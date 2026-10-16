Zsugorodásnak indultak az Auchan boltjai, egy magyar vállalat áll a háttérben: a lengyel példa mutatja, mi következik nálunk is? A Tesco már megcsinálta
Hamarosan átalakulnak a lengyel Auchan-hipermarketek, a folyamatban pedig egy magyar vállalatnak is fontos szerepe van. A Shopper Park Plus szeptemberi befektetői tájékoztatójában arról számolt be, hogy a kereskedelmi lánc által használt terület 18 ezer négyzetméterrel csökken.
A társaság a felszabaduló területek bérbeadásától jelentős bevételnövekedést remél, a stratégiaváltást pedig a következő években hajtanák végre.
Bevásárolt Auchantól a Shopper Park Plus
A Shopper Park Plus 2026. március 6-án közzétett befektetői tájékoztatójában arról számolt be, hogy nyolc, Auchan-hipermarkethez kapcsolódó lengyelországi kereskedelmi ingatlant vásárolt meg hozzávetőleg 195 millió euróért. A vállalat első negyedéves beszámolója szerint az ingatlanokban található bérbeadható alapterület 208 600 négyzetméter, amelynek bérbeadottsága 96,4 százalék.
Az Auchan Polskától és a Ceetrus Polskától vásárolt ingatlanok várható hozama 9,1 százalék.
A 2026 szeptemberében megjelent befektetői tájékoztatóban a nagy alapterületű hipermarketek átalakítása nagy hangsúlyt kapott. Kiderült, hogy intézkedési terv készült az Auchan által használt területek mintegy 18 ezer négyzetméteres csökkentésére, amelyet a következő években kívánnak végrehajtani. A társaság becslése szerint a lépés évente 600 ezer–1 millió euróval növelheti a bérletidíjból származó bevételeket.
Egy kedvezőbb üzleti modell?
Az áruházlánc által bérelt terület nagysága 2025. októberében 148 578 négyzetméter volt, ami a tervezet szerint megközelítőleg 12,1 százalékkal csökkenne.
A stratégiaváltás azért növelné jelentős mértékben a bevételeket, mert a nagy hipermarketek rendszerint alacsonyabb négyzetméterre vetített bérleti díjat fizetnek
Fontos különbség, hogy míg áprilisban a társaság 18 hónapos célt határozott meg a terv végrehajtására, addig a 2026-os tájékoztatóban már nem jelölt meg pontos határidőt. A Shopper Park Plus ezt azzal magyarázta a Világgazdaság kérdésére válaszolva, hogy a lengyel downsizing az Auchannal való folyamatos egyeztetés mentén halad, a cél pedig a megvásárolt ingatlanok potenciáljának maximális kihasználása.
A dokumentum azonban az Auchan-átalakítás kapcsán említést tesz a magyarországi Tesco-hipermarketek területcsökkentéséről is, amit bevált üzleti stratégiaként mutat be. A vállalat konkrét példaként említi a debreceni áruház átalakítását, amelyből 6000 négyzetmétert választottak le, a területen kialakított üzlethelyiségeket pedig 2025 negyedik negyedévére teljes egészében bérbe adták.
A stratégiánk fontos része, hogy a hipermarket területét csökkentjük − reagálva a bevásárlási szokások változására −, és új üzletek kialakításával változatos bérlői mixet kínálunk vásárlóinknak, így folyamatosan növeljük a bevételeinket is a befektetőink várakozásának megfelelően
− magyarázta a folyamatok mögött álló üzleti logikát a Világgazdaság megkeresésére válaszolva a vállalat, továbbá rámutatott arra is, hogy az úgynevezett downsizing nem ismeretlen jelenség Magyarországon sem, mivel a Tesco esetében pontosan 14 ingatlanban történt hasonló átalakítás.
A Shopper Park Plus 2026. első féléves jelentése szerint az öt magyarországi bevásárlóparkban, ahol a Tesco területeiből leválasztott üzleteket adtak bérbe, összesen 900 ezer euróval emelkedtek bérletidíjból származó bevételek az előző év azonos időszakához képest, miközben az országos portfólió 18,3 százalékkal több pénzt hozott.
A lengyel portfólió megközelítőleg évi 19 millió eurós bruttó bevételt termel a bérletidíjakból, amelynek 43 százaléka az Auchantól származik. Ebből adódóan a Shopper Park Plus érdeke, hogy a kiskereskedelmi lánc folytassa tevékenységét az ingatlanokban, miközben új bérlőket vonz.
