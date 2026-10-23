Brutális áramszünet történt Németországban, a szélkerekek okozhatták: 40 ezer háztartásban egyszerre kezdtek füstölni a konnektorok – „Ez az új valóság”
Vasárnap jelentős áramkimaradás történt a németországi Schleswig-Holstein tartomány nyugati részén, amely mintegy 40 ezer háztartást érintett. At SH Netz hálózatüzemeltető tájékoztatása szerint a kiterjedt áramszünetet túlfeszültség okozta, amelynek következtében több alállomás automatikusan lekapcsolt. Vagyis a megtermelt villamos energia mennyisége jelentősen meghaladta a fogyasztást. Az incidens súlyos károkat okozott: mosógépek mentek tönkre, konnektorok kezdtek füstölni, és fűtési rendszerek, valamint mosogatógépek is meghibásodtak.
Az Apollo News cikke szerint egyelőre nem tisztázott, hogy mi idézte elő a túlfeszültséget. Fritz Vahrenholt professzor az lapnak nyilatkozva egy lehetséges okra hívta fel a figyelmet, méghozzá arra, hogy Németországban ebben a térségben a legnagyobb a szélerőművek sűrűsége. Vahrenholt rámutatott, hogy Dithmarschen térségében a szélerőművek hozzávetőleg ötször annyi villamos energiát termelnek, mint amennyire helyben szükség van. A helyben fel nem használt áramot ezért Németország más részeibe kell továbbítani.
A szakértő szerint a szélerőműparkokat rendszeresen le kell állítani, mert több villamos energiát termelnek, mint amennyit a hálózat képes befogadni. „Október 17-e körül is ez volt a helyzet. Több száz szélturbinát kellett leállítani, és ennek ellenére bekövetkezett ez az áramszünet”. A professzor egy másik lehetséges okként egy elektromos távvezeték vezetősodronyának elszakadását említette.
Az SH Netz szakemberei Itzehoe térségében egy sérült vezetéksodronyt találtak. Jelenleg vizsgálják, hogy a sérülés hozzájárult-e az áramkimaradáshoz, és ha igen, milyen mértékben.
Megszaporodhatnak a hasonló áramszünetek
Fritz Vahrenholt az Apollo Newsnak azt jósolta, hogy a jövőben egyre gyakoribbá válnak a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-többlet okozta túlfeszültségek miatti áramkimaradások.
„Úgyszólván ez az új valóság” – mondta. Hozzátette, hogy mindezek mellett akkor is fizetni kell a szélerőművek üzemeltetőinek, ha a berendezéseket le kell állítani, mégpedig úgy, mintha azok továbbra is villamos energiát termeltek volna.
A probléma abban rejlik, hogy még a helyi jellegű üzemzavarok is messzemenő, régiókon átívelő következményekkel járhatnak.
- Egyetlen alállomás meghibásodása például olyan túlfeszültséget idézhet elő, amely a legrosszabb esetben egész Észak-Németországra kiterjedő áramkimaradást okozhat.
- Ehhez hozzájárul az is, hogy Németország a szomszédos országokból származó villamosenergia-importra is rá van utalva.
„A szomszédainkat is magunkkal rántjuk. Ők ezzel tisztában vannak. Ezért egyre inkább leválasztják magukat a német villamosenergia-hálózatról” – emelte ki a szakértő, aki azt javasolja, hogy tiltsák meg újabb szélerőművek létesítését azokban a térségekben, ahol a hálózat már többször is túlterheltté vált. Szerinte ez nem az energiaátállás végét jelentené, ahogyan azt a Zöldek jósolják, hanem „a józan ész térnyerésének kezdetét”.
„Schleswig-Holstein tartományban a villamosenergia-hálózatba történő betáplálást alapvetően a megújuló energiaforrások magas részaránya jellemzi. A megújuló energiaforrásokból származó nagy mennyiségű villamos energia hálózatba táplálásának kezelése a hálózatüzemeltetők számára a szokásos hálózatüzemeltetési tevékenység szerves része. A minisztériumnak semmilyen információja nincs arról, hogy az áramkimaradás és a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia nagyarányú hálózati betáplálása között ok-okozati összefüggés állna fenn” – közölte Schleswig-Holstein tartomány energiaügyi minisztériuma az Apollo News megkeresésére.