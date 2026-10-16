Zsugorodásnak indultak az Auchan boltjai, egy magyar vállalat áll a háttérben: a lengyel példa mutatja, mi következik nálunk is? A Tesco már megcsinálta

Hamarosan átalakulnak a lengyel Auchan-hipermarketek, a folyamatban pedig egy magyar vállalatnak is fontos szerepe van. A Shopper Park Plus szeptemberi befektetői tájékoztatójában arról számolt be, hogy a kereskedelmi lánc által használt terület 18 ezer négyzetméterrel csökken.

Zsugorodnak az Auchan-hipermarketek / Fotó: GELEFIN

A társaság a felszabaduló területek bérbeadásától jelentős bevételnövekedést remél, a stratégiaváltást pedig a következő években hajtanák végre.

Bevásárolt Auchantól a Shopper Park Plus

A Shopper Park Plus 2026. március 6-án közzétett befektetői tájékoztatójában arról számolt be, hogy nyolc, Auchan-hipermarkethez kapcsolódó lengyelországi kereskedelmi ingatlant vásárolt meg hozzávetőleg 195 millió euróért. A vállalat első negyedéves beszámolója szerint az ingatlanokban található bérbeadható alapterület 208 600 négyzetméter, amelynek bérbeadottsága 96,4 százalék.

Az Auchan Polskától és a Ceetrus Polskától vásárolt ingatlanok várható hozama 9,1 százalék.

A 2026 szeptemberében megjelent befektetői tájékoztatóban a nagy alapterületű hipermarketek átalakítása nagy hangsúlyt kapott. Kiderült, hogy intézkedési terv készült az Auchan által használt területek mintegy 18 ezer négyzetméteres csökkentésére, amelyet a következő években kívánnak végrehajtani. A társaság becslése szerint a lépés évente 600 ezer–1 millió euróval növelheti a bérletidíjból származó bevételeket.

Egy kedvezőbb üzleti modell?

Az áruházlánc által bérelt terület nagysága 2025. októberében 148 578 négyzetméter volt, ami a tervezet szerint megközelítőleg 12,1 százalékkal csökkenne.

A stratégiaváltás azért növelné jelentős mértékben a bevételeket, mert a nagy hipermarketek rendszerint alacsonyabb négyzetméterre vetített bérleti díjat fizetnek

Fontos különbség, hogy míg áprilisban a társaság 18 hónapos célt határozott meg a terv végrehajtására, addig a 2026-os tájékoztatóban már nem jelölt meg pontos határidőt. A Shopper Park Plus ezt azzal magyarázta a Világgazdaság kérdésére válaszolva, hogy a lengyel downsizing az Auchannal való folyamatos egyeztetés mentén halad, a cél pedig a megvásárolt ingatlanok potenciáljának maximális kihasználása.