Muszáj elfogadni: már semmi nem állíthatja meg az elektromos autók forradalmát – a szemünk előtt zajlik az elmúlt évszázad legnagyobb átalakulása
A megugró üzemanyagárak az autópiacot is átformálják. A benzin és különösen a dízel drágulása miatt egyre több vásárló fordul az elektromos és hibrid modellek felé, miközben a hagyományos hajtásláncok veszítenek súlyukból. A folyamat az idei évben látványosan felgyorsult , miután a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros körüli válság ismét 100 dollár fölé lökte az olajárat, és rekordmagas üzemanyagárakat eredményezett több országban. A globális autópiacon ennek már kézzelfogható jelei vannak: a nem hibrid benzines autók részesedése 2026 első felében először csökkent 50 százalék alá.
Már nem a benzines autó a világ kedvence
A Mobility Global adatai szerint január és június között 20,25 millió tisztán benzines, nem hibrid autót értékesítettek világszerte. Ez 10 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A benzines autók részesedése eközben három százalékponttal, 49 százalékra csökkent. Összehasonlításként: 2021-ben még a világ újautó-eladásainak 73 százalékát adták ezek a modellek.
A változás azért különösen figyelemre méltó, mert nem pusztán arról van szó, hogy kevesebb autót vásárolnak az emberek. A vásárlók egyre nagyobb arányban választanak más hajtásláncot.
A Mobility Global adatai szerint 2026 első felében 7,27 millió hagyományos hibrid talált gazdára, 10 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A hibridek részesedése így 18 százalékra nőtt. A tisztán elektromos autók értékesítése eközben 6,87 millió darabra emelkedett, ami 12 százalékos növekedés, részesedésük pedig 17 százalék volt. A dízelek, a plug-in hibridek és egyéb hajtásláncok együttesen a piac fennmaradó mintegy 16 százalékát adták.
A dízel lett az egyik nagy vesztes
Az üzemanyagárak emelkedése globálisan különösen érzékenyen érinti azokat az autósokat, akik sokat használják járművüket. A dízelautók esetében az üzemanyagköltség a teljes használati költség fontos eleme, így amikor a gázolaj ára meredeken emelkedik, az elektromos vagy hibrid alternatívák gazdaságossága is javul.
A mostani folyamat ezért nem feltétlenül úgy néz ki, hogy egy vásárló közvetlenül egy benzines autóból elektromosba ül át: sok esetben előbb a hibrid válik vonzóbbá, majd az elektromos modell.
Ezt jól mutatja, hogy miközben a tisztán benzines autók értékesítése 10 százalékkal esett, a hagyományos hibrideké ugyanilyen mértékben nőtt. A magas dízelár tehát nem önmagában az autóvásárlási kedvet törte le, hanem felgyorsította a hagyományos hajtásláncok piacvesztését az alternatív technológiákkal szemben.
Európában már látványos a fordulat
Európában különösen gyorsan érződik a változás. Az ACEA adatai szerint
- az Európai Unióban, valamint
- az Egyesült Királyságban,
- Svájcban és Norvégiában a tisztán elektromos autók értékesítése 52,2 százalékkal nőtt augusztusban az előző év azonos hónapjához képest.
Franciaországban pedig több mint kétszeresére nőtt az elektromos autók értékesítése. Németországban, Európa legnagyobb autópiacán még ennél is látványosabb volt a változás: a tisztán elektromos járművek eladásai 75 százalékkal ugrottak meg egy év alatt. Mindeközben a német benzinár történelmi csúcsra, literenként 2,31 euróra emelkedett, ami gallonra átszámítva mintegy 10 dollárnak felel meg. A német piacot ráadásul állami támogatás is segíti: a kormány 2026 januárjától ismét vásárlási prémiumot vezetett be az elektromos autókra.
A Német Gazdaságkutató Intézet, a DIW friss elemzése szerint január és augusztus között minden negyedik újonnan értékesített személyautó tisztán elektromos volt. Augusztusban már minden harmadik új személyautó BEV volt. Ez jelentős gyorsulás a 2025-ös 19 százalékos éves átlaghoz képest.
Kínában már régen megtörtént a váltás
A világ többi része ugyanakkor még mindig messze van Kínától. A kínai piacon néhány éve már átlépte az 50 százalékot a hibridek és elektromos autók együttes részesedése. Ez jelenleg mintegy 55 százalék körül jár. A világ többi részén azonban sokáig jóval lassabb volt az elektromos átállás. A magas benzin- és dízelárak, valamint az olajellátási zavarok most ezt a folyamatot gyorsíthatják fel.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint az elektromosautó-eladások a második negyedévben 35 százalékkal nőttek az első három hónaphoz képest. Az ügynökség szerint 50 országban rekordmagas szintre emelkedett az elektromos autók értékesítése. Brazíliában, Indiában, Ausztráliában és Vietnámban az elektromosautó-eladások nagyjából megduplázódtak március és június között az előző év azonos időszakához képest. Az év első felében összesen 90 országban nőtt éves összevetésben az EV-eladás.
Az olajpiac sem ússza meg az autópiaci fordulatot
Az elektromos autók térnyerése már nem csupán autóipari történet. A változás az olajkeresletre is egyre nagyobb hatással van.
Az IEA számítása szerint az elektromos autóállomány 2025-ben világszerte napi mintegy 1,7 millió hordónyi olajkeresletet váltott ki.
Más szóval ennyivel több olajat fogyasztott volna a közúti közlekedés, ha ezeket a járműveket továbbra is belső égésű motor hajtaná.
Az IEA a jelenlegi politikák mellett arra számít, hogy ez a mennyiség 2030-ra napi 5 millió hordóra, 2035-re pedig mintegy 10 millió hordóra nőhet. Kínában önmagában körülbelül napi egymillió hordó olajkeresletet váltott ki az elektromos autózás 2025-ben. A folyamat így visszahat az olajpiacra is: minél több elektromos autó fut az utakon, annál kisebb lehet a közlekedési szektor olajigénye.
Nem tűnnek el egyik napról a másikra a benzines és dízelautók – sok minden múlik az üzemanyagárakon
A mostani adatok ugyanakkor nem jelentik azt, hogy a belső égésű motorral szerelt autók rövid időn belül eltűnnének.
A globális újautópiac csaknem fele még mindig tisztán benzines, miközben a hibridek jelentős része szintén benzinnel működik. A dízelek pedig továbbra is fontos szereplők bizonyos piacokon és járműkategóriákban. A változás inkább abban áll, hogy az új autók piacán egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a hagyományos hajtásláncok.
A BloombergNEF szerint 2026-ban világszerte több mint 23 millió elektromos személyautó értékesítése várható.
A trendet az üzemanyagárak mellett az akkumulátorok olcsóbbá válása, az egyre szélesebb modellkínálat, a kínai gyártók térnyerése és az állami támogatások is erősítik. Az elektromos átállás előtt ugyanakkor továbbra is komoly akadályok állnak, mindenekelőtt a töltőhálózat fejlesztésének és a kritikus akkumulátor-nyersanyagok kitermelésének hatalmas beruházási igénye – hívja fel a figyelmet az Oilprice.
A Hormuzi-szoros válsága egy újabb olyan tényezőt is az elektromos autók oldalára állított, amely közvetlenül érinti az autósok pénztárcáját: a drága benzint és dízelt. Ha pedig az üzemanyagárak tartósan magasak maradnak, az könnyen tovább gyorsíthatja a hagyományos autók térvesztését.