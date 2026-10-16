Akkugyárak: itt a legújabb botrány, a szálak befonják a világot és Debrecenig és Ácsig is elérhetnek – a zöld nem is olyan zöld?

Az európai autógyártóknak nagyon nem hiányzott a brit The Guardian kirobbantotta legújabb botrány, amelynek hullámai Magyarországot is elérhetik, ahol az akkugyárak és a távol-keleti autóipari vállalatok jelenléte amúgy is a politikai küzdelmek színterévé vált. A szektort Európában hatalmas feszültségek bénítják, és az indonéziai nikkelbányászatot érintő ügy ki tudja, milyen irányban okozhat robbanást. A két magyarországi helyszín, amely belebonyolódhat: Debrecen és a Komárom-Esztergom megyei Ács.

Akkugyárak: szükségük van a nikkelre, ennek jórésze pedig Indonéziából jön Fotó: AFP

A brit lap leleplező írása viták, kételyek, ellentmondások és érdekellentétek sokaságát bolydítja fel: az Európai Unió zöldítene, de nem akar sok kínai autót, miközben a kínaiaktól kellene az elektromos járművek akkuihoz beszerezni a ritkafémeket. Ugyanakkor az akkugyárak vitákat kavarnak, amint itthon is láttuk, és erre erősít rá a hír. Sokan még azt is vitatják, hogy az új zöld technológiák valóban védik a környezetet. A magyar gazdaság pedig leállna az autóipar nélkül.

Vannak akkugyárak, amelyek erdőirtással zöldítenek – tárta fel a brit lap

A The Guardian arról számol be: Az elmúlt két év vállalati közzétételei és kereskedelmi adatforgalmai alapján az autóipari óriásvállalatok akkumulátor-beszállítói láncaihoz tartozó bányák erdőirtásokhoz köthetők az indonéziai Sulawesi szigetén. A

rendkívül gazdag élővilágú térségben találhatók a világ legnagyobb nikkellelőhelyei.

A fémet széles körben használják az elektromos autók akkumulátorainak katódjaiban, mivel növeli az energiasűrűséget és ezáltal a járművek hatótávolságát.

A lap a Cahaya és Hengjaya bányákból származó érc útját a térség kohászati üzemein keresztül a Zhejiang Huayou Cobalt kínai feldolgozóüzemeiig követték nyomon. A katódgyártó vállalat a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek is beszállít.

Az utóbbi név már Magyarországon is megpendít húrokat, hiszen Debrecenben hatalmas gyárat épített. Nem ez az egyetlen lehetséges hazai szál, de mindjárt helyezzük kontextusba: Magyarország eegyáltalán nem főszereplő az ügyben. A fent felsorolt feszültségek azonban nem kerülik el, ahogy a hírben szereplő bányákban termelt nikkel is idejuthat.