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Akkugyárak: itt a legújabb botrány, a szálak befonják a világot és Debrecenig és Ácsig is elérhetnek – a zöld nem is olyan zöld?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Zöld-e a zöld? A nyugati autógyártók beszállítói láncaihoz kapcsolódó nikkelbányák kiirtják az őserdőt az indonéziai tolaki őslakosok földjén – tárta fel egy brit lap. Az akkugyárak újabb botránya beláthatatlan léptékben gyűrűzhet tovább, a lehetséges érintettek nemzetközi listája meghökkentően hosszú a a CATL-től a Volkswagen és a Fordon keresztül a Tesláig, és szálak akár Debrecenig és Ácsigis elérhetnek.
Pető Sándor
2026.10.16, 16:03
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Az európai autógyártóknak nagyon nem hiányzott a brit The Guardian kirobbantotta legújabb botrány, amelynek hullámai Magyarországot is elérhetik, ahol az akkugyárak és a távol-keleti autóipari vállalatok jelenléte amúgy is a politikai küzdelmek színterévé vált. A szektort Európában hatalmas feszültségek bénítják, és az indonéziai nikkelbányászatot érintő ügy ki tudja, milyen irányban okozhat robbanást. A két magyarországi helyszín, amely belebonyolódhat: Debrecen és a Komárom-Esztergom megyei Ács.

Akkugyárak: szükségük van a nikkelre, ennek jórésze pedig Indonéziából jön
Akkugyárak: szükségük van a nikkelre, ennek jórésze pedig Indonéziából jön  Fotó: AFP

A brit lap leleplező írása viták, kételyek, ellentmondások és érdekellentétek sokaságát bolydítja fel: az Európai Unió zöldítene, de nem akar sok kínai autót, miközben a kínaiaktól kellene az elektromos járművek akkuihoz beszerezni a ritkafémeket. Ugyanakkor az akkugyárak vitákat kavarnak, amint itthon is láttuk, és erre erősít rá a hír. Sokan még azt is vitatják, hogy az új zöld technológiák valóban védik a környezetet. A magyar gazdaság pedig leállna az autóipar nélkül.

Vannak akkugyárak, amelyek erdőirtással zöldítenek – tárta fel a brit lap 

A The Guardian arról számol be: Az elmúlt két év vállalati közzétételei és kereskedelmi adatforgalmai alapján az autóipari óriásvállalatok akkumulátor-beszállítói láncaihoz tartozó bányák erdőirtásokhoz köthetők az indonéziai Sulawesi szigetén. A

 rendkívül gazdag élővilágú térségben találhatók a világ legnagyobb nikkellelőhelyei.

A fémet széles körben használják az elektromos autók akkumulátorainak katódjaiban, mivel növeli az energiasűrűséget és ezáltal a járművek hatótávolságát.

A lap a Cahaya és Hengjaya bányákból származó érc útját a térség kohászati üzemein keresztül a Zhejiang Huayou Cobalt kínai feldolgozóüzemeiig követték nyomon. A katódgyártó vállalat a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának, a CATL-nek is beszállít.

Az utóbbi név már Magyarországon is megpendít húrokat, hiszen Debrecenben hatalmas gyárat épített. Nem ez az egyetlen lehetséges hazai szál, de mindjárt helyezzük kontextusba: Magyarország eegyáltalán nem főszereplő az ügyben. A fent felsorolt feszültségek azonban nem kerülik el, ahogy a hírben szereplő bányákban termelt nikkel is idejuthat.

Kik az érintettek? A The Guardian elkezdi felgomolyítani a szálakat. 

Az egyik oldalon gyártók hosszú listája – a másikon az erdők és a bennszülöttek: ez "az életünk elpusztítása"

A nikkel útja nem minden csomópontnál dokumentált. Mindenesetre a CATL-vonal mellett a Huayou vállalati jelentései amerikai és európai autógyártókat neveznek meg végfelhasználóként. További vállalati dokumentumok és kereskedelmi adatok egy másik ellátási útvonalat is feltárnak: ez a Huayoutól Lengyelországon keresztül a dél-koreai LG-hez vezet, amely szintén jelentős autógyártók akkumulátor-beszállítója.

