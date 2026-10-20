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Erre nagyon kell figyelnie Magyarországnak: szétlőtték az ukránok a Barátság vezeték kulcsfontosságú bázisát, azonnal megszólalt a Mol – napi több százezer tonna orosz olaj került veszélybe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hétfő éjszaka ukrán támadás érte az oroszországi Tambov régiót. A drónok egy olyan ipari területen csapódtak be, ahol a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyúállomása található. Amennyiben a létesítmény kulcsfontosságú berendezései megsérültek, az akár fennakadásokat is okozhat hazánk energiaellátásában.
Nagy Krisztián
2026.10.20, 17:49
Frissítve: 2026.10.20, 17:51
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Ukrajna hétfő éjjel dróntámadást hajtott végre egy ipari létesítmény ellen a Tambov régióban, Micsurinszk városának közelében − írta meg a BBC. 

Ismét Ukrán drónok csapódtak be a Barátság kőolajvezeték közelében
Ismét Ukrán drónok csapódtak be a Barátság kőolajvezeték közelében / Fotó: Hans Lucas via AFP

A terület kormányzója, Jevgenyij Pervisev közölte, hogy a csapást követően tűz ütött ki, azonban személyi sérülés nem történt, négy pilóta nélküli eszközt pedig a légvédelem hatástalanított.

Megsérülhetett a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú eleme

Az orosz kormányzó ugyan nem közölte, hogy pontosan melyik létesítmény sérült meg, azonban az Exilenova+ nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó szakértői szerint

a támadás célpontja a Barátság kőolajvezeték Nyikolszkoje szivattyú- és elosztóállomása volt.

Az állomás a vezetékrendszer egyik kulcsfontosságú eleme. Az állomás fogadja, tárolja, szivattyúzza és szállítja az olajat és a kőolajtermékeket, napi 300 000 tonnás maximális kapacitással, írja már a Meduza. 

Amennyiben a szivattyúberendezések sérülnek, az akadályozhatja a kőolaj továbbítását, szélsőséges esetben pedig a szállítás teljes leállásához is vezethet. A létesítmény ezenkívül tárolókapacitással is rendelkezik, az itt található tartályokban kőolajat és finomított kőolajtermékeket is kezelnek.

A Világgazdaság a támadás kapcsán felkereste a Molt: a vállalat közölte, hogy nem tapasztaltak fennakadásokat a kőolajszállításokban.

A Barátság kőolajvezeték a világ leghosszabb ilyen típusú berendezése. Hossza több mint 4000 kilométer és a Szovjetunió az 1960-as években azért építette, hogy az ország nyugati területeinek, valamint a közép-európai szocialista államok energiaellátását biztosítsa. Napjainkban a rendszer az orosz és kazah olaj európai szállításainak fő útvonala.

Korábban is érte már Ukrán támadás a szivattyúállomást

Ukrajna 2025 augusztusában is sikeres támadást hajtott végre a Nyikolszkoje szivattyú- és elosztóállomás ellen, amelyet a kijevi vezetés hivatalosan is elismert. A károk akkor olyan súlyosak voltak, hogy a vezetékrendszer déli ágát teljesen le kellett állítani. A nyilatkozat szerint a csapás az orosz gazdasági infrastruktúrát érte, azonban a lépéssel Magyarország és Szlovákia energiaellátása is veszélybe került.

Ez a legutóbbi akció újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, amely felháborító és elfogadhatatlan

− fogalmazott meg éles kritikát az esetet követően Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter.

A mostani támadással kapcsolatban a magyar kormány, illetve Orbán Anita külügyminiszter a cikk írásának időpontjáig nem szólalt meg.

Energiaválság

Energiaválság
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orosz-ukrán
energiaválság
Barátság kőolajvezeték
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