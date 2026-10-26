Döbbenetes képsorok a Szegeden is gyárat építő BYD luxuscirkálójáról: felhúzza kerekeit a Bao 8, ha kerékbilincset kap a tulaj – simán meg lehet lógni a SUV-al

Három keréken közlekedő, kerékbilinccsel felszerelt luxusterepjáróról készült videó Kínában. A felvételen a BYD Fang Cheng Bao Bao 8 típusú SUV látható, amint egy városi utcán halad, miközben az autó bal első kereke a levegőben van, és egy sárga-piros kerékbilincsre emlékeztető fémszerkezet van rajta – számolt be róla a CarNewsChina.

A luxusautó meg tud lépni kerékbilinccsel / Fotó: Imaginechina via AFP

A különös jelenetet a kelet-kínai Lienjünkang városához tartozó Csinshan településen rögzíthették. A videón üzletek, parkoló járművek és más közlekedők is láthatók, vagyis a manőver nem egy lezárt tesztpályán történt. A felvétel hitelességét és pontos körülményeit ugyanakkor egyelőre nem sikerült függetlenül ellenőrizni. Az sem tisztázott, hogy valóban hatósági kerékbilincset helyeztek-e az autóra, illetve a sofőr annak eltávolítását akarta-e elkerülni.

A BYD már korábban megmutatta, hogy három keréken is képes haladni

A látványos manőver mögött nem feltétlenül vezetői bravúr, hanem a kínai autógyártó egyik legkülönlegesebb műszaki fejlesztése áll. A Bao 8 Flash Charge Edition változatát a BYD DiSus-P Ultra nevű hidraulikus futóműrendszerével szerelték fel, amely képes az egyes kerekeket egymástól függetlenül megemelni. A megoldásnak köszönhetően a hatalmas terepjáró akár úgy is továbbhaladhat, hogy négy kereke közül csak három érintkezik az úttal. A gyártó 2026 májusában, ellenőrzött körülmények között már bemutatta ezt a képességet. A technológia többek között a következőkre alkalmas:

Egyetlen kerék akár 300 milliméteres megemelésére.

Kerékcserére hagyományos autóemelő használata nélkül.

Alacsony sebességű, három keréken történő haladásra.

A BYD korábbi demonstrációja során a háromkerekes közlekedés felső sebességhatárát 15 kilométer/órában határozták meg. A mostani felvételből azonban nem állapítható meg, milyen gyorsan haladt a jármű. A különleges technológiával felszerelt Bao 8 Flash Charge Edition májusban 419 800 jüanos indulóáron jelent meg a kínai piacon, ami az akkori átváltás alapján megközelítőleg 61 600 dollárt jelentett.

Fotó: YouTube

A kerékbilincs sem feltétlenül állítja meg a luxusterepjárót

A technológia eredeti célja természetesen nem a parkolási szabályok megkerülése. A hidraulikus rendszer elsősorban a jármű stabilitását, terepjáró képességeit és a karbantartási műveleteket hivatott támogatni. A Kínában terjedő felvétel ugyanakkor arra világít rá, hogy a modern autóipari fejlesztések váratlan helyzetekben is alkalmazhatók.

Mindez közlekedésbiztonsági kérdéseket is felvet.

Egy dolog ugyanis ellenőrzött tesztkörülmények között három keréken haladni, és egészen más ugyanezt egy forgalmas utcán megtenni, ahol gyalogosok és más járművek is közlekednek. Egyelőre nincs megerősített információ arról, hogy a történtek miatt indult-e hatósági eljárás, vagy a sofőr megsértett-e bármilyen közlekedési szabályt.