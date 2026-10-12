Muszáj elfogadni: már semmi nem állíthatja meg az elektromos autók forradalmát – a szemünk előtt zajlik az elmúlt évszázad legnagyobb átalakulása

A megugró üzemanyagárak az autópiacot is átformálják. A benzin és különösen a dízel drágulása miatt egyre több vásárló fordul az elektromos és hibrid modellek felé, miközben a hagyományos hajtásláncok veszítenek súlyukból. A folyamat az idei évben látványosan felgyorsult , miután a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli válság ismét 100 dollár fölé lökte az olajárat, és rekordmagas üzemanyagárakat eredményezett több országban. A globális autópiacon ennek már kézzelfogható jelei vannak: a nem hibrid benzines autók részesedése 2026 első felében először csökkent 50 százalék alá.

A szemünk előtt zajlik az elmúlt évszázad legnagyobb átalakulása az autópiacon: már semmi nem állíthatja meg az elektromos autók forradalmát(illusztráció)

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Már nem a benzines autó a világ kedvence

A Mobility Global adatai szerint január és június között 20,25 millió tisztán benzines, nem hibrid autót értékesítettek világszerte. Ez 10 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A benzines autók részesedése eközben három százalékponttal, 49 százalékra csökkent. Összehasonlításként: 2021-ben még a világ újautó-eladásainak 73 százalékát adták ezek a modellek.

A változás azért különösen figyelemre méltó, mert nem pusztán arról van szó, hogy kevesebb autót vásárolnak az emberek. A vásárlók egyre nagyobb arányban választanak más hajtásláncot.

A Mobility Global adatai szerint 2026 első felében 7,27 millió hagyományos hibrid talált gazdára, 10 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A hibridek részesedése így 18 százalékra nőtt. A tisztán elektromos autók értékesítése eközben 6,87 millió darabra emelkedett, ami 12 százalékos növekedés, részesedésük pedig 17 százalék volt. A dízelek, a plug-in hibridek és egyéb hajtásláncok együttesen a piac fennmaradó mintegy 16 százalékát adták.

A dízel lett az egyik nagy vesztes

Az üzemanyagárak emelkedése globálisan különösen érzékenyen érinti azokat az autósokat, akik sokat használják járművüket. A dízelautók esetében az üzemanyagköltség a teljes használati költség fontos eleme, így amikor a gázolaj ára meredeken emelkedik, az elektromos vagy hibrid alternatívák gazdaságossága is javul.

A mostani folyamat ezért nem feltétlenül úgy néz ki, hogy egy vásárló közvetlenül egy benzines autóból elektromosba ül át: sok esetben előbb a hibrid válik vonzóbbá, majd az elektromos modell.

Ezt jól mutatja, hogy miközben a tisztán benzines autók értékesítése 10 százalékkal esett, a hagyományos hibrideké ugyanilyen mértékben nőtt. A magas dízelár tehát nem önmagában az autóvásárlási kedvet törte le, hanem felgyorsította a hagyományos hajtásláncok piacvesztését az alternatív technológiákkal szemben.