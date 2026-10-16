Akkugyárak: itt a legújabb botrány, a szálak befonják a világot és Debrecenig és Ácsig is elérhetnek – a zöld nem is olyan zöld?
Az európai autógyártóknak nagyon nem hiányzott a brit The Guardian kirobbantotta legújabb botrány, amelynek hullámai Magyarországot is elérhetik, ahol az akkugyárak és a távol-keleti autóipari vállalatok jelenléte amúgy is a politikai küzdelmek színterévé vált. A szektort Európában hatalmas feszültségek bénítják, és az indonéziai nikkelbányászatot érintő ügy ki tudja, milyen irányban okozhat robbanást. A két magyarországi helyszín, amely belebonyolódhat: Debrecen és a Komárom-Esztergom megyei Ács.
A brit lap leleplező írása viták, kételyek, ellentmondások és érdekellentétek sokaságát bolydítja fel: az Európai Unió zöldítene, de nem akar sok kínai autót, miközben a kínaiaktól kellene az elektromos járművek akkuihoz beszerezni a ritkafémeket. Ugyanakkor az akkugyárak vitákat kavarnak, amint itthon is láttuk, és erre erősít rá a hír. Sokan még azt is vitatják, hogy az új zöld technológiák valóban védik a környezetet. A magyar gazdaság pedig leállna az autóipar nélkül.
Vannak akkugyárak, amelyek erdőirtással zöldítenek – tárta fel a brit lap
A The Guardian arról számol be: Az elmúlt két év vállalati közzétételei és kereskedelmi adatforgalmai alapján az autóipari óriásvállalatok akkumulátor-beszállítói láncaihoz tartozó bányák erdőirtásokhoz köthetők az indonéziai Sulawesi szigetén. A
rendkívül gazdag élővilágú térségben találhatók a világ legnagyobb nikkellelőhelyei.
A fémet széles körben használják az elektromos autók akkumulátorainak katódjaiban, mivel növeli az energiasűrűséget és ezáltal a járművek hatótávolságát.
A lap a Cahaya és Hengjaya bányákból származó érc útját a térség kohászati üzemein keresztül a Zhejiang Huayou Cobalt kínai feldolgozóüzemeiig követték nyomon. A katódgyártó vállalat a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek is beszállít.
Az utóbbi név már Magyarországon is megpendít húrokat, hiszen Debrecenben hatalmas gyárat épített. Nem ez az egyetlen lehetséges hazai szál, de mindjárt helyezzük kontextusba: Magyarország eegyáltalán nem főszereplő az ügyben. A fent felsorolt feszültségek azonban nem kerülik el, ahogy a hírben szereplő bányákban termelt nikkel is idejuthat.
Kik az érintettek? A The Guardian elkezdi felgomolyítani a szálakat.
Az egyik oldalon gyártók hosszú listája – a másikon az erdők és a bennszülöttek: ez "az életünk elpusztítása"
A nikkel útja nem minden csomópontnál dokumentált. Mindenesetre a CATL-vonal mellett a Huayou vállalati jelentései amerikai és európai autógyártókat neveznek meg végfelhasználóként. További vállalati dokumentumok és kereskedelmi adatok egy másik ellátási útvonalat is feltárnak: ez a Huayoutól Lengyelországon keresztül a dél-koreai LG-hez vezet, amely szintén jelentős autógyártók akkumulátor-beszállítója.
A műholdfelvételek elemzése szerint a bányák kiterjedt erdőirtásokhoz vezettek az őslakos tolaki nép által lakott, nikkelben gazdag területek természetes esőerdeiben.
„Régen áldozatokat mutattunk be az erdőnek, és cserébe védelmet kértünk tőle” – idézi a lap Wadimulát, a tolaki közösség egyik idősebb tagja, akinek otthona a 21 ezer hektáros Cahaya bányászati koncessziós terület szélén található.
Az erdő elpusztítása a saját életünk elpusztítását jelenti.
Ez az autóipari nikkel útjának kezdőpontja. A végpontok – nem követjük végig a lap feltárta állomásokat –: A Huayou katódjainak végfelhasználóiként, illetve a CATL szállítmányainak címzettjeiként azonosított autógyártók között szerepel
- a Volkswagen,
- a Volvo,
- a Ford,
- a General Motors,
- a Tesla,
- a BMW,
- a Stellantis
- és a Hyundai.
- A Mercedes-Benz esetében külön is azonosítottak kapcsolatot a Huayouval.
Eljutottunk Indonéziától Magyarországig
A felsoroltak közül a Volkswagen-csoportnak Győrben, a Mercedes-Benznek Kecskeméten és a BMW-nek Debrecenben van autógyára. Több másik érintett autógyártó pedig magyarországi alkatrész-beszállítókon keresztül kapcsolódik a hazai iparhoz.
Ezek hatalmas foglalkoztatók. A további hazai érintettek közül már említettük a CATL-t, de szintén Debrecenben májusban indult be a dél-koreai EcoPro BM, amely nikkel–kobalt–alumínium összetételű katódanyag, de ráállnak a nikkel–kobalt–mangán termékekre is. A közös pont a nikkel, és a cég konkrétan Indonéziában rendelkezik érdekeltségekkel a nikkelfeldolgozásban.
A cikk kulcsszereplője, a Huayou Cobalt leányvállalata, a BAMO Technology Hungary ugyanakkor a Komárom-Esztergom megyei Ácson termel magas nikkel tartalmú katódanyagot, többek közt a Volkswagennek és a BMW-nek.
A Világgazdaság megkérdezte a CATL-t, az EcoPro BM-et és a BAMO Technologyt is, Magyarországon gyártott termékeikben felbukkan-e a két indonéziai bányákban termelt nikkel, és tesznek-e lépéseket, hogy kiszűrjék az erdőirtással, környezetkárosítással vagy az őslakos közösségek jogainak megsértésével összefüggésbe hozható beszállításokat. Várjuk a válaszokat.
A The Guardian a maga feltérképezte autógyártókat kérdezte körbe. Számos érintett vállalat közölte, hogy közvetlenül nem szerez be nikkelt, felméri és mérsékli a kedvezőtlen hatásokat, valamint megköveteli beszállítóitól a felelős nyersanyagbeszerzési szabványok betartását. A helyszíni ellenőrzések eredményeit azonban nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni – írták.
A Volkswagen, Európa vezető autógyártója, amely 2024-ben járműveinek egynegyedét CATL-akkumulátorrendszerekkel szerelte fel, közölte: nem tudja kizárni, hogy az érintett vállalatok a beszállítói láncához tartoznak. A CATL, a Huayou, az SCM és a Tesla nem válaszolt a megkeresésekre, ahogy a Hengjaya bányát üzemeltető Nickel Industries főrészvényese, a Tsingshan sem. A Mercedes-Benz így reagált:
Komolyan vesszük a nyersanyag-beszállítói láncokhoz kapcsolódó környezeti és társadalmi károkról szóló jelentéseket – beleértve az Indonéziából származó nikkelt is –, és kockázatalapú átvilágítási eljárásunk keretében értékeljük azokat.