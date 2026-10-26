Komoly jelzés érkezett Németországból: aggódva figyeli a BMW és a Mercedes, hogy mi történik Magyarországon a kínai akkugyárakkal – a Tisza-kormány eljárásait is szemmel tartják
Hosszú elemzésben számolt be a Frankfurter Allgemeine Zeitung múlt csütörtökön a magyar autóipar kilátásairól, amelyet egyelőre beárnyékol az akkugyárak körüli bizonytalanság. Nem véletlen a német sajtó élénk érdeklődése: a BMW Magyarország második legnagyobb városában gyártja az elektromos iX3-at, miközben a Mercedes nemrégiben átadta a kecskeméti gyár bővítését.
A FAZ elemzése szerint a német járműgyártás és a kínai akkumulátortechnológia együttesen egy nagyon komoly ipari központot hozhat létre Magyarországon.
Azonban a partnerség két szereplője egyelőre eltérő ütemben halad: míg a BMW fokozatosan felfuttatja járműgyártását, a CATL cellagyártása még csak próbaüzemben működik.
A lap szerint az európai gyártókat egyre nagyobb költségnyomás, a kínai versenytársak térnyerése és a technológiai átállás kihívásai szorongatják. A magyarországi üzemeiket ennek ellenére tovább bővítik. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarországot elkerüli az európai autópiac értékesítési válsága. Sokkal inkább arról van szó, hogy a válság átrendezi az európai gyártási hálózatokon belüli beruházásokat: a költségcsökkentésre kényszerülő vállalatok olcsóbban működtethető üzemeket keresnek.
Ez egyes magyarországi gyárak számára akkor is növekedést hozhat, ha az európai autópiac egésze nem bővül számottevően
– állapítja meg a FAZ, hozzátéve, hogy a két folyamat szoros összefüggését a termelési adatok is jól mutatják. A német külgazdasági ügynökség, a Germany Trade & Invest adatai alapján a Magyarországon gyártott járművek és járműalkatrészek termelési értéke 2024-ben csaknem tíz százalékkal, 2025-ben pedig további 5,3 százalékkal csökkent. A legyártott személygépkocsik száma két év alatt 507 222-ről 411 776-ra esett vissza. Január és június között ugyanakkor már élénkülés mutatkozott: a járművek és alkatrészek együttes termelési értéke 3,7 százalékkal, a járműgyártásé önmagában 9,7 százalékkal nőtt.
Sorra fejlesztenek hazánkban a német autógyárak
Azonban a német lap szerint Magyarország versenyelőnye nemcsak az alacsony bérekben rejlik. Az olyan német prémiumautó-gyártók, mint az Audi, a Mercedes-Benz és a BMW, az évtizedek során Magyarországon is kiterjedt beszállítói kapcsolatokat építettek ki, és jelentős szakképzett munkaerőbázist hoztak létre. Az új befektetőket ezért az olcsó ipari területeknél jóval több várja. Ehhez társulnak az alacsony munkaerőköltségek: az Eurostat adatai szerint 2025-ben az átlagos óránkénti munkaerőköltség 15,20 euró volt, ami az Európai Unió harmadik legalacsonyabb értékének számított. További vonzerőt jelent a kilencszázalékos nominális társaságiadó-kulcs.
- A BMW debreceni üzemét kezdetben évi 150 ezer jármű gyártására tervezték. A sorozatgyártás 2025 végén indult el, az üzemben pedig már szeptember óta már három műszakban folyik a munka.
- A Mercedes-Benz Kecskeméten mintegy egymilliárd eurós gyárbővítést fejezett be. A maximális gyártókapacitás a tervek szerint csaknem megháromszorozódik, és elérheti az évi 400 ezer járművet. A Mercedes 2025-ben még csak valamivel több mint 100 ezer autót gyártott Kecskeméten, az új GLB és az új C-osztály gyártása azonban várhatóan hozzájárul majd a kapacitások jobb kihasználásához. A Mercedes fenntartja annak lehetőségét, hogy párhuzamosan gyártson belső égésű motorral hajtott, hibrid és tisztán elektromos autókat. Ez a rugalmasság mérsékli az egyoldalú keresleti folyamatokból fakadó kockázatokat.
