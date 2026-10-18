Mi kivárunk a kis atomerőművek rendelésével, egy szigetország mérlegel egyet

A Roszatom és az indonéziai PT Pembangkit Listrik Nuklir megállapodott, hogy az orosz állami atomenergetikai vállalat egy különeges atomerőművet gyárt és szállít a kelet-indonéziai Észak-Maluku régió fogyasztóinak villamosenergia-ellátása érdekében. A felek a két ország kétoldalú energiaügyi együttműködésében jelentős mérföldkőnek számitó megállapodást a moszkvai Orosz Energia Héten írták alá 2026. október 16-án.

A PEB-100-as, Indonéziában néhány év múlva üzembe álló úszó atomerőművi blokk látványterve/Fotó: Roszatom

A megállapodás értelmében a Roszatom két PEB-100 típusú, együtt 200 megawatt (MW) kapacitású úszó atomerőművi egységet vontat majd a Maluku-szigetek legnagyobb szigete, a Halmahera-sziget közelébe. A létesítmény új fejlesztésű RITM-200-as reaktorokkal működik majd, ezek korábban az orosz atomjégtörő hajókon már bizonyítottak. Az úszó atomerőművek várhatóan az Indonéziával kötött energiaellátási szerződés hatálybalépésétől számított öt éven belül kezdik meg az áramtermelést.

Az orosz társaság közleménye idézi a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov nyilatkozatát, aki szerint a Roszatom készen áll arra, hogy a legmodernebb, vezető iparági megoldásokat kínáljon a globális piacon. „Jelen esetben nemcsak az áramellátásról beszélünk, hanem egy hosszú távú partnerség létrehozásáról is. Szeretnék emlékeztetni, hogy a mostani a világ első exportmegállapodása, amely úszó atomerőművel biztosítja az energiaellátást. Biztos vagyok abban, hogy a mostani egyezmény példaként szolgálhat arra, hogy a magánvállalkozások rendszerszintű állami támogatással nagyszabású nukleáris energiainfrastruktúra-projekteket indíthatnak”.

Yudi Utomo Imarjoko, a PT Pembangkit Listrik Nuklir vállalat vezérigazgatója arról beszélt, hogy nemzeti befektetőként a cége prioritásnak tartja és felelősséggel viszonyul Indonézia energiaátállásának elősegítéséhez. Hangsúlyozta, hogy a projektet

kizárólag kereskedelmi alapon,

B2B formátumban,

magánbefektetések révén,

indonéz állami forrás nélkül

valósítják meg.

Az indonéz kormány 2025-ben döntött arról, hogy az atomenergiára a hosszú távú energiabiztonság és a karbonsemlegesség 2060-ra történő elérésének eszközeként tekint és annak fejlesztését stratégiai célnak tartja. Ennek előzményeként 2024. július 31-én Prabowo Subianto indonéz elnök Moszkvába a Kremlben tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozón jelezte együttműködési szándékát a Roszatommal.