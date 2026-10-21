Újabb adósságválság fenyeget Európában: a magyar bankokat is bajba sodorhatja az állampapír?

Az euróövezeti államok meredeken emelkedő hitelfelvételi költségei, az állampapírok emelkedő kamata ismét felélesztik a félelmeket, hogy megismétlődhet a 15 évvel ezelőtti, az egész térséget megrázó adósságválság. Az elemzők és a befektetők szerint a bankok ma már felkészültebbek; a kérdés csak az, hogy ez elegendő védelem lesz-e, ha kitör a pénzügyi vihar. Az európai utcákon már a 2012-es zavargásokra emlékeztető események zajlanak, ugyanazzal az epicentrummal, ahol a pénzügyi problémák is a legaggasztóbbak.

A BNP Paribas egyik varsói fiókja - az állampapír kockázatmentes eszközből kockázatossá vált / Fotó: NurPhoto via AFP

A múltban az államháztartások ingatag helyzete ördögi kört hozott létre. Az államkötvényeken elszenvedett veszteségek megrendítették a bankokat, amelyek egy részét végül állami mentőcsomagokkal kellett megsegíteni, tovább terhelve ezzel a költségvetéseket.

Kísért a 2010-es adósságválság

Az elemzők szerint a finanszírozási költségek emelkedni fognak, és a piaci megítélésnek is jelentős szerepe lesz, mivel a bankok továbbra is ki vannak téve saját országuk költségvetési helyzetének. A Reuters által összegyűjtött adatok, valamint befektetői és elemzői vélemények alapján ugyanakkor a megerősített tőketartalékok és a szigorúbb felügyelet segíthetnek a pénzintézeteknek átvészelni a piaci turbulenciákat.

Van egy határ, ameddig egy bank függetleníteni tudja magát a hazai hitelkockázattól. A bankok ma kedvezőbb kiinduló helyzetben vannak, de nem sérthetetlenek

– mondta Simon Ainsworth, a Moody's Ratings bankokkal foglalkozó elemzési vezetője.

A 2010-es évek adósságválsága óta az euróövezet átalakította bankfelügyeleti rendszerét, az Európai Központi Bankot (EKB) pedig új beavatkozási eszközökkel ruházta fel. Eközben a bankok is megerősítették védelmi mechanizmusaikat, amit a több éven át tartó rekordnyereségek is elősegítettek.

Az államadóssággal kapcsolatos aggodalmak ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy az európai bankrészvényeket követő index az elmúlt hat hétben 10 százalékot esett, jócskán meghaladva a szélesebb részvénypiaci lemorzsolódást. A visszaesés egy hosszan tartó emelkedés után következett be - ennek során a bankrészvények árfolyama 16 éves csúcsra jutott.