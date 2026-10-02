Állampapír: a globális eladási hullám a magyar piacon is tajtékokat ver – mutatjuk, mire kell figyelni a következő időszakban
Az amerikai 10 éves állampapír hozama 2002 óta nem látott szintre emelkedett, miután az olajárak növekedése újabb eladási hullámot indított el a globális kötvénypiacokon.
- A tízéves amerikai állampapír hozama csütörtökön hat bázisponttal, 5,34 százalékra emelkedett, ezzel meghaladva a 2007-ben elért csúcsot.
- A hét elején a 30 éves amerikai államkötvények hozama is 24 éves csúcsra jutott.
Az állampapírpiacok világszerte komoly nyomás alá kerültek, mivel a közel-keleti háborúhoz köthető magas olajárak tovagyűrűznek a világgazdaságban. Ez arra készteti a befektetőket, hogy további jegybanki kamatemelésekre fogadjanak. A jelentős állami hitelfelvétel és a mesterségesintelligencia-infrastruktúrába irányuló erőteljes beruházások tovább növelik a tőke iránti keresletet, ami felfelé hajtja a finanszírozási költségeket.
Az államkötvényhozamok emelkedése strukturális, hosszú távú folyamat
– kommentálta a helyzetet Steven Barrow, a Standard Bank Advisory szakértője. „A hozamok növekedését annak a folyamatnak tekintjük, amelynek során a pénzügyi piacok megtalálják az utat ehhez az 'új normális' állapothoz” - tette hozzá.
Az amerikai tízéves állampapír hozama 2002 óta nem látott szintre emelkedett
A Bloomberg indexe szerint a globális államkötvények 2024 óta a legrosszabb negyedévüket zárták. A csütörtöki esés következtében a 30 éves brit államkötvények hozama 1998 óta először 6 százalékra emelkedett. Egyes elemzők és szerint az amerikai állampapírpiacon is elérheti ezt a szintet a hozam.
- A befektetők a pénteken megjelenő amerikai foglalkoztatási adatokból keresnek majd támpontokat az amerikai gazdaság állapotára és a Federal Reserve következő lépéseire vonatkozóan.
- A Bloomberg elemzői felmérése szerint szeptemberben 85 ezerrel nőhetett a foglalkoztatottak száma.
- Emellett számos Fed-döntéshozó is megszólal: csak csütörtökre hat beszédet ütemeztek, köztük Chris Waller Fed-kormányzóét.
A kereskedők arra számítanak, hogy a Fed 2027 végéig még négy, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, miközben a világ legnagyobb gazdasága a magasabb finanszírozási költségek ellenére továbbra is ellenállónak mutatkozik.
Inflációs félelmek hajtják fel a kötvényhozamokat
A globális államkötvénypiac 2024 óta a legrosszabb negyedévét zárja, miután a 100 dolláros olajár ismét felerősítette annak veszélyét, hogy az infláció tartósan magas maradhat a világgazdaságban.
A Bloomberg államkötvény-indexe 2024 utolsó három hónapja óta a legnagyobb negyedéves veszteséget mutatja. Akkor Donald Trump másodszor nyerte meg az amerikai elnökválasztást, a befektetők pedig egy expanzívabb költségvetési politikára kezdtek felkészülni.
Az amerikai állampapírokat különösen súlyosan érintette a közelmúltbeli eladási hullám:
a 30 éves kötvény hozama 5,64 százalékra emelkedett, amire legutóbb 2002-ben volt példa.
A rövidebb lejáratú kötvények is jelentős veszteségeket szenvedtek el ebben az időszakban.
- A közel-keleti konfliktus folytatódása,
- a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások felfutása és
- az amerikai gazdaság erős teljesítménye
egyaránt azt jelzi a befektetőknek, hogy az infláció komolyabb problémát jelenthet, mint korábban gondolták. Erre reagálva Ausztrália, az Európai Unió, Japán, Norvégia és az Egyesült Államok jegybankjai az elmúlt három hónapban kamatot emeltek.
A harmadik negyedév nem egyszerűen szertefoszlatta a 'hosszabb ideig alacsonyabb kamatok' reményét, hanem lelocsolta azt a szűkösen rendelkezésre álló dízelolajjal, majd fel is gyújtotta
– személtette a helyzetet Michael Every, a Rabobank globális stratégája. Hozzátette: a nagy kérdés most az, hány további kamatemelés következik.
- A hosszabb lejáratú kötvények hozama ugyanakkor tovább emelkedett, miután más gazdasági adatok azt mutatták, hogy az amerikai fogyasztói kiadások augusztusban több mint egy éve a leggyorsabb ütemben nőttek.