- Az Audi eközben tavaly összesen 200 756 járművet és csaknem 265 ezer elektromos hajtásrendszert gyártott Győrben. Utóbbiak termelése az előző évhez képest mintegy háromnegyedével nőtt.
Magyarország autóipari előretörése tehát nem csupán új gyárak létesítéséről szól, hanem arról is, hogy a már jelen lévő vállalatcsoportok átrendezik modelljeik és gyártási folyamataik elosztását az egyes üzemeik között.
Megérkezett a kínai technológia
Ebben a munkamegosztásban a kínai beszállítók kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Versenyképes akkumulátorcellák nélkül ugyanis a német autógyártók elektromobilitási stratégiája sem valósítható meg. A CATL és az EVE Power célja, hogy ezt a meghatározó alkatrészt az európai jármű-összeszerelő üzemekhez közelebb állítsa elő. Ez lerövidíti a szállítási útvonalakat, és megkönnyíti a vevőkkel való együttműködést. Az európai gyártás azonban önmagában még nem jelent európai technológiai függetlenséget: a gyártási eljárásokat, a vállalati döntéseket és kezdetben számos alapanyagot, illetve félkész terméket továbbra is alapvetően a kínai háttér határoz meg.
A CATL debreceni beruházása különösen nagyszabású projektnek számít Európában. A bejelentett beruházási érték 7,34 milliárd euró, a hosszú távra tervezett éves akkumulátorgyártási kapacitás pedig összesen 100 gigawattóra. Ez 1,25 millió darab, egyenként 80 kilowattóra kapacitású autóakkumulátornak felel meg. Egyelőre azonban csak az első cellagyár készült el, amelynek kapacitását a vállalat képviselői október elején mintegy 40 gigawattórában határozták meg. A további bővítési ütemek megvalósítása nem biztosított. A második ütem előkészítését már 2025-ben felfüggesztették, folytatásáról pedig jelenleg is tárgyalnak a magyar kormánnyal.
A már működő magyarországi akkumulátorcellagyártásban a dél-koreai vállalatoknak is meghatározó szerepük van: ilyen a gödi Samsung SDI, valamint az SK On, amely többek között Komáromban és Iváncsán rendelkezik üzemekkel. Ezekben a gyárakban már folyik a termelés, de a gyenge kereslet és az ezzel összefüggő termeléscsökkentés őket is érintette.
A járműipar kulcsfontosságú Magyarország szempontjából
Nemzetgazdasági szempontból a számítás másként alakul, mint az egyes vállalatok esetében. A járműipar kulcsfontosságú ágazat a kis közép-európai ország számára, és legalább 150 ezer munkahelyet biztosít. Egy gyár a tulajdonosa számára akkor is jövedelmező lehet, ha a fogadó ország számára jelentkező előnyöket jelentős állami támogatások, importált alapanyagok és alkatrészek, valamint további infrastrukturális költségek korlátozzák.
Budapestnek ezért nem elegendő pusztán a munkahelyek számát figyelembe vennie, hanem azt is értékelnie kell, hogy a megtermelt hozzáadott érték mekkora része marad az országban. Ebből a szempontból a helyi beszállítók bevonása, a képzés és a kutatás-fejlesztés sokkal többet elárul, mint az alapkőletételkor bejelentett beruházási összeg. Ez különösen igaz a nagy tőkeigényű akkumulátorcellagyárakra.
A FAZ szerint a CATL esetében több probléma is összekapcsolódik. A gyár kapcsán hiányoztak bizonyos engedélyek, a környék lakói és környezetvédelmi szervezetek pedig kifogásolták a vízfelhasználást, a zajterhelést és a vízháztartást érintő lehetséges beavatkozásokat. Augusztusban több dolgozónál emelkedett nikkelszintet mutattak ki, emiatt a munkavédelmi hatóság leállíttatott egyes munkálatokat. Emellett kifogások merültek fel a védőfelszerelésekkel kapcsolatban, és környezetvédelmi szabálytalanságokat is megállapítottak.
