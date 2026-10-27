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Minden idők egyik legnagyobb tőzsdei üzletére készül az Anthropic – a befektetők mégis pórul járhatnak

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Történelmi tőzsdei bevezetésre készül a Claude fejlesztője, amely akár 100 milliárd dollárt is bevonhat a befektetőktől, megelőzve legnagyobb riválisát, az OpenAI-t. Az Anthropic nyilvánosságra hozott pénzügyi adatai azonban rendkívüli kockázatokról és szokatlan részvényesi feltételekről árulkodnak, amelyek komoly dilemmát jelenthetnek a leendő tulajdonosoknak.
Gergely Máté
2026.10.27, 10:30
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Az Anthropic az OpenAI-t megelőzve léphet tőzsdére, és akár a történelem egyik legnagyobb részvénykibocsátását hajthatja végre. A Claude fejlesztőjének friss tájékoztatója azonban szokatlan feltételekkel szembesíti a leendő részvényeseket. Az Anthropic október 26-án benyújtotta IPO-tájékoztatóját az amerikai értékpapír-felügyelethez. A Nasdaqon ANT részvénykóddal, akár novemberben megjelenhet, a kibocsátandó részvények számát és árát egyelőre nem közölték.

Az Anthropic megelőzheti az OpenAI-t: a Claude fejlesztője százmilliárdokat kockáztat, miközben a befektetőknek alig adna beleszólást
Az Anthropic megelőzheti az OpenAI-t: a Claude fejlesztője százmilliárdokat kockáztat, miközben a befektetőknek alig adna beleszólást / Fotó: Algi Febri Sugita

A piaci várakozások szerint az Anthropic akár 100 milliárd dollárt is bevonhat, 1500–2000 milliárd dolláros vállalatértékelés mellett. A Claude fejlesztője az első meghatározó, önálló amerikai AI-fejlesztő lehet a tőzsdén. Legfőbb riválisa, az OpenAI továbbra sem tőzsdei vállalat: Sam Altman szeptemberben közölte, hogy 2026-ban nem terveznek kibocsátást. A Google (Gemini) és a Meta (Meta AI) saját modelljei eleve tőzsdei óriásvállalatokon belül készülnek.

Pénzt kérnek, de az irányítást megtartanák

A tájékoztató alapján az Anthropic 2026 első felében 16,3 milliárd dolláros bevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi 1,2 milliárddal. A harmadik negyedévről közölt befektetői adatokkal együtt az első kilenc hónap bevétele meghaladta a 33 milliárd dollárt. A növekedést elsősorban a vállalati kereslet hajtja. Az első félév nettó vesztesége 80,7 milliárd dollár volt, nagyrészt az átváltható kötvények átértékelése miatt; a működési veszteség 693 millió dollárra csökkent – írja a Financial Times.

A bevételek ugyanakkor koncentráltak: az első kilenc hónapban öt ügyfél adta a teljes forgalom negyedét. Az Anthropic figyelmeztetett: a növekedés kezdeti lendülete idővel megtörhet. A számítási kapacitás költsége továbbra is kockázat.

Az Anthropic tőzsdei terveinek egyik legszokatlanabb eleme a részvényesi jogok korlátozása:

a hét alapító – köztük Dario Amodei vezérigazgató – egy különleges részvénnyel a szavazatok 50,1 százalékát ellenőrizné. 

Ezt a befolyást a nyilvános részvénykibocsátás önmagában nem hígítaná fel. Egy másik különleges részvény az Anthropic Long-Term Benefit Trust nevű, független testületének biztosítaná az igazgatósági tagok többségének kinevezését és leváltását. A tőzsdén megvásárolható részvények tulajdonosai tehát részesedhetnének a cég értéknövekedéséből, de a vállalat irányítására alig lenne befolyásuk. A részvényesek szavazati joga nem szűnne meg, de az alapítók többsége miatt döntő szerepük nem lenne.

A konstrukciót az Anthropic az AI biztonságával indokolja. A dokumentumban az alapítók előre jelzik, hogy a társadalmi hasznosságot és a technológiai kockázatok kezelését olykor a részvényesek rövid távú nyereségelvárásai elé helyezhetik.

Anthropic: több száz milliárd dolláros vállalások

Az Anthropic több mint 800 milliárd dollár értékben vállalt számítási kapacitásra és adatközponti infrastruktúrára vonatkozó kötelezettségeket, egyes szerződések egészen 2045-ig nyúlnak. Ez nem azonnal esedékes tartozás, hanem különböző feltételek mellett, hosszú idő alatt teljesítendő megállapodások összessége. A legnagyobb partnerek között 

  • a Google, 
  • az Amazon, 
  • a Microsoft, 
  • a Broadcom, 
  • az AMD 
  • és a SpaceX is szerepel. 

A Broadcommal kötött, ötéves szerződések értéke önmagában 161 milliárd dollár. A beruházások megtérülése nagyrészt attól függ, hogy az Anthropic képes-e tartósan fenntartani a bevételek növekedését. Nem csak az Anthropic gyűjtene tőkét: a Meta október 26-án közel 100 milliárd dolláros részvényfinanszírozási tervet ismertetett, amelynek egy része csak 2027-ben indulhat.

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