Megközelítőleg 1000 bérlőnk van, nemzetközi brandekkel vagyunk kapcsolatban és tárgyalásban
− közölte a Világgazdasággal a Shopper Park Plus, majd hozzátette, hogy abban a négy országban, ahol a társaság jelen van, többek között olyan ismert márkákkal dolgozik együtt, mint a Modivo, az LPP, a H&M, a New Yorker, a McDonald’s, vagy a Burger King.
A társaság a lengyelországi ingatlanjainak üzemeltetését is átszervezte. A Retailnet lengyel szakportál beszámolója szerint a Balmain Group vette át a nyolc bevásárlóközpont kezelését. Az együttműködés az ingatlanok üzemeltetése mellett kiterjed a bérbeadási, marketing- és projektmenedzsment-feladatokra is.
A lengyel Auchan
A szeptemberi befektetői prezentáció az Auchan Polska 2025-ös eredményeit is ismerteti. Az adatokból kiderült, hogy az árbevétel csökkent és jelentős eredményromlás történt, ami részben hozzájárulhat a stratégiaváltáshoz.
- Az árbevétel 10,79 milliárd zloty volt, ami 1,8 százalékos csökkenést jelent,
- míg a nettó eredmény 99,6 millió zloty lett, ami 40 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.
A lengyel Auchan kedvezőtlen pénzügyi teljesítménye mögött elsősorban az élesedő piaci verseny és a fogyasztói szokások átalakulása állhat. A Wiadomosci Handlowe kereskedelmi szakportál szerint az áruházlánc forgalmát különösen a diszkontláncok térnyerése és a geopolitikai bizonytalanságokhoz köthető fogyasztásvisszesés okozhatta.
A magyar Auchan bővítene
Néhány hónapja érkezett a hír, hogy az Indotek Group felvásárolta az Auchan Magyarország Kft. eddig az Auchan Retail International (ARI) tulajdonában álló, 53 százalékos tulajdonrészét, és ezzel kizárólagos tulajdonosa lett a kereskedelmi láncot üzemeltető és az ingatlanjait birtokló társaságnak.
Az Indotek Group még 2024. decemberében szerzett 47 százalékos mértékű tulajdonrészt az összesen több mint húsz áruházat üzemeltető vállalatban.
A tulajdonosváltást követően Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak megerősítette, hogy folytatják a februárban bejelentett bővítési terveiket. A cél továbbra is egy több boltformátumot integráló, országos üzlethálózat kiépítése és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re. A stratégiai része, hogy újrapozícionálják a szuper- és hipermarketeket, valamint 70-150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak.
Az Auchan Magyarország jelenleg
- 19 hipermarkettel,
- 2 nagy superstore-ral,
- 3 szupermarkettel,
- egy jelenleg innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.
A vezető hangsúlyozta, hogy a hipermarketek esetében azt kívánják elérni, hogy a bevásárlási lehetőség mellett szolgáltatásokat, illetve élményeket is kínálhassanak a vásárlóknak.
A magyarországi Auchan árbevétele a lengyelországival ellentétben 2025-ben emelkedett. A vállalat éves pénzügyi beszámolója szerint a nettó árbevétel 3,2 százalékkal, 377,9 milliárd forintra nőtt. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az adózott eredmény ezzel egyidejűleg 60,8 százalékkal, 2,7 milliárd forintra csökkent. A jelentős visszaesést elsősorban a pénzügyi műveletek eredményének romlása okozta, mivel a társaság csaknem 3,3 milliárd forintos veszteséget könyvelt el az egy évvel korábbi, közel egymilliárd forintos nyereséggel szemben.
A lengyel és magyar Auchan helyzete tehát hasonló, azonban a tervezett átalakítások oka részben eltér. Míg Magyarországon az Indotek Group a downsizinggal elsősorban az átalakuló piaci trendekre válaszol, addig az Auchan Polska az árbevétel visszaesése miatt lépéskényszerbe kerülhetett, ezért dönthetett ingatlanjainak értékesítése mellett. Ezt részben alátámaszthatja az is, hogy a Shopper Park Plus a Világgazdasággal közölte: nincs tudomása arról, hogy a magyar áruházlánc tulajdonosa hasonló tranzakciót tervezne a társasággal.