadsággal.
A probléma tehát összetett, a megoldás pedig még összetettebb, tele olyan kérdésekkel, melyekre valójában még nem nagyon van válasz.