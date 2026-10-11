Egyes zöldségek és gyümölcsök jóval olcsóbban kaphatók a bécsi piacokon, mint a budapesti Bosnyák téren – derül ki a Blikk helyszíni beszámolójából. A diszkontok összehasonlítása ugyanakkor más képet mutatott: a lap szerint az osztrák üzletekben különösen a húsokért kellett többet fizetni.

Olcsóbb lehet a lecsó Bécsben? A piacokon nagyot néznek a magyarok / Fotó: Unsplash

A riportban szereplő bécsi piaci árakat forintra átszámítva a paradicsom, a kaliforniai paprika és a barack kilogrammja is 700 forint körül alakult, szőlőt pedig már 400 forintért találtak.

A kápia paprika 550–950,

a cukkini 700–750,

a szilva 500–600 forintba került kilogrammonként.

A Bosnyák téri piacon ezzel szemben a legolcsóbb kápia paprika kilójáért ezer forintot kértek, de 2500 forintos ajánlat is akadt. A lap összevetése szerint a vizsgált budapesti zöldség- és gyümölcsárak több esetben a bécsiek másfél-kétszeresét tették ki. A különbség azért is feltűnő, mert a beszámoló szerint az osztrák átlagfizetés a magyar kétszerese.

A Bosnyák téren saját termesztésű árut kínáló Sápi Anita a beszerzési lánc eltéréseiben látja az árkülönbség egyik lehetséges magyarázatát. Szerinte a bécsi árusok egy részének közvetlen kapcsolata lehet a külföldi beszerzési piacokkal, így kevesebb közvetítő haszna épülhet be a fogyasztói árba.

A termelő a hazai költségek között a nagykereskedők és a kiskereskedők árrését, a 27 százalékos áfát, valamint a bankkártyás fizetések jutalékát említette. A lapnak más árusok is hasonló magyarázatot adtak. Ezek a megszólalók értékelései: a riport nem közöl részletes költségszámítást arról, hogy az egyes tényezők mekkora részt magyaráznak az eltérésből.

A vásárlóknál a minőség is szempont. A megszólaltatott Varga Lilla például a magasabb ár ellenére ragaszkodik a termelői zöldségekhez, mert ízesebbnek és jobb minőségűnek tartja őket.

A diszkontokban már más a kép

A piaci tapasztalatokból nem következik, hogy minden élelmiszer olcsóbb Ausztriában. A Blikk által összevetett diszkontárak alapján

a bécsi üzletek drágábbak voltak a budapestieknél, különösen a húsok esetében.

A riport egyik példájában a darált hús kilogrammja átszámítva 3653 forintba került.