Megtörtént: kezdenek kifogyni a diszkontok a Coca-Cola üdítőiből – a Lidl fejet hajtott a drágítás előtt, az Aldi viszont bekeményített, a vásárlók hiába keresgélnek

A Coca-Cola termékeiből több németországi Aldi-üzletben is fogyóban vannak a készletek, sőt, egyes helyeken már készlethiány is felléphetett, miután megszakadtak a szállítások a gyártó és a diszkontlánc közötti áralku elakadása miatt. A német Lebensmittel Zeitung beszámolója szerint a konfliktus hátterében a Coca-Cola szeptemberi áremelése áll.

Készlethiány felé mutat a Coca-Cola gyártóvállalat és az Aldi közötti megegyezés hiánya Németországban (illusztráció)

Fotó: Jakob Berg / Shutterstock

Az Aldi nem engedett az áremelésnek

Az üdítőgyártó óriás 2026. szeptember 1-jétől átlagosan mintegy 3,5 százalékkal emelte nagykereskedelmi árait Németországban. Az Aldi azonban nem fogadta el az új feltételeket, ezért a felek között egyelőre nem született megállapodás, a szállítások pedig megszakadtak. Az előző hét második felére egyes üzletekben már érezhetően megcsappant a Coca-Cola-termékek kínálata.

A konfliktus vásárlói oldalon, a fogyasztói árakban is megmutatkozik:

az Aldi üzleteiben a készleten lévő 1,25 literes Coca-Cola-palackot továbbra is 1,59 euróért, vagyis a korábbi áron kínálják;

a gyártó ugyanakkor az áremelést követően már 1,69 eurós ajánlott fogyasztói árat határozott meg erre a kiszerelésre.

A Lidl és a Netto már átvette az új árszintet, így az Aldinál jelenleg olcsóbban lehet hozzájutni a termékhez. A két ár közötti különbség 10 eurócent, ami a magasabb árhoz viszonyítva csaknem 5,9 százalékos eltérés.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a Coca-Cola által bejelentett, átlagosan 3,5 százalékos nagykereskedelmi áremelés nem azonos az egyes termékek fogyasztói árának változásával.

Az Aldi tényleges beszerzési árának alakulása termékenként nem ismert, ezért a bolti árkülönbségből nem lehet közvetlenül következtetni arra, mekkora többletköltséget jelentett volna a diszkontnak a gyártó új ajánlata.

Az Aldi számára üzleti szempontból két kellemetlen lehetőség kínálkozik: ha elfogadja a magasabb beszerzési árat, csökkenhet az árrése, ha viszont a drágulást áthárítja a vásárlókra, az visszafoghatja a keresletet. A szállítások leállása ugyanakkor szintén költségekkel járhat, hiszen a hiányzó termékek miatt a vásárlók más márkákra vagy más üzletekre válthatnak.