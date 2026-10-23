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Valami nem stimmel a hazai kutakon: ezeken az üzemanyagárakon mindenki meglepődött – kiderült, mennyiért tankolhatnak az autósok, ez már nem sokáig maradhat így

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 115 dolláros jegyzést is elérte pénteken a Brent olajfajta hordója, bár a magyarországi benzinkutakon ez egyelőre nem érződik és napok óta változatlan áron tankolhatunk, a kiskereskedelmi árakon is meglátszódhat hamarosan, ami a nemzetközi piacokon zajlik.
Németh Tamás
2026.10.23, 14:45
Frissítve: 2026.10.23, 14:47
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Már negyedik napja változatlan árakon tankolhatnak az autósok a hazai kutakon, utoljára október 19-én volt változás a kiskereskedelmi árakban, akkor egy minimális drágulást tapasztalhattunk a benzin árában. Azóta semmi, pedig az olajpiac indokolná az elmozdulást. 

Valami nem stimmel a hazai kutakon: ezeken az üzemanyagárakon mindenki meglepődött – kiderült, mennyiért tankolhatnak az autósok, ez már nem sokáig maradhat így
Valami nem stimmel a hazai kutakon: ezeken az üzemanyagárakon mindenki meglepődött – kiderült, mennyiért tankolhatnak az autósok, ez már nem sokáig maradhat így Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság archív

Pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján sem változtak a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt az előző napi szinten maradt, írja a Holtankoljak. Rámutatnak: a hétfői kisebb benzináremelkedés óta nem történt újabb változás, így a hét végére is stabilak maradtak a hazai üzemanyagárak. 

Jelenleg az országos árak 

  • a 95 benzin esetén 645 forint literenként 
  • a gázolajnál pedig 709 forint.

Szinte biztosra vehető, hogy a pár napos kivárást követően a hazai kutak totemoszlopain is látszódni fog, ami a nemzetközi olajpiacon történik , a Brent öthónapos csúcson van, hordója 114-115 dollár körül mozog a péntek ikereskedési napon, a WTI  azaz az amerikai könnyűolaj ára jelenleg 100–101 dollár körül mozog hordónként. 

Mivel mindegyik irányadó olajfajta ára meredeken emelkedik, a globális energiaár-nyomás alakult ki. Ezért sem valószínű, hogy a magyarországi üzemanyagárak sokáig függetleníteni tudnák magukat a nemzetközi trendektől. A nemzetközi olajpiac és a magyarországi kiskereskedelmi árak között általában 3–5 napos csúszás van. 

Magyarország azért függ szinte teljes mértékben a nemzetközi olajpiactól, mert a hazai gazdaság működéséhez szükséges kőolaj közel 90 százalékát külföldről kell importálnunk. A dollárban elszámolt nyersanyag és a finomított termékek tőzsdei árának nemzetközi alakulása a forint árfolyammozgásaival együtt alakítják ki a kiskereskedelmi árakat. 

Feszült a helyzet a Közel-Keleten

A Szaúd-Arábiai Aramco csütörtökön elrendelte a Bahrein közelében fekvő, az öböl menti Dhahranban található központjának kiürítését , mivel fokozódnak a harcok a világ legnagyobb nyersolaj-exportőr vállalata és a jemeni húszik között, írja a Reuters. 

„A piac továbbra is aggódik amiatt, hogy a helyzet rosszabbodik, ami akár újabb ellátási zavarokat okozhat” – mondta Giovanni Staunovo, az UBS elemzője, hozzátéve, hogy az ingadozó olajáramlások és a megemelkedett fuvardíjak miatt a piac alulkínálattal küzd. 

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Az Iránnal szövetséges húszik és a jemeni nemzetközileg elismert kormányt támogató, Szaúd-Arábia vezette koalíció között azóta hevesek az összecsapások, hogy az Iránnal szövetséges húszik a Vörös-tenger torkolatánál fekvő Bab el-Mandeb felé nyomultak.

„A legfontosabb tényezők, amelyeket most figyelni kell, a tényleges zavar mértéke és a működés helyreállításához szükséges idő, mivel ezek fogják végső soron meghatározni, hogy a piac mekkora ellátási kockázati prémiumot hajlandó fizetni” – mondta már Linh Tran, az XS.com elemzője. „Ha a támadások továbbra is fennállnak és késleltetik a szállításokat, a megemelt árak szilárdabb alapokra helyeződnek" – tette hozzá. 

Az Egyesült Arab Emírségek Klímaváltozási és Környezetvédelmi Minisztériuma pénteken bejelentette, hogy Umm al-Kuvein partjainál olajszivárgást észleltek egy tartályhajóból, ami elszigetelési műveleteket és környezeti felméréseket igényelt. A minisztérium nem közölte, mi okozta a szivárgást, és a hatóságok nem azonosították a tartályhajót, amely érintett volt .

Már közel az amerikai partokhoz az orosz dízel 

Líbiában lezárták a Hamada és Tahara olajmezőkről a Zawiya kikötőbe vezető olajvezeték szelepét , ami mindkét mező termelésének csökkenéséhez vezetett - közölte a Nemzeti Olajtársaság vezetője csütörtökön a Reuters hírügynökséggel.

Eközben egy New York felé tartó tankerhajó fedélzetén van az első orosz dízelolaj, amely az Egyesült Államokba tart Moszkva és Donald Trump amerikai elnök közötti meglepetésszerű megállapodás óta – derült ki pénteken a hajókövetési adatokból.

Trump ebben a hónapban jelentette be a megállapodást , amely része annak a törekvésnek, hogy a jövő hónapban esedékes amerikai félidős választások előtt csökkentse az egekbe szökő dízelárakat.

Energiaválság

Energiaválság
1995 cikk

 

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