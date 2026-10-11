Deviza
EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 0% CHF/HUF392,62 0% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 0% CHF/HUF392,62 0% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Olcsóbb lehet a lecsó Bécsben? A piacokon nagyot néznek a magyarok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Összehasonlították az osztrák és a magyar piaci árakat. Bécs több zöldség és gyümölcs esetében is olcsóbbnak bizonyult a budapesti Bosnyák téri piacnál.
VG
2026.10.11, 07:58
Szóljon hozzá!

Egyes zöldségek és gyümölcsök jóval olcsóbban kaphatók a bécsi piacokon, mint a budapesti Bosnyák téren – derül ki a Blikk helyszíni beszámolójából. A diszkontok összehasonlítása ugyanakkor más képet mutatott: a lap szerint az osztrák üzletekben különösen a húsokért kellett többet fizetni.

Paradicsom bécs
Olcsóbb lehet a lecsó Bécsben? A piacokon nagyot néznek a magyarok / Fotó: Unsplash

A riportban szereplő bécsi piaci árakat forintra átszámítva a paradicsom, a kaliforniai paprika és a barack kilogrammja is 700 forint körül alakult, szőlőt pedig már 400 forintért találtak. 

  • A kápia paprika 550–950, 
  • a cukkini 700–750, 
  • a szilva 500–600 forintba került kilogrammonként.

A Bosnyák téri piacon ezzel szemben a legolcsóbb kápia paprika kilójáért ezer forintot kértek, de 2500 forintos ajánlat is akadt. A lap összevetése szerint a vizsgált budapesti zöldség- és gyümölcsárak több esetben a bécsiek másfél-kétszeresét tették ki. A különbség azért is feltűnő, mert a beszámoló szerint az osztrák átlagfizetés a magyar kétszerese.

A Bosnyák téren saját termesztésű árut kínáló Sápi Anita a beszerzési lánc eltéréseiben látja az árkülönbség egyik lehetséges magyarázatát. Szerinte a bécsi árusok egy részének közvetlen kapcsolata lehet a külföldi beszerzési piacokkal, így kevesebb közvetítő haszna épülhet be a fogyasztói árba.

A termelő a hazai költségek között a nagykereskedők és a kiskereskedők árrését, a 27 százalékos áfát, valamint a bankkártyás fizetések jutalékát említette. A lapnak más árusok is hasonló magyarázatot adtak. Ezek a megszólalók értékelései: a riport nem közöl részletes költségszámítást arról, hogy az egyes tényezők mekkora részt magyaráznak az eltérésből.

A vásárlóknál a minőség is szempont. A megszólaltatott Varga Lilla például a magasabb ár ellenére ragaszkodik a termelői zöldségekhez, mert ízesebbnek és jobb minőségűnek tartja őket.

A diszkontokban már más a kép

A piaci tapasztalatokból nem következik, hogy minden élelmiszer olcsóbb Ausztriában. A Blikk által összevetett diszkontárak alapján 

a bécsi üzletek drágábbak voltak a budapestieknél, különösen a húsok esetében. 

A riport egyik példájában a darált hús kilogrammja átszámítva 3653 forintba került.

A cikk egy Szlovákiában vásárló magyar család tapasztalatait is bemutatta. A fóti Szomolányi Tímea rendszeresen a lévai Kauflandban intézi a nagybevásárlást, figyeli az akciókat, és a polcok előtt hazai online árakkal hasonlítja össze az ajánlatokat.

Elmondása szerint egy itthon 4500 forintos márkás müzlit egyszer mintegy 1500 forintért vásároltak meg. A másik családdal közösen szervezett, megosztott útiköltségű nagybevásárlásokon beszámolója szerint akár 60–80 ezer forintot is megtakarítanak. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a magyar zöldségtermelők szerint eljött az ideje az árrésstop kivezetésének, a következő lépés pedig a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5 százalékra csökkentése lehetne. Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke szerint a piaci beavatkozások már a termelőket hozzák nehéz helyzetbe, miközben az idei szezon azt is megmutatta, hogy megfelelő fejlesztésekkel a gazdák a szélsőséges időjáráshoz is képesek alkalmazkodni. 

Az első fél évben nagyon jól alakultak a termelői árak a friss zöldségeknél, főként a paprika és paradicsom tekintetében. Az elmúlt években a paprika esetében jellemzően nem követte az áremelkédés a növekvő költségeket, az elmúlt fél évben viszont tíz százlaékos emelekdés történt.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu