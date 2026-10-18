Mi kivárunk a kis atomerőművek rendelésével, egy szigetország mérlegel egyet
A Roszatom és az indonéziai PT Pembangkit Listrik Nuklir megállapodott, hogy az orosz állami atomenergetikai vállalat egy különeges atomerőművet gyárt és szállít a kelet-indonéziai Észak-Maluku régió fogyasztóinak villamosenergia-ellátása érdekében. A felek a két ország kétoldalú energiaügyi együttműködésében jelentős mérföldkőnek számitó megállapodást a moszkvai Orosz Energia Héten írták alá 2026. október 16-án.
A megállapodás értelmében a Roszatom két PEB-100 típusú, együtt 200 megawatt (MW) kapacitású úszó atomerőművi egységet vontat majd a Maluku-szigetek legnagyobb szigete, a Halmahera-sziget közelébe. A létesítmény új fejlesztésű RITM-200-as reaktorokkal működik majd, ezek korábban az orosz atomjégtörő hajókon már bizonyítottak. Az úszó atomerőművek várhatóan az Indonéziával kötött energiaellátási szerződés hatálybalépésétől számított öt éven belül kezdik meg az áramtermelést.
Az orosz társaság közleménye idézi a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov nyilatkozatát, aki szerint a Roszatom készen áll arra, hogy a legmodernebb, vezető iparági megoldásokat kínáljon a globális piacon. „Jelen esetben nemcsak az áramellátásról beszélünk, hanem egy hosszú távú partnerség létrehozásáról is. Szeretnék emlékeztetni, hogy a mostani a világ első exportmegállapodása, amely úszó atomerőművel biztosítja az energiaellátást. Biztos vagyok abban, hogy a mostani egyezmény példaként szolgálhat arra, hogy a magánvállalkozások rendszerszintű állami támogatással nagyszabású nukleáris energiainfrastruktúra-projekteket indíthatnak”.
Yudi Utomo Imarjoko, a PT Pembangkit Listrik Nuklir vállalat vezérigazgatója arról beszélt, hogy nemzeti befektetőként a cége prioritásnak tartja és felelősséggel viszonyul Indonézia energiaátállásának elősegítéséhez. Hangsúlyozta, hogy a projektet
- kizárólag kereskedelmi alapon,
- B2B formátumban,
- magánbefektetések révén,
- indonéz állami forrás nélkül
valósítják meg.
Az indonéz kormány 2025-ben döntött arról, hogy az atomenergiára a hosszú távú energiabiztonság és a karbonsemlegesség 2060-ra történő elérésének eszközeként tekint és annak fejlesztését stratégiai célnak tartja. Ennek előzményeként 2024. július 31-én Prabowo Subianto indonéz elnök Moszkvába a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozón jelezte együttműködési szándékát a Roszatommal.
Az úszó atomerőmű csak a bemelegítés
Ezután 2026. májusában Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója találkozott Prabowo Subianto indonéz elnökkel és megvitatták az atomipari együttműködés lehetőségét, beleértve a nukleáris infrastruktúra fejlesztését és energiatermelő projekteket, a létesítményeket működtető személyzet kiképzését valamint nem energetikai célú nukleáris technológiák alkalmazásának lehetőségeit. A Roszatom kétlépcsős megközelítést javasolt: az első úszó erőművek telepítését jelenti, a második a nagy teljesítményű reaktorokkal szerelt szárazföldi atomerőművek építését.
Magyarországon is szükség lehet SMR-re
A Roszatom globális vezető szerepet tölt be a kis moduláris reaktortechnológia (SMR) terén. Az SMR-ek iránti kereslet növekedésével az úszó atomerőművek jelentősen megváltoztathatják az energiarendszert azáltal, hogy hatékonyan kezelik a jelenlegi vagy a lehetséges energiaigényt a távoli területeken és évtizedekig folyamatosan képesek áramot termelni, függetlenül az időjárási viszonyoktól, illetve alkalmasak mind ipari létesítmények, mind nagyvárosi területek energiaellátására.
Világszerte jelenleg világszerte mintegy 80 kis moduláris reaktorprojektet terveznek. A Roszatom élen jár az SMR-technológia megvalósításában: 2020 óta Csukcsföldön működik a világ első úszó atomerőműve, a Lomonoszov akadémikus nevét viselő atomerőmű, amely két, korábbi generációhoz tartozó, KLT-40S típusú reaktorral működik és eddig mintegy 1,4 milliárd kWh áramot termelt.
A Roszatom jelenleg Üzbegisztánban valósítja meg az első, külpiacra szánt RITM-200N reaktorokkal épülő szárazföldi SMR-projektjét, és több RITM-200S reaktorral szerelt úszó blokk (PEB-106) is készül, amelyek az észak-kelet-oroszországi Csukcs Autonóm Körzetben a rézbányászati ipari klasztert látják el árammal.
Az előző magyar kormány szintén mérlegelte kis moduláris reaktorok telepítését. Elsősorban az ország azon területein lenne rájuk szükség, amelyeken az új ipari beruházások extra áramigényt generálnak. A megfontolás azonban a lassabb haladás volt: előbb látni kell, hogy a kis szárazföldi reaktorok hogyan bizonyítanak más országokban. A magyarországi érdeklődés nyomán azonban máris kopogtattak a lehetséges gyártók, és születtek is szándéknyilatkozatok egy SMR esetleges telepítése lehetőségének felméréséről. Van, amelyik nemrég ismét nekifutott.
Az ország új energetikai vezetése egyelőre nem nyilatkozott az SMR-tervek folytatásáról, mert két másik kérdés beelőzött: milyen szerep jut az atomenergiára az új energiastratégiában, illetve hogyan folytatódik, ha folytatódik a két paksi blokk építése, amelynek a fővállallkozója éppen a Roszatom. Arról, hogy az utóbbi ügyben nincs előrelépés, azaz, hogy a magyar kormány és a Roszatom között továbbra sincs ez ügyben kommunikáció, legutóbb pénteken nyilatkozott Alekszej Lihacsov.