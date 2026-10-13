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A lengyeleknél ilyen még nem volt: beszállnak a nagy amerikai atomüzletbe, AP1000-es reaktorok épülnek – csak 6 ilyen van a világon

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A Westinghouse feltételes megrendeléseket adott lengyelországi beszállítóknak az ország első atomerőműve szállításához kapcsolódóan. A tervek szerint három AP1000-es reaktor épül majd, a 48-52 milliárd eurós megrendelés végső feltételeit az év végéig szeretnék kidolgozni.
VG
2026.10.13, 16:56
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Helyi beszállítókkal teljesíti az amerikai Westinghouse Electric Company Lengyelország első atomerőművének szállítását. A három AP1000-es reaktorral szerelt létesítményt a Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) rendelte.

AP1000
A Westinghouse feltételes megrendeléseket adott lengyel beszállítóknak az első AP1000as egységre Lubiatowo-Kopalinóban/Fotó: Westinghouse

A Westinghouse egy atomipari kongresszuson adott feltételes megrendeléseket

  • az Energomontaż-Północ Gdynia SA (EPG),
  • a FAMAK SA,
  • a Mostostal Kielce SA
  • és a Mostostal Krakow SA

vállalatoknak. A három 1000 megawattos (tulajdonképpen nettó 1110 megawattos) blokkból álló atomerőmű Lubiatowo-Kopalino telephelyen épül. A Westinghouse beszállítófejlesztési programjában részt vevő vállalatok az NQA-1 tanúsítás megszerzésén és a gyártás előtti minősítő makettek elkészítése után elnyerhetik a Westinghouse-tól a teljes projektre való megbízást.

Az AP1000-es már bizonyított

Jelenleg hat 3+ generációs AP1000-es reaktor működik világszerte, további 14 épül és öt szerződéskötés alatt áll a Westinghouse közleménye szerint. Az AP1000-es technológiát választották Lengyelország mellett Bulgáriában és Ukrajnában is, továbbá számos más telephelyen mérlegelik a beszerzését Európában, a Közel-Keleten és Észak-Amerikában.

A Westinghouse-Bechtel és a PEJ szeptember 23-án állapodott meg a lengyelországi atomerőmű átadásának főbb kereskedelmi feltételeiről, ezzel a projekt a tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) tárgyalások következő szakaszába lépett. A fennmaradó feltételek véglegesítése az év végére várható. Dan Lipman, a Westinghouse globális üzleti kezdeményezésekért felelős elnöke szerint a beruházás bőséges, megbízható energiával látja majd el Lengyelországot, több milliárd zlotyval járul hozzá gazdasága fejlődéséhez, az építés és az üzemeltetés során pedig több ezer munkahelyet teremt mindkét országban. A beruházás korábbi becslés szerint 48-52 milliárd euróba kerül, a költségek mintegy 30 százaléka támogatás lenne. 

A Westinghouse Magyarországot sem hagyná ki

Az amerikai társaság lehetőséget lát azokban a magyarországi tervekben is, amelyek kis moduláris reaktorok (SRM) telepítésére, a paksi üzemidő-hosszabbításra, nukleáris hulladékok tárolásának fejlesztésére és atomerőművi üzemanyagok szállítására vonatkoznak. Erre vontkozó tapogatózásai, majd tárgyalásai azonban még az előző kormány idejére estek. Azóta – legalábbis a nyilvánosság előtt – nagy a csend az itteni szerepvállalása. Magyarországon most annak kell eldőlnie, hogy az ország új energetikai vezetése hogyan dönt a két új paksi atomblokk sorsáról, illetve mennyiben tér el a még formálódó, új energiastratégiai a jelenleg hatályostól.

 

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Westinghouse AP1000
paksi
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