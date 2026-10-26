Komoly jelzés érkezett Németországból: aggódva figyeli a BMW és a Mercedes, hogy mi történik Magyarországon a kínai akkugyárakkal – a Tisza-kormány eljárásait is szemmel tartják

Hosszú elemzésben számolt be a Frankfurter Allgemeine Zeitung múlt csütörtökön a magyar autóipar kilátásairól, amelyet egyelőre beárnyékol az akkugyárak körüli bizonytalanság. Nem véletlen a német sajtó élénk érdeklődése: a BMW Magyarország második legnagyobb városában gyártja az elektromos iX3-at, miközben a Mercedes nemrégiben átadta a kecskeméti gyár bővítését.

A BMW debreceni autógyára / Fotó: Joó István Facebook-oldala

A FAZ elemzése szerint a német járműgyártás és a kínai akkumulátortechnológia együttesen egy nagyon komoly ipari központot hozhat létre Magyarországon.

Azonban a partnerség két szereplője egyelőre eltérő ütemben halad: míg a BMW fokozatosan felfuttatja járműgyártását, a CATL cellagyártása még csak próbaüzemben működik.

A lap szerint az európai gyártókat egyre nagyobb költségnyomás, a kínai versenytársak térnyerése és a technológiai átállás kihívásai szorongatják. A magyarországi üzemeiket ennek ellenére tovább bővítik. Ez nem azt jelenti, hogy Magyarországot elkerüli az európai autópiac értékesítési válsága. Sokkal inkább arról van szó, hogy a válság átrendezi az európai gyártási hálózatokon belüli beruházásokat: a költségcsökkentésre kényszerülő vállalatok olcsóbban működtethető üzemeket keresnek.

Ez egyes magyarországi gyárak számára akkor is növekedést hozhat, ha az európai autópiac egésze nem bővül számottevően

– állapítja meg a FAZ, hozzátéve, hogy a két folyamat szoros összefüggését a termelési adatok is jól mutatják. A német külgazdasági ügynökség, a Germany Trade & Invest adatai alapján a Magyarországon gyártott járművek és járműalkatrészek termelési értéke 2024-ben csaknem tíz százalékkal, 2025-ben pedig további 5,3 százalékkal csökkent. A legyártott személygépkocsik száma két év alatt 507 222-ről 411 776-ra esett vissza. Január és június között ugyanakkor már élénkülés mutatkozott: a járművek és alkatrészek együttes termelési értéke 3,7 százalékkal, a járműgyártásé önmagában 9,7 százalékkal nőtt.

Sorra fejlesztenek hazánkban a német autógyárak

Azonban a német lap szerint Magyarország versenyelőnye nemcsak az alacsony bérekben rejlik. Az olyan német prémiumautó-gyártók, mint az Audi, a Mercedes-Benz és a BMW, az évtizedek során Magyarországon is kiterjedt beszállítói kapcsolatokat építettek ki, és jelentős szakképzett munkaerőbázist hoztak létre. Az új befektetőket ezért az olcsó ipari területeknél jóval több várja. Ehhez társulnak az alacsony munkaerőköltségek: az Eurostat adatai szerint 2025-ben az átlagos óránkénti munkaerőköltség 15,20 euró volt, ami az Európai Unió harmadik legalacsonyabb értékének számított. További vonzerőt jelent a kilencszázalékos nominális társaságiadó-kulcs.

A BMW debreceni üzemét kezdetben évi 150 ezer jármű gyártására tervezték. A sorozatgyártás 2025 végén indult el, az üzemben pedig már szeptember óta már három műszakban folyik a munka. A Mercedes-Benz Kecskeméten mintegy egymilliárd eurós gyárbővítést fejezett be. A maximális gyártókapacitás a tervek szerint csaknem megháromszorozódik, és elérheti az évi 400 ezer járművet. A Mercedes 2025-ben még csak valamivel több mint 100 ezer autót gyártott Kecskeméten, az új GLB és az új C-osztály gyártása azonban várhatóan hozzájárul majd a kapacitások jobb kihasználásához. A Mercedes fenntartja annak lehetőségét, hogy párhuzamosan gyártson belső égésű motorral hajtott, hibrid és tisztán elektromos autókat. Ez a rugalmasság mérsékli az egyoldalú keresleti folyamatokból fakadó kockázatokat. Az Audi eközben tavaly összesen 200 756 járművet és csaknem 265 ezer elektromos hajtásrendszert gyártott Győrben. Utóbbiak termelése az előző évhez képest mintegy háromnegyedével nőtt.

Magyarország autóipari előretörése tehát nem csupán új gyárak létesítéséről szól, hanem arról is, hogy a már jelen lévő vállalatcsoportok átrendezik modelljeik és gyártási folyamataik elosztását az egyes üzemeik között.