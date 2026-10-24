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A paksi erőműnél jóval nagyobb bajban van a cernavodai atomerőmű: az újraindítás messze, most a biztonság a tét – lépni kellett a románoknak

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Soha nem látott szintre csökkent a Duna hívhozama Romániában. A cernavodai atomerőműnél is kritikus a helyzet. A vízügy fontos döntést hozott.
T. M.
2026.10.24, 13:21
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Példátlanul alacsony szintre, történelmi mélypontra csökkent a Duna vízhozama Romániában, ezért jelenleg rendkívüli intézkedésekkel növelik a Mostistea-völgyben található Iezer-víztározóból leengedett víz mennyiségét annak érdekében, hogy biztosítsák az atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet – derül ki a Román Országos Vízügyi Hatóság (ANAR) pénteken kiadott közleményéből.

Cernavodai atomerőmű Románia, Duna, energia energiaválság
Messze még a cernavodai atomerőmű újraindítása, mégis komoly gondok vannak / Fotó: Northfoto

A közlemény szerint az intézkedések operatív, ideiglenes és rendkívüli jellegűek, és a Duna kritikus hidrológiai helyzete miatt váltak szükségessé. Céljuk az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) határozataiban előírt intézkedések végrehajtása – számolt be róla az Economica román hírportál. A Duna Romániába belépő vízhozama jelenleg nem éri el a másodpercenkénti 1200 köbmétert, a vízszint Cernavodánál pedig már nagyon közel van a mínusz 262 centiméteres üzemi határértékhez, amely meghatározó az atomerőmű hűtéséhez szükséges víz szivattyúzásának biztosítása szempontjából.

Ebben a helyzetben az ANAR elrendelte, hogy 2026. október 10. és 18. között másodpercenként 20 köbméterrel növeljék az Iezer-víztározóból leengedett víz mennyiségét a Mostistea-völgy víztározórendszerének összehangolt üzemeltetésével. A beavatkozást összehangolják az Olt folyón található izbiceni, valamint az Argeș folyón lévő mihailesti víztározóból történő, ellenőrzött vízleeresztéssel. Az intézkedések célja a Dunába jutó vízmennyiség növelése, illetve a vízszint csökkenésének mérséklése a cernavodai folyószakaszon. A vízleeresztéseket a rendelkezésre álló vízhozam, a víztömegek levonulási ideje és a hidrológiai viszonyok várható alakulása alapján hangolják össze, hogy a beavatkozások a lehető leghatékonyabbak legyenek.

Hangsúlyozták, hogy az intézkedés nem jelenti az Iezer-víztározó leürítését. A vízleeresztést követően is több mint 40 millió köbméter víz marad a tározóban. A leeresztést ellenőrzött körülmények között végzik a vízügyi szakemberek.

Nem termel a cernavodai atomerőmű, mégis kritikus a helyzet

„A jelenlegi körülmények között nemzeti érdek és kiemelt felelősség a cernavodai atomerőmű biztonságos működéséhez szükséges vízkészletek biztosítása. Az elfogadott intézkedések ideiglenesek, arányban állnak a kialakult hidrológiai helyzettel, és elengedhetetlenek az Országos Vészhelyzeti Bizottság határozatainak végrehajtásához, valamint a nemzeti villamosenergia-rendszer egyik stratégiai jelentőségű létesítménye működését fenyegető kockázatok csökkentéséhez” – hangsúlyozta a Román Országos Vízügyi Hatóság.

Azt azonban fontos kiemelni, hogy a cernavodai atomerőm továbbra sem termel energiát. Az üzemeltető Nuclearelectrica október 11-i tájékoztatása szerint az 1-es és a 2-es blokkot is továbbra is biztonságosan leállított állapotban tartják a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Az újraindítás csak akkor lehetséges, ha a folyó vízszintje ismét lehetővé teszi a biztonságos üzemelést.

A mostani intézkedés tehát nem az áramtermelés, hanem az erőmű biztonságos állapotának fenntartása miatt szükséges. A leállított atomreaktoroknak is szükségük van hűtésre, mert a fűtőelemek a láncreakció leállítása után is termelnek maradványhőt. Az erőműnek ezért leállított állapotában is működőképes hűtőrendszerekkel kell rendelkeznie.

A Paksi Atomerőmű továbbra is termel

Fontos, hogy a román atomerőmű, nem közvetlenül a Dunából dolgozik, egy folyóág leágazásából hüti a rendszerét. Ezért is van jóval nagyobb bajban a paksi erőműnél. Mint ismert, az augusztusinál is alacsonyabb vízszinteket mértek október első felében a Duna magyarországi szakaszán is. Magyar Péter miniszterelnök októberben arról számolt be, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően sem akkor sem most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a Paksi Atomerőműnél.

Mint ismert, a nyári hőség és szárazság miatt jelentősen csökkent a Duna vízszintje. Romániában augusztusban egy sziklát robbantottak fel a Duna egyik ágában, hogy több vizet vezessenek a cernavodai atomerőműhöz. Magyarországon a paksi atomerőművet már július végén a megfelelő hűtővízellátás hiánya miatt szinte teljesen le kellett állítani, aminek kapcsán a kormányzat a hasonló helyzetek megelőzésére fenékküszöb építésébe kezdett.

A mintegy 150 ezer köbméter kőből készülő, nagyjából hatmilliárd forintos beruházás célja a vízszint megemelése, amely a tervek szerint akár egy méterrel is növelheti a Duna vízállását.

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energia
Románia
cernavodăi
aszály
atomerőmű
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