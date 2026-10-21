Újabb adósságválság fenyeget Európában: a magyar bankokat is bajba sodorhatja az állampapír?
Az euróövezeti államok meredeken emelkedő hitelfelvételi költségei, az állampapírok emelkedő kamata ismét felélesztik a félelmeket, hogy megismétlődhet a 15 évvel ezelőtti, az egész térséget megrázó adósságválság. Az elemzők és a befektetők szerint a bankok ma már felkészültebbek; a kérdés csak az, hogy ez elegendő védelem lesz-e, ha kitör a pénzügyi vihar. Az európai utcákon már a 2012-es zavargásokra emlékeztető események zajlanak, ugyanazzal az epicentrummal, ahol a pénzügyi problémák is a legaggasztóbbak.
A múltban az államháztartások ingatag helyzete ördögi kört hozott létre. Az államkötvényeken elszenvedett veszteségek megrendítették a bankokat, amelyek egy részét végül állami mentőcsomagokkal kellett megsegíteni, tovább terhelve ezzel a költségvetéseket.
Kísért a 2010-es adósságválság
Az elemzők szerint a finanszírozási költségek emelkedni fognak, és a piaci megítélésnek is jelentős szerepe lesz, mivel a bankok továbbra is ki vannak téve saját országuk költségvetési helyzetének. A Reuters által összegyűjtött adatok, valamint befektetői és elemzői vélemények alapján ugyanakkor a megerősített tőketartalékok és a szigorúbb felügyelet segíthetnek a pénzintézeteknek átvészelni a piaci turbulenciákat.
Van egy határ, ameddig egy bank függetleníteni tudja magát a hazai hitelkockázattól. A bankok ma kedvezőbb kiinduló helyzetben vannak, de nem sérthetetlenek
– mondta Simon Ainsworth, a Moody's Ratings bankokkal foglalkozó elemzési vezetője.
A 2010-es évek adósságválsága óta az euróövezet átalakította bankfelügyeleti rendszerét, az Európai Központi Bankot (EKB) pedig új beavatkozási eszközökkel ruházta fel. Eközben a bankok is megerősítették védelmi mechanizmusaikat, amit a több éven át tartó rekordnyereségek is elősegítettek.
Az államadóssággal kapcsolatos aggodalmak ugyanakkor hozzájárultak ahhoz, hogy az európai bankrészvényeket követő index az elmúlt hat hétben 10 százalékot esett, jócskán meghaladva a szélesebb részvénypiaci lemorzsolódást. A visszaesés egy hosszan tartó emelkedés után következett be - ennek során a bankrészvények árfolyama 16 éves csúcsra jutott.
A francia beteg
Franciaország három legnagyobb tőzsdén jegyzett bankjának részvényei ugyanebben az időszakban 17 százalékot veszítettek értékükből. (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale.) Az euróövezet második legnagyobb gazdasága jelenleg a piaci aggodalmak középpontjában áll.
Franciaország államadósságának finanszírozási költségei 25 éves csúcsra emelkedtek,
miközben az ország jelentős költségvetési hiánnyal és társadalmi elégedetlenséggel küzd. A bizonytalanságot tovább fokozza a 2027-es elnökválasztás, amelynek közvélemény-kutatásaiban a szélsőjobboldali és a radikális baloldali jelöltek vezetnek.
Kockázatosak lettek a kockázatmentes eszközök
A bankok a szabályozás szerint kockázatmentes eszközként kezelhetik mérlegeikben az államkötvényeket. Ezek a papírok beszámíthatók a szabályozói likviditási követelmények teljesítésébe, és fedezetként is felhasználhatók a jegybankoktól vagy más hitelezőktől felvett kölcsönökhöz.
A Reuters Európai Bankhatóság (EBA) adataira épülő elemzése szerint
- az euróövezeti bankok nettó államkötvény-állománya a válság óta megduplázódott, és június végére elérte a 4300 milliárd eurót.
- A bankok tőketartalékai azonban ennél is nagyobb mértékben növekedtek.
- Ennek eredményeként az államkötvény-állomány és a potenciális veszteségek fedezésére tartott banki tőke aránya a 2013-as 2,7-ről 2,5 alá csökkent.
Minél alacsonyabb ez a mutató, annál nagyobb a bankok képessége arra, hogy elviseljék az államkötvények árfolyamcsökkenéséből eredő veszteségeket.
David Benamou, az Axiom Alternative Investments befektetési igazgatója és Aneeka Gupta, a WisdomTree részvénystratégája egyaránt úgy számolt, hogy a nagy francia bankok hazai államadóssággal szembeni kitettsége a legjobb minőségű tőkéjük mintegy 15–30 százalékának felel meg. (A „legjobb minőségű tőke” banki szakkifejezés, amely az úgynevezett elsődleges alapvető tőkére (Common Equity Tier 1, CET1) utal. Ez a bankok legbiztonságosabb, leginkább veszteségelnyelésre alkalmas tőkéje. Elsősorban a részvényesek által befizetett törzstőkéből és a bankban hagyott, felhalmozott nyereségből áll.)
Gupta szerint
ez jóval kedvezőbb helyzet, mint amilyenben az olasz bankok voltak 2011–2012-ben, amikor a válság középpontjában álló ország pénzintézeteinél ugyanez az arány meghaladta a 100 százalékot.