A műholdfelvételek elemzése szerint a bányák kiterjedt erdőirtásokhoz vezettek az őslakos tolaki nép által lakott, nikkelben gazdag területek természetes esőerdeiben.

„Régen áldozatokat mutattunk be az erdőnek, és cserébe védelmet kértünk tőle” – idézi a lap Wadimulát, a tolaki közösség egyik idősebb tagja, akinek otthona a 21 ezer hektáros Cahaya bányászati koncessziós terület szélén található. 

Az erdő elpusztítása a saját életünk elpusztítását jelenti.

Ez az autóipari nikkel útjának kezdőpontja. A végpontok – nem követjük végig a lap feltárta állomásokat –: A Huayou katódjainak végfelhasználóiként, illetve a CATL szállítmányainak címzettjeiként azonosított autógyártók között szerepel 

  • a Volkswagen, 
  • a Volvo, 
  • a Ford, 
  • a General Motors, 
  • a Tesla, 
  • a BMW, 
  • a Stellantis
  •  és a Hyundai. 
  • A Mercedes-Benz esetében külön is azonosítottak kapcsolatot a Huayouval.

Eljutottunk Indonéziától Magyarországig

A felsoroltak közül a Volkswagen-csoportnak Győrben, a Mercedes-Benznek Kecskeméten és a BMW-nek Debrecenben van autógyára. Több másik érintett autógyártó pedig magyarországi alkatrész-beszállítókon keresztül kapcsolódik a hazai iparhoz.

Ezek hatalmas foglalkoztatók. A további hazai érintettek közül már említettük a CATL-t, de szintén Debrecenben májusban indult be a dél-koreai EcoPro BM, amely nikkel–kobalt–alumínium összetételű katódanyag, de ráállnak a nikkel–kobalt–mangán termékekre is. A közös pont a nikkel, és a cég konkrétan Indonéziában rendelkezik érdekeltségekkel a nikkelfeldolgozásban.

A cikk kulcsszereplője, a Huayou Cobalt leányvállalata, a BAMO Technology Hungary ugyanakkor a Komárom-Esztergom megyei Ácson termel magas nikkel tartalmú katódanyagot, többek közt a Volkswagennek és a BMW-nek.

A Világgazdaság megkérdezte a CATL-t, az EcoPro BM-et és a BAMO Technologyt is, Magyarországon gyártott termékeikben felbukkan-e a két indonéziai bányákban termelt nikkel, és tesznek-e lépéseket, hogy kiszűrjék az erdőirtással, környezetkárosítással vagy az őslakos közösségek jogainak megsértésével összefüggésbe hozható beszállításokat. Várjuk a válaszokat.

A The Guardian a maga feltérképezte autógyártókat kérdezte körbe. Számos érintett vállalat közölte, hogy közvetlenül nem szerez be nikkelt, felméri és mérsékli a kedvezőtlen hatásokat, valamint megköveteli beszállítóitól a felelős nyersanyagbeszerzési szabványok betartását. A helyszíni ellenőrzések eredményeit azonban nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni – írták.

A Volkswagen, Európa vezető autógyártója, amely 2024-ben járműveinek egynegyedét CATL-akkumulátorrendszerekkel szerelte fel, közölte: nem tudja kizárni, hogy az érintett vállalatok a beszállítói láncához tartoznak. A CATL, a Huayou, az SCM és a Tesla nem válaszolt a megkeresésekre, ahogy a Hengjaya bányát üzemeltető Nickel Industries főrészvényese, a Tsingshan sem. A Mercedes-Benz így reagált:

Komolyan vesszük a nyersanyag-beszállítói láncokhoz kapcsolódó környezeti és társadalmi károkról szóló jelentéseket – beleértve az Indonéziából származó nikkelt is –, és kockázatalapú átvilágítási eljárásunk keretében értékeljük azokat.

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autóipar
akkugyár
Debrecen
fenntarthatóság
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