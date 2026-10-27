Egyre több vállalat tervez Föld körül keringő mesterségesintelligencia-adatközpontokat, amelyek napelemekkel működnének, és a világűrbe adnák le a szerverek hőjét. A föld körül keringő AI-szerverek ötlete már több száz millió dollárt mozgatott meg, de a hűtés és a felbocsátás költségei miatt a tömeges alkalmazás még várat magára.

A világűr megoldás lehet az AI-szerverek problémáira? Elképzelés és pénz már van, a megvalósítás viszont nem egyszerű – még Musk is beszállt a projektbe / Fotó: CineVI

A hét elején újabb befektető csatlakozott az űrbeli adatközpontokat fejlesztő amerikai Starcloudhoz: október 26-án a dél-koreai Dunamu & Partners jelentette be, hogy részt vett a startup finanszírozásában. A vállalat augusztusban 250 millió dollárt vont be az Nvidia, a Cisco Investments és más befektetők részvételével. Az összesen eddig bevont tőke 450 millió dollár, a Starcloud értékelése pedig 2,3 milliárd dollár.

A 2024-ben alapított startup a hagyományos adatközpontokat kiegészítő, műholdakból álló számítási hálózatot tervez. Az amerikai hatóságokhoz benyújtott kérelmében 88 ezer műhold és összesen 20 gigawatt számítási kapacitás szerepel. Ez egyelőre távlati cél, de a Starcloud már elvégezte az első kísérleteket: tavaly novemberben felbocsátott Starcloud–1 műholdján egy Nvidia H100 grafikus processzort működtetett, és mesterségesintelligencia-modellt futtatott a világűrben.

Miért vinnék az AI-szervereket az űrbe?

A nagy nyelvi modellek tanítása és működtetése egyre több számítási kapacitást igényel. A nagy teljesítményű chipeknek jelentős áramfogyasztása van, működés közben pedig sok hőt termelnek, amelyet el kell vezetni. A földi adatközpontok ezért nemcsak hatalmas villamosenergia-igénnyel rendelkeznek, hanem a hűtéshez további energiát és egyes esetekben jelentős mennyiségű vizet is használnak.

A bővítésnek ráadásul nem csak pénzügyi korlátai vannak.

Új adatközpontokat ott lehet építeni, ahol rendelkezésre áll megfelelő terület, elektromos hálózati csatlakozás és hűtési infrastruktúra.

A világűrbe telepített rendszereknél ezek közül több problémát is másképpen lehetne kezelni.

Az elképzelés szerint a műholdak nagy napelemekkel termelnék meg a működésükhöz szükséges áramot. Megfelelő, a Nap járásához igazodó pályán a panelek hosszú időn át kaphatnának napfényt, időjárási és légköri veszteségek nélkül.