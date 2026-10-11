Olcsóbb lehet a lecsó Bécsben? A piacokon nagyot néznek a magyarok
Egyes zöldségek és gyümölcsök jóval olcsóbban kaphatók a bécsi piacokon, mint a budapesti Bosnyák téren – derül ki a Blikk helyszíni beszámolójából. A diszkontok összehasonlítása ugyanakkor más képet mutatott: a lap szerint az osztrák üzletekben különösen a húsokért kellett többet fizetni.
A riportban szereplő bécsi piaci árakat forintra átszámítva a paradicsom, a kaliforniai paprika és a barack kilogrammja is 700 forint körül alakult, szőlőt pedig már 400 forintért találtak.
- A kápia paprika 550–950,
- a cukkini 700–750,
- a szilva 500–600 forintba került kilogrammonként.
A Bosnyák téri piacon ezzel szemben a legolcsóbb kápia paprika kilójáért ezer forintot kértek, de 2500 forintos ajánlat is akadt. A lap összevetése szerint a vizsgált budapesti zöldség- és gyümölcsárak több esetben a bécsiek másfél-kétszeresét tették ki. A különbség azért is feltűnő, mert a beszámoló szerint az osztrák átlagfizetés a magyar kétszerese.
A Bosnyák téren saját termesztésű árut kínáló Sápi Anita a beszerzési lánc eltéréseiben látja az árkülönbség egyik lehetséges magyarázatát. Szerinte a bécsi árusok egy részének közvetlen kapcsolata lehet a külföldi beszerzési piacokkal, így kevesebb közvetítő haszna épülhet be a fogyasztói árba.
A termelő a hazai költségek között a nagykereskedők és a kiskereskedők árrését, a 27 százalékos áfát, valamint a bankkártyás fizetések jutalékát említette. A lapnak más árusok is hasonló magyarázatot adtak. Ezek a megszólalók értékelései: a riport nem közöl részletes költségszámítást arról, hogy az egyes tényezők mekkora részt magyaráznak az eltérésből.
A vásárlóknál a minőség is szempont. A megszólaltatott Varga Lilla például a magasabb ár ellenére ragaszkodik a termelői zöldségekhez, mert ízesebbnek és jobb minőségűnek tartja őket.
A diszkontokban már más a kép
A piaci tapasztalatokból nem következik, hogy minden élelmiszer olcsóbb Ausztriában. A Blikk által összevetett diszkontárak alapján
a bécsi üzletek drágábbak voltak a budapestieknél, különösen a húsok esetében.
A riport egyik példájában a darált hús kilogrammja átszámítva 3653 forintba került.
A cikk egy Szlovákiában vásárló magyar család tapasztalatait is bemutatta. A fóti Szomolányi Tímea rendszeresen a lévai Kauflandban intézi a nagybevásárlást, figyeli az akciókat, és a polcok előtt hazai online árakkal hasonlítja össze az ajánlatokat.
Elmondása szerint egy itthon 4500 forintos márkás müzlit egyszer mintegy 1500 forintért vásároltak meg. A másik családdal közösen szervezett, megosztott útiköltségű nagybevásárlásokon beszámolója szerint akár 60–80 ezer forintot is megtakarítanak.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a magyar zöldségtermelők szerint eljött az ideje az árrésstop kivezetésének, a következő lépés pedig a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5 százalékra csökkentése lehetne. Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke szerint a piaci beavatkozások már a termelőket hozzák nehéz helyzetbe, miközben az idei szezon azt is megmutatta, hogy megfelelő fejlesztésekkel a gazdák a szélsőséges időjáráshoz is képesek alkalmazkodni.
Az első fél évben nagyon jól alakultak a termelői árak a friss zöldségeknél, főként a paprika és paradicsom tekintetében. Az elmúlt években a paprika esetében jellemzően nem követte az áremelkédés a növekvő költségeket, az elmúlt fél évben viszont tíz százlaékos emelekdés történt.