A piacokat is megrázta a világ legnagyobb olajvállalata elleni rakétatámadás – a magyar autósok sem fognak örülni annak, ami következhet

Enyhén emelkedett az olaj ára, miután a Saudi Aramco központja elleni támadások tovább élezték a közel-keleti konfliktust, és fokozták a bizonytalanságot a Perzsa-öböl térségéből származó energiaszállítások helyreállásával kapcsolatban. Szerda reggel a szaúdi energiaügyi minisztérium számolt be róla, hogy rakétatámadás érte az olajvállalat kelet-szaúd-arábiai központját. A támadást a jemeni húszi lázadók hajtották végre, és a komplexum egyik részén tűz ütött ki. Szaúd-Arábia olajipari infrastruktúrája egyre gyakrabban válik támadások célpontjává – írta a Bloomberg.

A Saudi Aramco elleni rakétatámadás az olajpiacokat is megrengette (illusztráció)

Fotó: AFP

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szerdán 106 dollár közelében mozgott, míg a West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 95 dollár felé emelkedett. Az Irán által támogatott húszi lázadók rakéta- és dróntámadásokat indítottak Szaúd-Arábia több pontján, számos várost, valamint az Aramco királyság keleti részén található irodakomplexumát is célba véve.

A legutóbbi csapások tovább súlyosbították a helyzetet, miután Irán fokozta a Hormuzi-szorosban közlekedő tartályhajók elleni támadásait, veszélyeztetve ezzel a Perzsa-öböl térségéből érkező olajszállítások helyreállását. Az Amerikai Egyesült Államok ugyanakkor közölte, hogy közreműködésével több mint 19 millió hordó nyersolajat sikerült átszállítani a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon.

„A nyersolajexport továbbra is folytatódik, az azt övező bizonytalanság azonban változatlanul jelentős. Ezzel párhuzamosan megszaporodtak a Szaúd-Arábia infrastruktúráját érő támadások” – írták a Morgan Stanley elemzői, köztük Martijn Rats egy elemzői jelentésben. A bank az aktuális és a következő negyedévre egyaránt hordónként 5 dollárral emelte a fizikai olajpiacon irányadó Dated Brent árfolyamára vonatkozó előrejelzését.

Az Aramco elleni támadás rossz hír a dízeleseknek is

Az Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán közzétett októberi olajpiaci jelentése arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiacokon tapasztalható problémák 2027-ig is fennmaradhatnak, mivel a Szaúd-Arábiát ért újabb támadások veszélyeztetik a globális olajpiac kínálati oldalán remélt fellendülést – írta a CNBC.