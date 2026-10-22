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Olyan alacsonyan van a Duna, hogy már a leállított csernavodai reaktorok hűtése is komoly problémát okoz – a románok mindenkit megnyugtatnak, novemberben újraindítják az atomerőművet

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Kritikus szint alá süllyedt a Duna vízállása a romániai Csernavodánál, ahol az ország egyetlen atomerőművének mindkét reaktora hónapok óta nem termel áramot. Az alacsony vízszint már a leállított blokkok biztonsági hűtését is megnehezítheti, miközben a hatóságok eddigi beavatkozásai nem hoztak tartós javulást.
Gergely Máté
2026.10.22, 18:51
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Már a leállított atomreaktorok biztonsági hűtéséhez meghatározott kritikus szint alá süllyedt a Duna vízállása a romániai Csernavodánál. Az ország egyetlen atomerőművének mindkét reaktora hónapok óta nem termel áramot, az üzemeltető mégis november 1-jére tervezi az újraindítást. A rendkívüli aszály miatt azonban egyelőre nem látszik, hogy erre valóban sor kerülhet-e, miközben a termeléskiesés már súlyos pénzügyi veszteségeket okozott.

Újabb kritikus szintet lépett át a Duna: hónapok óta áll Románia atomerőműve, veszélybe kerülhet a novemberi újraindítás
Újabb kritikus szintet lépett át a Duna: hónapok óta áll Románia atomerőműve, veszélybe kerülhet a novemberi újraindítás / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb negatív rekordot döntött a Duna vízállása Csernavodánál, ahol Románia egyetlen működő atomerőműve található. Az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóság mérései szerint a folyó vízszintje már több napja a mínusz 262 centiméteres kritikus küszöb alatt van, az előrejelzések pedig a következő napokra sem mutatnak jelentős javulást.

A helyzet azért aggasztó, mert a korábban meghatározott határérték alatt már a leállított reaktorok alapvető biztonsági hűtésének fenntartása is nehezebbé válhat. A két reaktort még nyáron kapcsolták le: az 1-es blokk július 28-án, a 2-es augusztus 13-án állt le, miután a Duna alacsony vízhozama miatt nem lehetett biztosítani az áramtermeléshez szükséges hűtővízmennyiséget – írja a Telex. Románia ezzel mintegy 1400 megawattnyi nukleáris kapacitást veszített el, ami az ország villamosenergia-termelésének nagyjából ötödét jelentette.

Már a biztonsági hűtés miatt is aggódnak

A román hatóságok korábban arra figyelmeztettek, hogy a mínusz 262 centiméteres küszöb átlépése újabb intézkedéseket tehet szükségessé. A nukleáris felügyelet ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelent automatikusan nukleáris balesetveszélyt. A csernavodai létesítmény több, egymástól független hűtőrendszerrel és biztonsági tartalékkal rendelkezik, amelyek alacsonyabb vízállás mellett is biztosíthatják a reaktorok biztonságos állapotát.

A helyzet kezelésére már számos beavatkozást végrehajtottak:

a hatóságok kotrási munkálatokkal, a folyómeder átalakításával és vízterelő akadályokkal próbálták biztosítani az erőmű vízellátását. 

Augusztusban négy, kővel megrakott uszályt is elsüllyesztettek a Dunában, hogy a vizet az erőmű hűtőrendszere felé tereljék. A legfrissebb kormányzati értékelés szerint azonban ezek az intézkedések mindössze 1-3 centiméteres javulást eredményeztek, amelyet a folyó további apadása gyakorlatilag semlegesített.

Novemberben újraindítanák az atomerőművet

A súlyos helyzet ellenére a román Nuclearelectrica vállalat továbbra is november 1-jei újraindítással számol. A NucNet szakportál beszámolója szerint az üzemeltető a frissített pénzügyi terveiben már azzal számol, hogy mindkét blokk november elején ismét csatlakozhat a villamosenergia-hálózathoz. Ez azonban egyelőre csak tervezési feltételezés, nem garantált határidő. A tényleges újraindítás a Duna vízállásának alakulásától és a biztonságos üzemeltetés feltételeinek teljesülésétől függ.

A több hónapos leállás közben súlyos gazdasági következményekkel jár:

a Nuclearelectrica az eredeti költségvetéséhez képest 41 százalékkal csökkentette idei profitvárakozását, 

a kieső villamosenergia-értékesítésből származó bevétel pedig megközelítheti az egymilliárd román lejt. A termelés helyreállítása nemcsak Romániának, hanem Moldovának is fontos, amely villamosenergia-fogyasztásának több mint 60 százalékát Romániából szerzi be.

A csernavodai atomerőmű újraindítását ráadásul már korábban is többször elhalasztották: Ilie Bolojan akkori ügyvivő román miniszterelnök még szeptember végére, legkésőbb októberre várta a termelés helyreállítását. Már akkor figyelmeztetett, hogy Csernavoda a Duna egyik mellékága mellett helyezkedik el, ezért a vízhiány kezelése jóval nehezebb, mint a főágon működő paksi vagy bolgár kozloduji atomerőműnél. Románia a kieső nukleáris termelést importtal, szénerőművekkel és tartalékkapacitásokkal igyekezett pótolni, ami növelte az energiaköltségeket. 

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atomerőmű
Románia
Csernavoda
Duna
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