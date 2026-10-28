Trump váratlan ötlettel állt elő: feloldhatja a Moszkva egyik legfontosabb gazdasági fegyvere elleni szankciókat – a dízelüzletben is kulcsszerepet kaphat az RDIF

A Trump-adminisztráció fontolgatja az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) elleni amerikai szankciók feloldását – írta a The New York Times az egyeztetéseket ismerő forrásokra hivatkozva. Az EUAlive beszámolója szerint az orosz vezetés a korlátozások enyhítését szélesebb körű tárgyalások részeként szorgalmazza, amelyek az orosz dízelüzemanyag Egyesült Államokba történő szállításáról is szólnak.

A gigantikus orosz befektetési alapot sújtó szankciók feoldását mérlegelheti Washington

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Milliárdos befektetésekkel növelte Moszkva befolyását az alap

Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a kormányzat a szokásos eljárásrend szerint vizsgálja az alap szankciók alóli mentesítésre irányuló kérelmét. A tisztviselő azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy Washington javítani kívánja az amerikai–orosz kapcsolatokat, és hozzá akar járulni a háború befejezéséhez. Kirill Dmitrijevet, az alap vezetőjét, aki részt vesz az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetéseken, az amerikai tárgyalók számára hasznos közvetítőnek nevezte.

Az RDIF elleni szankciók feloldása jelentős fordulatot jelentene az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni gazdaságpolitikai fellépésében.

Washington 2022 óta alkalmazza a korlátozásokat azzal a céllal, hogy gazdasági nyomást gyakoroljon Moszkvára az Ukrajna elleni háború miatt.

A 2011-ben létrehozott állami befektetési alap orosz vállalatokba fektetett milliárdokat, gyakran közel-keleti és más külföldi befektetőkkel együttműködve. Ezzel nemcsak az orosz gazdaság finanszírozásában, hanem az ország nemzetközi gazdasági kapcsolatainak bővítésében is fontos szerepet játszott.

A Joe Biden vezette korábbi amerikai kormányzat néhány nappal Oroszország 2022. februári, teljes körű ukrajnai inváziója után szankcionálta az alapot. Az akkori amerikai tisztviselők Vlagyimir Putyin egyik pénzügyi eszközeként, illetve az oroszországi korrupció jelképeként hivatkoztak az intézményre.

Eric Green diplomata, aki akkor az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács Oroszországgal kapcsolatos politikájáért felelt, korábban azzal indokolta az intézkedés fontosságát, hogy az alap hozzáférése a nyugati pénzügyi rendszerhez segítheti Oroszországot a háború finanszírozásában.