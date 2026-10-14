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A piacokat is megrázta a világ legnagyobb olajvállalata elleni rakétatámadás – a magyar autósok sem fognak örülni annak, ami következhet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hajnalban rakétatámadás érte a szaúdi olajóriás dahrani központját. A Saudi Aramco épületében tűz ütött ki. A nemzetközi piacok egyből reagáltak a fejleményekre. A magyar autósok sem fognak örülni annak, ami most következhet.
VG
2026.10.14, 14:30
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Enyhén emelkedett az olaj ára, miután a Saudi Aramco központja elleni támadások tovább élezték a közel-keleti konfliktust, és fokozták a bizonytalanságot a Perzsa-öböl térségéből származó energiaszállítások helyreállásával kapcsolatban. Szerda reggel a szaúdi energiaügyi minisztérium számolt be róla, hogy rakétatámadás érte az olajvállalat kelet-szaúd-arábiai központját. A támadást a jemeni húszi lázadók hajtották végre, és a komplexum egyik részén tűz ütött ki. Szaúd-Arábia olajipari infrastruktúrája egyre gyakrabban válik támadások célpontjává – írta a Bloomberg.

Saudi Aramco Szaúd-Arábia rakétatámadás Irán, iráni háború, Közel-Kelet
A Saudi Aramco elleni rakétatámadás az olajpiacokat is megrengette (illusztráció)
Fotó: AFP

A Brent típusú kőolaj hordónkénti ára szerdán 106 dollár közelében mozgott, míg a West Texas Intermediate (WTI) jegyzése 95 dollár felé emelkedett. Az Irán által támogatott húszi lázadók rakéta- és dróntámadásokat indítottak Szaúd-Arábia több pontján, számos várost, valamint az Aramco királyság keleti részén található irodakomplexumát is célba véve.

A legutóbbi csapások tovább súlyosbították a helyzetet, miután Irán fokozta a Hormuzi-szorosban közlekedő tartályhajók elleni támadásait, veszélyeztetve ezzel a Perzsa-öböl térségéből érkező olajszállítások helyreállását. Az Amerikai Egyesült Államok ugyanakkor közölte, hogy közreműködésével több mint 19 millió hordó nyersolajat sikerült átszállítani a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon.

„A nyersolajexport továbbra is folytatódik, az azt övező bizonytalanság azonban változatlanul jelentős. Ezzel párhuzamosan megszaporodtak a Szaúd-Arábia infrastruktúráját érő támadások” – írták a Morgan Stanley elemzői, köztük Martijn Rats egy elemzői jelentésben. A bank az aktuális és a következő negyedévre egyaránt hordónként 5 dollárral emelte a fizikai olajpiacon irányadó Dated Brent árfolyamára vonatkozó előrejelzését.

Az Aramco elleni támadás rossz hír a dízeleseknek is

Az Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán közzétett októberi olajpiaci jelentése arra figyelmeztetett, hogy a dízelpiacokon tapasztalható problémák 2027-ig is fennmaradhatnak, mivel a Szaúd-Arábiát ért újabb támadások veszélyeztetik a globális olajpiac kínálati oldalán remélt fellendülést – írta a CNBC.

A Szaúd-Arábia elleni újabb csapások fokozzák a Washingtonra nehezedő nyomást, hogy nagyobb támogatást nyújtson szövetségesének. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy felkérheti Recep Tayyip Erdoğan török elnököt, hogy csatlakozzon a Szaúd-Arábia elleni húszi támadásokra adandó válaszlépésekhez.

Mindeközben Szaúd-Arábia olajkitermelése továbbra is helyreállóban van. A királyság a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) arról számolt be, hogy nyersolajtermelése az előző hónapban egyharmadával nőtt, miután korábban több mint három évtizedes mélypontra süllyedt. A kitermelés ugyanakkor továbbra is jóval elmarad a háború előtti szinttől.

Európában Donald Trump amerikai elnök megvédte az Oroszországgal kötött dízelexport-megállapodását, azzal érvelve, hogy az ennek keretében piacra kerülő üzemanyag hozzájárulhat a magas árak mérsékléséhez a világpiacon. Republikánus szenátorok korábban a megállapodás felmondására szólították fel az elnököt, mivel az szerintük többéves szankciós politikát fordítana vissza. A politikusok a megállapodást „az ellenfelünknek tett ajándéknak”, valamint az Egyesült Államok szövetségesei elárulásának nevezték – derül ki abból a levélből, amelynek másolatát az Axios egyik újságírója tette közzé az X közösségi platformon.

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