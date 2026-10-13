Meghagyná Magyarországnak az orosz gázt és olajat a kiszivárgott elképesztő béketerv – a nagy kár, hogy Moszkva nem tud róla

Donald Trump amerikai elnök másfél évvel korábban gyengének nevezte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és úgy fogalmazott, hogy „nincsenek ütőkártyái”. Az elmúlt időszakban azonban Kijev számos mélységi csapást hajtott végre az orosz energetikai infrastruktúra fontos elemei ellen, a háború pedig folytatódott, és a békekötést célzó törekvések sem jártak sikerrel.

A Kremlt is meglepte az új béketerv híre / Fotó: AFP

A két politikus közötti feszültség most kiéleződött, miután Donald Trump és Vlagyimir Putyin megállapodott arról, hogy Moszkva növeli a gázolajszállítások volumenét, Washington pedig átmenetileg enyhít az üzemanyagszankciókon.

Kiszivárgott a legújabb béketerv?

David Ignatius, a Washington Post külpolitikai újságírója arról értesült, hogy az Egyesült Államok és Európa egy olyan közös béketerven dolgozhat, amely pénzügyi és biztonsági előnyöket kínálna Ukrajnának és Oroszországnak egyaránt. Az elképzelés szerint ez teremtené meg az alapját annak a területi rendezésnek, amely egyik fél eredeti háborús céljainak sem felelne meg teljes mértékben.

Ki kell terjesztenünk a problémát és a megoldást is, hogy mindkét fél megértse, milyen helyzet alakulhat ki a háború után, és ennek alapján hajlandó legyen engedményeket tenni

− magyarázta egy, a tárgyalásokat ismerő amerikai tisztviselő, aki David Ignatiusnak számolt be részletesen az elképzelésről.

Az értesülés szerint a diplomáciai kezdeményezésről pénteken hatórás egyeztetést tartottak Floridában, Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak vezetésével. A találkozón ukrán tisztviselők, valamint Nagy-Britannia, Franciaország és Németország képviselői vettek részt. A tárgyalásokat a Steve Witkoff tulajdonában álló, Hallandale Beach városában található Shell Bay Golf Clubban rendezték.

Az elképzelés szerint a béke négy pillérre épülne és arra ösztönözné Vlagyimir Putyint, hogy kössön gazdasági és biztonsági megállapodást Európával, ezzel helyreállítva a régió stabilitását.

Az első pillér Ukrajna újjáépítése lenne. A Világbank és a BlackRock befektetési vállalat olyan finanszírozási keretrendszert kíván létrehozni, amely kielégítheti Ukrajna pénzügyi igényeit. Fedezné az elesett és megsebesült katonák családjainak támogatását, valamint a gazdaság helyreállítását. A második pillér a biztonsági garanciákat rögzítené. Az Egyesült Államok és Európa kötelezettséget vállalnának arra, hogy egy újabb Ukrajna elleni orosz támadás esetén katonai segítséget nyújtanak. A harmadik pillér Oroszország, Ukrajna és Európa gazdasági integrációját biztosítaná egy energetikai megállapodáson keresztül.

Ennek egyik fontos eleme lehetne egy olyan vezetékrendszer, amely orosz kőolajat és földgázt szállítana Európába, miközben a nyereségen Kijev és Moszkva osztozna.

4. A megállapodás negyedik és egyben legnehezebben elfogadható része a területi rendezés lenne. Kérdés, hogy Oroszország beleegyezne-e, hogy a felek az általuk ellenőrzött területeken megtartsák pozícióikat, Kijev pedig hajlandó lenne-e elfogadni, hogy a megszállás alatt álló megyék Moszkva ellenőrzése alatt maradnak.