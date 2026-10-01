Új állam jöhet létre Amerikában: akkora mint Ukrajna, rengeteg olaja van és haragszik – szavazás útján szakadna ki a világ második legnagyobb országából

Alighanem derültséget okozna Washingtonban, de lehet hogy még örömöt is, ha Alberta elszakadna Kanadától. A hivatalos álláspont visszafogott, de Scott Bessent pénzügyminiszter az év elején Davosban jelezte: egy független Alberta az Egyesült Államok természetes partnere lenne, és külön kiemelte a terület hatalmas olajkészleteit. Alberta polgárai márpedig hamarosan a szavazóurnákhoz járulbnak, hogy döntsenek az elszakadásról, vagy a maradásról Kanadában.

Alberta hamarosan szavaz, és Kanadának van mit veszítenie Fotó: John Diep

Ha október 19-én a szeparatisták nyernek, a világ második legnagyobb állama és 11. legnagyobb gazdasága Franciaországnál is nagyobb területet veszít el: amelyet ugyan feleanynian laknak, mint Magyarországot, de van egy hatalmas energiaipara, magasak a jövedelmei, alacsonyak az adói, lakóiban erős a tartományi identitás és rendszeresek a vitáik a szövetségi kormánnyal.

Ugyanazzal, amellyel Donald Trump amerikai elnök is kemény vitákba keveredett.

Trump elnök és Mark Carney miniszterelnök alatt az amerikai–kanadai viszony a szoros szövetségből nyílt kereskedelmi és politikai erőpróbává vált: Washington vámokkal és nyomásgyakorlással próbál engedményeket kicsikarni, Ottawa pedig tudatosan csökkenti az USA-tól való függését és Európa felé nyit.

Az Alberta Prosperity Project szeparatista vezetői még januárban azt állították: Washingtonban amerikai kormányzati tisztviselőkkel találkoztak. A sajtóban még olyan állítás is megjelent, hogy egy esetlegesen függetlenné váló Alberta számára akár 500 milliárd dolláros amerikai hitelkeretről érdeklődtek/tárgyaltak, amit Carney azonnal kikért magának, az amerikaik pedig később cáfolták.

Október 19-én népszavazást tartanak Alberta Kanadán belüli jövőjéről. A választókat arról kérdezik majd, hogy azt akarják-e, hogy a tartomány Kanadában maradjon, vagy inkább elindítanának egy olyan folyamatot, amely végül egy tényleges elszakadási népszavazáshoz vezethet, akár már jövőre.

Bizonytalanság érezhető a tartományban annak ellenére is, hogy a felmérések szerint a Kanadában maradás hívei jelentős előnyben vannak – írja a Bloomberg. A választók nagyjából egynegyede támogatja a második lehetőséget. Egyes lakosokat pedig már maga a népszavazás ténye is feldühít, mondván: ezzel legitimitást kapott egy olyan mozgalom, amely még egészen a közelmúltig marginálisnak tűnt.