A CATL szeptemberben közölte, hogy a korábban feltárt engedélyezési hiányosságokat megszüntette. Október elején ugyanakkor a vállalat arról számolt be, hogy a nikkelterhelés okát továbbra sem sikerült egyértelműen tisztázni.
A gyár körüli problémák Magyarország határain túl is éreztetik hatásukat. A Mercedes az elektromos VLE modellhez szükséges akkumulátorokat átmenetileg Debrecen helyett Kínából szerezte be. A BMW-t ezzel szemben ez a konkrét késedelem kezdetben nem érintette: a magyarországi szállításokkal eleve csak 2027-től számoltak, addig Kínából érkeznek a cellák. A földrajzi közelség tehát önmagában még nem garantálja a megbízható helyi ellátási lánc kialakulását.
A BYD szegedi autógyárának építése is lassabban halad a korábban bejelentettnél. Iparági beszámolók szerint ugyan az év elején megkezdődött a tesztgyártás, az iparági elemzők a tényleges sorozatgyártás felfutását csak 2027 elejére várják, miközben a BYD még 2026 végén szeretné legyártani az első járműveket. A projektet építési késedelmek, munkaerő-toborzási nehézségek, valamint munkahelyi balesetek és környezetvédelmi szabálytalanságok miatt indult vizsgálatok is hátráltatják.
A kínai gyártók helyzetét nehezíti, hogy Magyar Péter kormánya szigorúbb ellenőrzés alá kívánja vonni az elődje által támogatott iparágat. „Számomra a magyar emberek egészsége és biztonsága, valamint a természeti erőforrások és a környezet védelme az első” – jelentette ki augusztusban Gajdos László környezetvédelmi miniszter. Több magyar sajtóorgánum beszámolója szerint augusztus óta országos ellenőrzési program zajlik, amelynek során összevetik az üzemek tényleges működését, vízfogyasztását, kibocsátásait és hulladékkezelését az engedélyekben foglalt előírásokkal.
Ennél is határozottabban fogalmazott májusban Tárkányi Zsolt közlekedési és beruházási államtitkár. „Ha rajtam, rajtunk múlt volna, egyetlen akkumulátorgyár, egyetlen környezetszennyező üzem sem jött volna Debrecenbe” – mondta a politikus, aki kijelentette, hogy a kormány nem támogatja további CATL-üzemek létesítését.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung cikke szerint a magyar autóipari sikermodell eddig nagymértékben a külföldi irányítás alatt álló gyártókapacitások állami támogatásokkal ösztönzött kiépítésére épült. Továbbra is fennáll a függőség a Münchenben, Stuttgartban és Kínában meghozott vállalati döntésektől, és ezzel együtt a túlzott ágazati és vállalati koncentrációból fakadó kockázat is. A válságoknak továbbra is kitett autóipar számára ugyanakkor változatlanul kifizetődő, ha Közép-Európában kedvező költségszintű gyártóbázissal rendelkezik.
Akkora a baj Németországban, hogy már a kecskeméti Mercedes-gyárral fenyegeti a konszern vezetése a német munkavállalókat − újabb üzemet lakatolhatnak le a topmenedszer szerint
Tovább fokozódik a Mercedes és a munkavállalói között hetek óta zajló csata a konszern költségoptimalizálási terve körül. Ennek egy újabb fejezetéhez érkezett a német vállalat, amikor Michael Schiebe termelési igazgató lényegében azzal fenyegette meg a dolgozókat, hogy nem egy, hanem két gyárat is érinthet az üzembezárás Németországban – írta szeptemberben az mbpassion.de. Ebben a csatában pedig Magyarország és a kecskeméti Mercedes-gyár is egyre többször merül fel érvként a német menedzsment részéről.
A német lap azt írja, hogy „Magyarországnak van egy aduásza a tarsolyában”, ez pedig a kecskeméti Mercedes-üzem, ahol épp most növelte évi 400 ezer járműre a gyártási kapacitását a vállalat, Schiebe pedig egy interjúban egyértelművé tette, hogy a magyarországi termelés költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak a németországinál.