Brutális áramszünet történt Németországban, a szélkerekek okozhatták: 40 ezer háztartásban egyszerre kezdtek füstölni a konnektorok – „Ez az új valóság”

Vasárnap jelentős áramkimaradás történt a németországi Schleswig-Holstein tartomány nyugati részén, amely mintegy 40 ezer háztartást érintett. At SH Netz hálózatüzemeltető tájékoztatása szerint a kiterjedt áramszünetet túlfeszültség okozta, amelynek következtében több alállomás automatikusan lekapcsolt. Vagyis a megtermelt villamos energia mennyisége jelentősen meghaladta a fogyasztást. Az incidens súlyos károkat okozott: mosógépek mentek tönkre, konnektorok kezdtek füstölni, és fűtési rendszerek, valamint mosogatógépek is meghibásodtak.

Szélerőművek okozta túlfeszültség vezethetett a brutális áramszünethez / Fotó: DPA / AFP

Az Apollo News cikke szerint egyelőre nem tisztázott, hogy mi idézte elő a túlfeszültséget. Fritz Vahrenholt professzor az lapnak nyilatkozva egy lehetséges okra hívta fel a figyelmet, méghozzá arra, hogy Németországban ebben a térségben a legnagyobb a szélerőművek sűrűsége. Vahrenholt rámutatott, hogy Dithmarschen térségében a szélerőművek hozzávetőleg ötször annyi villamos energiát termelnek, mint amennyire helyben szükség van. A helyben fel nem használt áramot ezért Németország más részeibe kell továbbítani.

A szakértő szerint a szélerőműparkokat rendszeresen le kell állítani, mert több villamos energiát termelnek, mint amennyit a hálózat képes befogadni. „Október 17-e körül is ez volt a helyzet. Több száz szélturbinát kellett leállítani, és ennek ellenére bekövetkezett ez az áramszünet”. A professzor egy másik lehetséges okként egy elektromos távvezeték vezetősodronyának elszakadását említette.

Az SH Netz szakemberei Itzehoe térségében egy sérült vezetéksodronyt találtak. Jelenleg vizsgálják, hogy a sérülés hozzájárult-e az áramkimaradáshoz, és ha igen, milyen mértékben.

Megszaporodhatnak a hasonló áramszünetek

Fritz Vahrenholt az Apollo Newsnak azt jósolta, hogy a jövőben egyre gyakoribbá válnak a megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-többlet okozta túlfeszültségek miatti áramkimaradások.

„Úgyszólván ez az új valóság” – mondta. Hozzátette, hogy mindezek mellett akkor is fizetni kell a szélerőművek üzemeltetőinek, ha a berendezéseket le kell állítani, mégpedig úgy, mintha azok továbbra is villamos energiát termeltek volna.