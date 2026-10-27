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A világűr megoldás lehet az AI-szerverek problémáira? Elképzelés és pénz már van, a megvalósítás viszont nem egyszerű – még Musk is beszállt a projektbe

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A mesterséges intelligencia egyre növekvő energiaigénye miatt a technológiai vállalatok már a világűrbe telepítenének hatalmas számítási kapacitású szerverparkokat, amelyek műholdak mintájára keringenének a Föld körül. Az elképzelés már dollárszázmilliókat mozgatott meg, a versenybe pedig a Google és Elon Musk SpaceX-e is beszállt, bár a megvalósítás komoly technológiai és gazdasági akadályokba ütközhet.
Gergely Máté
2026.10.27, 05:45
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Egyre több vállalat tervez Föld körül keringő mesterségesintelligencia-adatközpontokat, amelyek napelemekkel működnének, és a világűrbe adnák le a szerverek hőjét. A föld körül keringő AI-szerverek ötlete már több száz millió dollárt mozgatott meg, de a hűtés és a felbocsátás költségei miatt a tömeges alkalmazás még várat magára.

A világűr megoldás lehet az AI-szerverek problémáira? Elképzelés és pénz már van, a megvalósítás viszont nem egyszerű – még Musk is beszállt a projektbe
A világűr megoldás lehet az AI-szerverek problémáira? Elképzelés és pénz már van, a megvalósítás viszont nem egyszerű – még Musk is beszállt a projektbe / Fotó: CineVI

A hét elején újabb befektető csatlakozott az űrbeli adatközpontokat fejlesztő amerikai Starcloudhoz: október 26-án a dél-koreai Dunamu & Partners jelentette be, hogy részt vett a startup finanszírozásában. A vállalat augusztusban 250 millió dollárt vont be az Nvidia, a Cisco Investments és más befektetők részvételével. Az összesen eddig bevont tőke 450 millió dollár, a Starcloud értékelése pedig 2,3 milliárd dollár. 

A 2024-ben alapított startup a hagyományos adatközpontokat kiegészítő, műholdakból álló számítási hálózatot tervez. Az amerikai hatóságokhoz benyújtott kérelmében 88 ezer műhold és összesen 20 gigawatt számítási kapacitás szerepel. Ez egyelőre távlati cél, de a Starcloud már elvégezte az első kísérleteket: tavaly novemberben felbocsátott Starcloud–1 műholdján egy Nvidia H100 grafikus processzort működtetett, és mesterségesintelligencia-modellt futtatott a világűrben.

Miért vinnék az AI-szervereket az űrbe?

A nagy nyelvi modellek tanítása és működtetése egyre több számítási kapacitást igényel. A nagy teljesítményű chipeknek jelentős áramfogyasztása van, működés közben pedig sok hőt termelnek, amelyet el kell vezetni. A földi adatközpontok ezért nemcsak hatalmas villamosenergia-igénnyel rendelkeznek, hanem a hűtéshez további energiát és egyes esetekben jelentős mennyiségű vizet is használnak.

A bővítésnek ráadásul nem csak pénzügyi korlátai vannak. 

Új adatközpontokat ott lehet építeni, ahol rendelkezésre áll megfelelő terület, elektromos hálózati csatlakozás és hűtési infrastruktúra. 

A világűrbe telepített rendszereknél ezek közül több problémát is másképpen lehetne kezelni.

Az elképzelés szerint a műholdak nagy napelemekkel termelnék meg a működésükhöz szükséges áramot. Megfelelő, a Nap járásához igazodó pályán a panelek hosszú időn át kaphatnának napfényt, időjárási és légköri veszteségek nélkül. 

A számítási feladatokat a fedélzeten lévő processzorok végeznék, az eredményeket pedig rádiós vagy lézeres kapcsolaton keresztül küldenék vissza a Földre. Több műholdat is össze lehetne kapcsolni, így nem egyetlen óriási űrállomásra, hanem elosztott szerverhálózatra lenne szükség.

A hűtés viszont az űrben sem oldódik meg magától

A szerverparkok világűrbe költöztetésének egyik legfontosabb ígérete, hogy nem lenne szükség hagyományos, vizet fogyasztó hűtőtornyokra. A világűr azonban nem óriási fagyasztó. Vákuumban nincs levegő, amely a berendezések hőjét elszállítaná, ezért azt speciális hővezető rendszereken keresztül radiátorokra kell továbbítani. Ezek a világűr felé sugározzák ki az energiát.

