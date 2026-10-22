Olyan alacsonyan van a Duna, hogy már a leállított csernavodai reaktorok hűtése is komoly problémát okoz – a románok mindenkit megnyugtatnak, novemberben újraindítják az atomerőművet

Már a leállított atomreaktorok biztonsági hűtéséhez meghatározott kritikus szint alá süllyedt a Duna vízállása a romániai Csernavodánál. Az ország egyetlen atomerőművének mindkét reaktora hónapok óta nem termel áramot, az üzemeltető mégis november 1-jére tervezi az újraindítást. A rendkívüli aszály miatt azonban egyelőre nem látszik, hogy erre valóban sor kerülhet-e, miközben a termeléskiesés már súlyos pénzügyi veszteségeket okozott.

Újabb kritikus szintet lépett át a Duna: hónapok óta áll Románia atomerőműve, veszélybe kerülhet a novemberi újraindítás / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb negatív rekordot döntött a Duna vízállása Csernavodánál, ahol Románia egyetlen működő atomerőműve található. Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság mérései szerint a folyó vízszintje már több napja a mínusz 262 centiméteres kritikus küszöb alatt van, az előrejelzések pedig a következő napokra sem mutatnak jelentős javulást.

A helyzet azért aggasztó, mert a korábban meghatározott határérték alatt már a leállított reaktorok alapvető biztonsági hűtésének fenntartása is nehezebbé válhat. A két reaktort még nyáron kapcsolták le: az 1-es blokk július 28-án, a 2-es augusztus 13-án állt le, miután a Duna alacsony vízhozama miatt nem lehetett biztosítani az áramtermeléshez szükséges hűtővízmennyiséget – írja a Telex. Románia ezzel mintegy 1400 megawattnyi nukleáris kapacitást veszített el, ami az ország villamosenergia-termelésének nagyjából ötödét jelentette.

Már a biztonsági hűtés miatt is aggódnak

A román hatóságok korábban arra figyelmeztettek, hogy a mínusz 262 centiméteres küszöb átlépése újabb intézkedéseket tehet szükségessé. A nukleáris felügyelet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelent automatikusan nukleáris balesetveszélyt. A csernavodai létesítmény több, egymástól független hűtőrendszerrel és biztonsági tartalékkal rendelkezik, amelyek alacsonyabb vízállás mellett is biztosíthatják a reaktorok biztonságos állapotát.

A helyzet kezelésére már számos beavatkozást végrehajtottak:

a hatóságok kotrási munkálatokkal, a folyómeder átalakításával és vízterelő akadályokkal próbálták biztosítani az erőmű vízellátását.

Augusztusban négy, kővel megrakott uszályt is elsüllyesztettek a Dunában, hogy a vizet az erőmű hűtőrendszere felé tereljék. A legfrissebb kormányzati értékelés szerint azonban ezek az intézkedések mindössze 1-3 centiméteres javulást eredményeztek, amelyet a folyó további apadása gyakorlatilag semlegesített.