- A vállalati kötvénykibocsátások szintén nyomást gyakoroltak a hosszú lejáratú állampapírokra.
- Az Egyesült Államok emellett bejelentette, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter kibővített visszavásárlási programjának részeként csütörtökön akár 6 milliárd dollárnyi hosszú lejáratú állampapírt is visszavásárolhat.
Ez tényleg úgy fest, mintha a vevők egyszerűen eltűntek volna a piacról
– mondta John Briggs, a Natixis Corporate & Investment Banking amerikai kamatstratégiai vezetője. „Az árfolyammozgások összességében továbbra is borzalmasak” - tette hozzá.
Globális nyomás
A többi jelentős állampapírpiac közül Franciaország szenvedte el a legsúlyosabb eladási hullámot. A befektetők idegesek a jövő évi elnökválasztás előtt, miközben az ellenzéki pártok vonakodnak kompromisszumot kötni Emmanuel Macron elnök távozó kormányzatával, mindössze hét hónappal a választás előtt.
A francia tízéves államkötvény hozama 1,15 százalékponttal, 4,9 százalékra emelkedett, ami legalább az euró 1999-es bevezetése óta a legrosszabb negyedéves teljesítmény.
A francia kötvények szerdán is alulteljesítettek, miután a legfrissebb inflációs adatok szerint szeptemberben több mint két éve a leggyorsabb ütemre gyorsult az áremelkedés, további nyomást helyezve az Európai Központi Bank döntéshozóira.
A piac egyik kiemelten figyelt mutatója a francia és a német állampapírok hozama közötti különbség, amely a piaci feszültség egyik fokmérője.
A befektetők jelenleg több mint 1,2 százalékponttal magasabb hozamot követelnek a tízéves francia állampapírokért, mint az azonos lejáratú német kötvényekért. Ilyen magas különbségre legutóbb 2012-ben volt példa.
"Európában további hozamfelár-tágulás valószínű még újabb energiapiaci sokkok nélkül is” – írták az RBC Capital Markets kamatstratégái Peter Schaffrik vezetésével.
Veszélyben a magyar állampapírpiac is
A globális kötvénypiaci folyamatok a magyar állampapírok hozamaira is hatásal vannak. Szeptember 24-én például egyetlen nap alatt a magyar 5 és 10 éves referenciahozam 19-19 bázisponttal ugrott meg, miközben a rövid hozamok alig változtak. Azóta a 10 éves referenciahozam 5,88 százalék körül áll.
Ennek hátterében az áll, hogy
a magyar állampapírnak versenyeznie kell a globális tőkéért.
Ha egy 10 éves amerikai kötvény hozama már 5 százalék feletti hozamot kínál dollárban, akkor egy külföldi befektető kevésbé hajlandó hasonló hozam mellett forintban magyar állampapírt tartani. A magyar papírnak ezért jellemzően magasabb hozammal – illetve megfelelő kockázati prémiummal – kell kompenzálnia a deviza-, likviditási és országkockázatot.
A második csatorna az olaj, a harmadik az MNB monetáris politikája
Magyarország energiaimportőr, ezért a 100 dollár körüli vagy afeletti olajár kedvezőtlenebb inflációs és külső egyensúlyi kilátásokat jelenthet. Az MNB szeptemberben már jelezte, hogy
a magasabb üzemanyagárak ellensúlyozzák a forint korábbi erősödésének inflációcsökkentő hatását, és a magas energiaárak miatt óvatos monetáris politika indokolt.
Ez pedig elvezet a harmadik csatornához: az MNB kamatpolitikájához. Az alapkamat jelenleg 5,50 százalék és az MNB szeptemberben változatlanul hagyta. Ha azonban a magas olajár és a globális kamatemelések tartósak, az csökkenti az MNB mozgásterét a kamatcsökkentésre, illetve szélsőségesebb esetben szigorúbb monetáris kondíciókat tehet szükségessé. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem minden magyar állampapír hozama reagál ugyanúgy - a hosszabb futamidejű kötvények érzékenyebbek; a magyar hozamgörbe meredekebbé vált.
A következő időszakban kötvénybefektetői szempontból négy dolgot érdemes figyelni:
- az amerikai 10 éves kötvény hozamát,
- az olajárakat, az euró/forint árfolyamot,
- valamint az 5-10 éves magyar állampapírok hozamát.
Ha az amerikai hosszú hozamok tovább emelkednek és az olaj tartósan 100 dollár fölött marad, az önmagában felfelé húzza a magyar hosszú hozamokat. Ezzel szemben a forint stabilitása, a kedvezőbb magyar kockázati megítélés és a hiteles fiskális pálya részben ellensúlyozhatja ezt.