A Boston Consulting Group számításai szerint egy 100 kilowattos műhold hűtéséhez nagyjából 400 négyzetméteres radiátorfelületre lehet szükség. Ezt az eszközt ugyanúgy fel kell juttatni a világűrbe, mint a processzorokat vagy a napelemeket, így a tömege és a mérete is növeli a költségeket. 

A hűtés tehát nem tűnik el a problémák közül: más technológiával, másféle berendezésekkel kell megoldani.

A műholdaknak ráadásul sugárzásnak és nagy hőmérséklet-ingadozásoknak is ellen kell állniuk. A földi adatközpontokban egy hibás alkatrész kicserélhető, az űrben erre nincs egyszerű lehetőség. Az egymással kommunikáló műholdaknak folyamatos, nagy sebességű adatkapcsolatot is biztosítaniuk kellene.

A Google már tesztel, Európában is készülődnek

Az űrbeli AI-adatközpontok fejlesztése nem kizárólag startupok terve. A Google Project Suncatcher programjának első kísérleti műholdja október 1-jén állt pályára, négy saját fejlesztésű TPU-processzorral. A Planet vállalattal közösen végzett tesztben azt vizsgálják, hogyan viselik a chipek az űrbeli sugárzást és a hőterhelést. A Google később több műhold összekapcsolását is kipróbálná. Ez még kísérleti műhold, nem működő szerverpark.

Október ráadásul az amerikai Redwire és a bolgár EnduroSat megállapodott a közös lehetőségek vizsgálatáról, köztük európai űrbeli adatközpontokról. Ez egyelőre együttműködési szándéknyilatkozat, konkrét beruházásról még nincs szó.

Elon Musk is saját AI-műholdakon dolgozik

A fejlesztésekbe a SpaceX is bekapcsolódott. Elon Musk StarMind nevű vállalata olyan műholdakat tervez, amelyeken nagy teljesítményű számítógépek dolgoznának. A SpaceX tájékoztatása szerint egy ilyen eszköz számítási egysége akár 250 kilowatt csúcsteljesítményű lehetne, az adatokat pedig a Starlink lézeres kommunikációs rendszerén keresztül továbbítanák.

Az Nvidia augusztusban közölte, hogy a SpaceXAI az első StarMind műholdakon a Vera Rubin rendszer űrbeli alkalmazását tervezi. 

Musk október közepén már arról beszélt, hogy a két vállalat mérnökei közösen fejlesztik az űrbe szánt számítógépet. 

A SpaceX a műholdak nagyobb sorozatú gyártását akár 2027 végén megkezdené, de ez egyelőre terv. A SpaceX előnye, hogy a műholdak gyártása mellett a felbocsátáshoz szükséges rakétákkal és a Starlink hálózatával is rendelkezik. A Starship teljesen újrafelhasználható rendszerének fejlesztésével a vállalat a műholdak pályára állításának költségét is mérsékelni szeretné.

Egyelőre jóval drágább lenne, mint a földi megoldás

A megtérülés a legnagyobb kérdőjel. A BCG becslése szerint a jelenlegi, kilogrammonként mintegy 1500 dolláros felbocsátási költség mellett egy gigawattnyi űrbeli számítási kapacitás feljuttatása önmagában körülbelül 30 milliárd dollárba kerülne. Ebben még nincs benne minden berendezés és az üzemeltetés költsége.

A tanácsadó cég számításai alapján az űrbeli adatközpontok teljes költsége jelenleg két és félszer-háromszor akkora lehet, mint a földi rendszereké. 

A különbség olcsóbb rakétákkal és könnyebb műholdakkal csökkenhet, de várhatóan nem tűnik el teljesen. A több tízezer műholdas hálózatok emellett az űrszemét és az ütközések kockázatát is növelnék.

A technológia ezért először ott lehet gazdaságos, ahol az adatok eleve a világűrben keletkeznek, például műholdas felvételek feldolgozásánál. A hagyományos földi szerverparkok leváltása egyelőre nem reális, a mostani befektetések és kísérletek viszont azt mutatják, hogy a vállalatok már üzleti lehetőséget keresnek a Föld körül keringő AI-infrastruktúrában.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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