Az államkötvények árfolyamának csökkenése azonban továbbra is veszteségeket okozhat a bankoknak. A kötvényárfolyamok és a hozamok ellentétes irányban mozognak, így a hozamemelkedés különösen akkor jelent problémát, ha a bankoknak piaci értékre kell átértékelniük kötvényeiket, vagy készpénzhez jutás érdekében el kell adniuk azokat.
Eddig nem jártak sikerrel azok a javaslatok, amelyek megszüntették volna az államkötvények kockázatmentes besorolását, vagy korlátozták volna az egyes állampapírokban felhalmozható kitettséget.
Az Európai Bizottság ugyanakkor a bankszektor megerősítéséhez szükséges intézkedések közé sorolta az államkötvény-portfóliók további diverzifikációját. Az erre vonatkozó javaslatait 2027 elején terjeszti elő.
Lejáratig tartott állampapírok
Az EKB formális szabályozás nélkül is arra ösztönözte az euróövezeti bankokat, hogy mérsékeljék saját országuk államadósságával szembeni kitettségüket. A Reuters elemzése szerint 2026 közepén a hazai államkötvények a bankok teljes államkötvény-állományának
- 41 százalékát tették ki, szemben a 2013-as,
- több mint 50 százalékos aránnyal.
Emellett a bankok megháromszorozták, 60 százalékra emelték azoknak a kötvényeknek az arányát, amelyeket bekerülési értéken tartanak nyilván. Ez a számviteli kezelés lehetővé teszi, hogy a pénzintézeteknek ne kelljen veszteséget elszámolniuk, amikor a kötvények piaci árfolyama csökken.
A kötvények lejáratig tartott pénzügyi eszközként történő besorolásával a bankok elkerülhetik, hogy a nem realizált árfolyamveszteségek csökkentsék tőkéjüket – kivéve, ha kénytelenek eladni az értékpapírokat.
A Moody's elemzője, Simon Ainsworth szerint ennek kockázata mérséklődött, mivel a bankok ma már kevésbé támaszkodnak rövid lejáratú finanszírozási forrásokra.
Maria Rivas, a Morningstar DBRS elemzője szerint ugyanakkor a legfontosabb kérdés az, hogyan ítélik meg a befektetők azokat a kötvényportfóliókat, amelyek nem realizált veszteségeket tartalmaznak, függetlenül azok számviteli kezelésétől.
Ha átmeneti helyzetről van szó, annak nem kellene jelentősen befolyásolnia a befektetői hangulatot. Ha azonban tartósan fennmarad, az ronthatja a kockázatok megítélését
– mondta.
Válsághelyzetben már kipróbált mechanizmusok
Christos Megalou, a görög Piraeus Bank vezérigazgatója az államkötvénypiacokon további volatilitásra számít, de csekélynek tartja annak veszélyét, hogy a folyamat egy újabb válsággá terebélyesedjen.
A Reutersnek elmondta, hogy Görögország jelenleg olyan átlagos kamatszintek mellett törleszti adósságát, amelyek jelentősen elmaradnak a brit állam mostani hitelfelvételi költségeitől. Ez gyökeres fordulat az egy évtizeddel ezelőtti helyzethez képest, amikor Görögország még a pénzügyi válságból és az egymást követő nemzetközi mentőcsomagok következményeiből próbált kilábalni.
Az államkötvényhozamok emelkedése ugyanakkor közvetlenebb módon is árthat a bankoknak: növeli finanszírozási költségeiket, mivel a pénzintézetek jellemzően az államnál magasabb kamat mellett tudnak forrást bevonni.
A francia bankok az Európai Unió legnagyobb intézményi kötvénykibocsátói közé tartoznak. Ezért a tartósan magasabb hozamszint minden egyes refinanszírozás alkalmával növeli a forrásbevonás költségét, és ezek a többletterhek idővel összeadódnának – mondta Aneeka Gupta, a WisdomTree stratégája.
Magyarország is veszélyben lenne
Egy újabb európai adósságválság a magyar bankokat és az állampapírpiacot sem hagyná érintetlenül.
- Ha az európai államkötvények hozama tartósan emelkedik, a befektetők a magyar állampapíroktól is magasabb hoízamot várhatnak el, ami megdrágíthatja az államadósság finanszírozását.
- A hozamemelkedés ráadásul csökkentheti a már kibocsátott, fix kamatozású állampapírok piaci értékét, ami a bankoknak is veszteséget okozhat.
A Magyar Nemzeti Bank 2026. júniusi pénzügyi stabilitási jelentése szerint
a hazai bankok állampapír-állománya február végén elérte a 14 600 milliárd forintot, ami a bankrendszer mérlegfőösszegének mintegy 17 százalékát tette ki.
Az MNB számításai alapján a forintállampapírok hozamának mindössze fél százalékpontos emelkedése mintegy 150 milliárd forinttal csökkentené a bankok fix kamatozású állampapírjainak piaci értékét.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) októberi értékelése szintén figyelmeztetett az állam és a bankrendszer közötti erős pénzügyi összefonódás kockázataira. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Magyarországon bankválság fenyegetne: az IMF szerint a hazai pénzintézetek összességében megfelelő tőke- és likviditási tartalékokkal rendelkeznek. Egy elhúzódó európai adósságválság ugyanakkor komoly próbatétel elé állíthatná a magyar pénzügyi rendszert.