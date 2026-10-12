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Megtörtént: kezdenek kifogyni a diszkontok a Coca-Cola üdítőiből – a Lidl fejet hajtott a drágítás előtt, az Aldi viszont bekeményített, a vásárlók hiába keresgélnek

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A Coca-Cola termékei egyre nehezebben elérhetők egyes németországi Aldi-üzletekben, miután a diszkontlánc nem fogadta el az üdítőital-gyártó szeptemberi áremelését. Miközben a Lidl és a Netto már átvette a magasabb ajánlott fogyasztói árat, az Aldi egyelőre kitart a korábbi árszint mellett, és saját márkás kóláját is jelentősen olcsóbbá tette.
VG
2026.10.12, 15:29
Frissítve: 2026.10.12, 15:32
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A Coca-Cola termékeiből több németországi Aldi-üzletben is fogyóban vannak a készletek, sőt, egyes helyeken már készlethiány is felléphetett, miután megszakadtak a szállítások a gyártó és a diszkontlánc közötti áralku elakadása miatt. A német Lebensmittel Zeitung beszámolója szerint a konfliktus hátterében a Coca-Cola szeptemberi áremelése áll.

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Készlethiány felé mutat a Coca-Cola gyártóvállalat és az Aldi közötti megegyezés hiánya Németországban (illusztráció)
Fotó: Jakob Berg / Shutterstock

Az Aldi nem engedett az áremelésnek

Az üdítőgyártó óriás 2026. szeptember 1-jétől átlagosan mintegy 3,5 százalékkal emelte nagykereskedelmi árait Németországban. Az Aldi azonban nem fogadta el az új feltételeket, ezért a felek között egyelőre nem született megállapodás, a szállítások pedig megszakadtak. Az előző hét második felére egyes üzletekben már érezhetően megcsappant a Coca-Cola-termékek kínálata.

A konfliktus vásárlói oldalon, a fogyasztói árakban is megmutatkozik: 

  • az Aldi üzleteiben a készleten lévő 1,25 literes Coca-Cola-palackot továbbra is 1,59 euróért, vagyis a korábbi áron kínálják;
  • a gyártó ugyanakkor az áremelést követően már 1,69 eurós ajánlott fogyasztói árat határozott meg erre a kiszerelésre.

A Lidl és a Netto már átvette az új árszintet, így az Aldinál jelenleg olcsóbban lehet hozzájutni a termékhez. A két ár közötti különbség 10 eurócent, ami a magasabb árhoz viszonyítva csaknem 5,9 százalékos eltérés.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a Coca-Cola által bejelentett, átlagosan 3,5 százalékos nagykereskedelmi áremelés nem azonos az egyes termékek fogyasztói árának változásával.

Az Aldi tényleges beszerzési árának alakulása termékenként nem ismert, ezért a bolti árkülönbségből nem lehet közvetlenül következtetni arra, mekkora többletköltséget jelentett volna a diszkontnak a gyártó új ajánlata.

Az Aldi számára üzleti szempontból két kellemetlen lehetőség kínálkozik: ha elfogadja a magasabb beszerzési árat, csökkenhet az árrése, ha viszont a drágulást áthárítja a vásárlókra, az visszafoghatja a keresletet. A szállítások leállása ugyanakkor szintén költségekkel járhat, hiszen a hiányzó termékek miatt a vásárlók más márkákra vagy más üzletekre válthatnak.

Saját márkás kólával próbál erősíteni a cég

A Coca-Cola termékeit érintő vitával párhuzamosan az Aldi a saját márkás River Cola árát is jelentősen csökkentette: az árcsökkentés mértéke megközelítette a 25 százalékot.

Ez a lépés tovább élezheti a versenyt a márkás üdítőitalok és az olcsóbb saját márkás alternatívák között. A fogyasztók számára a River Cola kedvezőbb árat jelenthet, az Aldi pedig részben a saját termékére terelheti a keresletet, ha a Coca-Cola kínálata tartósan szűkös marad.

Egyelőre azonban az iparági várakozások szerint a Coca-Cola belátható időn belül ismét megjelenhet az Aldi polcain. Arra ugyanakkor nincs biztosíték, hogy a megállapodás gyorsan megszületik.

A német diszkontláncnál korábban a Red Bull termékei is hosszú időre eltűntek az üzletekből az árakról folytatott vita miatt. Az idei eset arra figyelmeztet, hogy egy beszállítói konfliktus rendezése akár hónapokig is elhúzódhat.

A Rewe már megegyezett a Coca-Colával

Nem az Aldi az egyetlen német kiskereskedelmi lánc, amely vitába keveredett a Coca-Colával az áremelések miatt. A német gazdasági sajtó információi szerint a Rewe és az üdítőital-gyártó közötti konfliktus időközben rendeződött. A Rewe korábban szintén elutasította a magasabb árakat, és átmenetileg a Coca-Cola-termékek jelentős részéből nem rendelt újabb készleteket.

Az Edeka boltlánc esetében különösen a 12 palackos gyűjtőcsomag áremelése váltott ki elégedetlenséget a kereskedő oldalán.

A Coca-Cola a német sajtó megkeresésére nem kívánt nyilatkozni a kiskereskedelmi partnereivel fennálló üzleti kapcsolatairól.

A németországi példázzák: az élelmiszer-kiskereskedelemben a beszállítói áremelések elfogadása nem pusztán árképzési kérdés. A láncoknak egyszerre kell megőrizniük az árrésüket, versenyképes fogyasztói árakat kínálniuk és biztosítaniuk a keresett márkák folyamatos elérhetőségét. Ha az alku elakad, végül a vásárlók szembesülhetnek a következményekkel: magasabb árakkal vagy éppen hiányzó termékekkel.

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