Trump váratlan ötlettel állt elő: feloldhatja a Moszkva egyik legfontosabb gazdasági fegyvere elleni szankciókat – a dízelüzletben is kulcsszerepet kaphat az RDIF
A Trump-adminisztráció fontolgatja az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) elleni amerikai szankciók feloldását – írta a The New York Times az egyeztetéseket ismerő forrásokra hivatkozva. Az EUAlive beszámolója szerint az orosz vezetés a korlátozások enyhítését szélesebb körű tárgyalások részeként szorgalmazza, amelyek az orosz dízelüzemanyag Egyesült Államokba történő szállításáról is szólnak.
Milliárdos befektetésekkel növelte Moszkva befolyását az alap
Egy amerikai tisztviselő megerősítette, hogy a kormányzat a szokásos eljárásrend szerint vizsgálja az alap szankciók alóli mentesítésre irányuló kérelmét. A tisztviselő azzal indokolta a felülvizsgálatot, hogy Washington javítani kívánja az amerikai–orosz kapcsolatokat, és hozzá akar járulni a háború befejezéséhez. Kirill Dmitrijevet, az alap vezetőjét, aki részt vesz az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetéseken, az amerikai tárgyalók számára hasznos közvetítőnek nevezte.
Az RDIF elleni szankciók feloldása jelentős fordulatot jelentene az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni gazdaságpolitikai fellépésében.
Washington 2022 óta alkalmazza a korlátozásokat azzal a céllal, hogy gazdasági nyomást gyakoroljon Moszkvára az Ukrajna elleni háború miatt.
A 2011-ben létrehozott állami befektetési alap orosz vállalatokba fektetett milliárdokat, gyakran közel-keleti és más külföldi befektetőkkel együttműködve. Ezzel nemcsak az orosz gazdaság finanszírozásában, hanem az ország nemzetközi gazdasági kapcsolatainak bővítésében is fontos szerepet játszott.
A Joe Biden vezette korábbi amerikai kormányzat néhány nappal Oroszország 2022. februári, teljes körű ukrajnai inváziója után szankcionálta az alapot. Az akkori amerikai tisztviselők Vlagyimir Putyin egyik pénzügyi eszközeként, illetve az oroszországi korrupció jelképeként hivatkoztak az intézményre.
Eric Green diplomata, aki akkor az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács Oroszországgal kapcsolatos politikájáért felelt, korábban azzal indokolta az intézkedés fontosságát, hogy az alap hozzáférése a nyugati pénzügyi rendszerhez segítheti Oroszországot a háború finanszírozásában.
A dízelüzletben is kulcsszerepet kaphat az RDIF
Az alap jelenleg Donald Trump Oroszországgal kapcsolatos dízelüzletének végrehajtásában is meghatározó szerepet tölt be. Kirill Dmitrijev Vlagyimir Putyin gazdasági megbízottjaként igyekszik meggyőzni az amerikai kormányzatot arról, hogy jelentős üzleti lehetőségek rejlenek az Oroszországgal való együttműködésben.
Dmitrijevet 2025 februárjában nevezték ki az orosz elnök külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottjává. A Trump-adminisztráció második ciklusában fontos közvetítő szerepet tölt be az amerikai–orosz kapcsolatokban, és rendszeresen egyeztet az amerikai elnök megbízottaival, köztük Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel.
A Trump-kormányzat elképzelése szerint az Oroszországgal kötött üzleti megállapodások hozzájárulhatnak a háború lezárásához. Washington úgy számol, hogy a Moszkvával kialakítandó új, gazdaságilag előnyös kapcsolat kilátásba helyezése ösztönözheti Putyint az ukrajnai konfliktus befejezésére.
A megközelítést azonban bírálatok is érik. Egyes republikánus törvényhozók szerint a gazdasági előnyök biztosítása önmagában nem jelent valódi nyomásgyakorlást Oroszországra, és akár úgy is erősítheti Putyin pozícióját, hogy közben nem történik érdemi előrelépés a háború lezárásában.
Szigorú feltételek mellett oldhatják fel a szankciókat
Az amerikai pénzügyminisztérium a szokásos eljárásrend szerint vizsgálja a szankciók feloldására irányuló kérelmet. A folyamatot ismerő források szerint az RDIF-nek bizonyítania kell, hogy a korlátozások eredeti indokai már nem állnak fenn.
A felülvizsgálat tehát még nem jelenti azt, hogy Washington döntött a szankciók eltörléséről.
A The New York Times beszámolója szerint a Trump-adminisztráció más, Oroszországot érintő korlátozások enyhítését is mérlegelte. A Reuters korábban arról írt, hogy az amerikai kormányzat fontolóra vette
- az orosz,
- iráni és venezuelai olajat, illetve
- kőolajtermékeket szállító, úgynevezett árnyékflottához tartozó hajókra vonatkozó szankciók enyhítését is.
A sajtóban emellett olyan értesülések is megjelentek, amelyek szerint Washington több gazdasági ösztönzőt ajánlhatott fel Moszkvának egy energetikai vagy tengeri tűzszüneti megállapodásért cserébe.