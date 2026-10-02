Állampapír: a globális eladási hullám a magyar piacon is tajtékokat ver – mutatjuk, mire kell figyelni a következő időszakban

Az amerikai 10 éves állampapír hozama 2002 óta nem látott szintre emelkedett, miután az olajárak növekedése újabb eladási hullámot indított el a globális kötvénypiacokon.

A magyar állampapír hozamokat sem hagyta érintetlenül a globális eladási hullám / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

A tízéves amerikai állampapír hozama csütörtökön hat bázisponttal, 5,34 százalékra emelkedett, ezzel meghaladva a 2007-ben elért csúcsot.

A hét elején a 30 éves amerikai államkötvények hozama is 24 éves csúcsra jutott.

Az állampapírpiacok világszerte komoly nyomás alá kerültek, mivel a közel-keleti háborúhoz köthető magas olajárak tovagyűrűznek a világgazdaságban. Ez arra készteti a befektetőket, hogy további jegybanki kamatemelésekre fogadjanak. A jelentős állami hitelfelvétel és a mesterségesintelligencia-infrastruktúrába irányuló erőteljes beruházások tovább növelik a tőke iránti keresletet, ami felfelé hajtja a finanszírozási költségeket.

Az államkötvényhozamok emelkedése strukturális, hosszú távú folyamat

– kommentálta a helyzetet Steven Barrow, a Standard Bank Advisory szakértője. „A hozamok növekedését annak a folyamatnak tekintjük, amelynek során a pénzügyi piacok megtalálják az utat ehhez az 'új normális' állapothoz” - tette hozzá.

Az amerikai tízéves állampapír hozama 2002 óta nem látott szintre emelkedett

A Bloomberg indexe szerint a globális államkötvények 2024 óta a legrosszabb negyedévüket zárták. A csütörtöki esés következtében a 30 éves brit államkötvények hozama 1998 óta először 6 százalékra emelkedett. Egyes elemzők és szerint az amerikai állampapírpiacon is elérheti ezt a szintet a hozam.

A befektetők a pénteken megjelenő amerikai foglalkoztatási adatokból keresnek majd támpontokat az amerikai gazdaság állapotára és a Federal Reserve következő lépéseire vonatkozóan.

A Bloomberg elemzői felmérése szerint szeptemberben 85 ezerrel nőhetett a foglalkoztatottak száma.

Emellett számos Fed-döntéshozó is megszólal: csak csütörtökre hat beszédet ütemeztek, köztük Chris Waller Fed-kormányzóét.

A kereskedők arra számítanak, hogy a Fed 2027 végéig még négy, egyenként 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, miközben a világ legnagyobb gazdasága a magasabb finanszírozási költségek ellenére továbbra is ellenállónak mutatkozik.