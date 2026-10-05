Riadót fújt az olajóriás: rohamosan fogy a globális tartalék, már szinte semmi sem párnázná ki a piac összeomlását – két évig tarthat a készletek feltöltése

Riasztóan alacsony szintre süllyedtek a világ olajkészletei a közel-keleti válság miatt – figyelmeztetett Amin Nasser, a szaúdi olajóriás, az Aramco vezérigazgatója hétfőn Londonban, az Energy Intelligence Forumon. Szerinte az olajpiac ellátásbiztonsági tartaléka már „ijesztően alacsony”, miközben a Hormuzi-szoros lezárása továbbra is súlyos nyomást gyakorol a globális energiapiacokra.

Súlyos állapotban van a globális olajellátás az Aramco szerint, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van / Fotó: Andrey Rudakov

Nasser szerint a tartalékok felszabadítása csak átmeneti segítséget nyújthat, a hosszabb távú ellátási problémákat azonban nem oldja meg. „Amíg a Hormuzi-szoros teljesen újra nem nyílik, és a bizalom vissza nem tér, a nyers valóság az, hogy a hordó mindkét végén fokozódni fog a nyomás” – fogalmazott.

Az Aramco vezetője szerint a világ olajkészleteinek mintegy 30 százaléka eltűnt azóta, hogy februárban az Egyesült Államok és Izrael háborút indított Irán ellen.

A világ közel 10 milliárd hordónyi globális olajkészlettel lépett be ebbe a válságba … azóta csaknem 3 milliárd hordónyi olaj veszett el

– mondta beszédében.

A kiesés azért különösen súlyos, mert a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaipari szűk keresztmetszete. A szoros lezárása miatt az olaj- és gázárak emelkednek, miközben a rendelkezésre álló készletek folyamatosan apadnak.

Nasser szerint még a szoros teljes újranyitása után sem lehet gyorsan visszaépíteni a készleteket: ehhez akár két évre is szükség lehet.

Nem csak az Aramco tart a válságtól

A figyelmeztetés néhány nappal azután érkezett, hogy a G7-országok bejelentették: a következő négy hónapban akár 100 millió hordó olajat is felszabadíthatnak stratégiai készleteikből az emelkedő üzemanyagárak fékezésére.

A lépésre az Egyesült Államokból is érkezett nyomás. Donald Trump amerikai elnök korábban azzal fenyegetett, hogy teljesen megtiltja a dízel exportját, ami arra ösztönözte az európai országokat, hogy saját készleteik megcsapolásával enyhítsék a piaci feszültséget.

Nasser szerint azonban a tartalékok felszabadítása önmagában nem jelent tartós megoldást. Ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg teljesen, és nem áll helyre a piaci bizalom, az olajellátás szűkössége továbbra is komoly nyomást gyakorolhat az árakra.