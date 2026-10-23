Már negyedik napja változatlan árakon tankolhatnak az autósok a hazai kutakon, utoljára október 19-én volt változás a kiskereskedelmi árakban, akkor egy minimális drágulást tapasztalhattunk a benzin árában. Azóta semmi, pedig az olajpiac indokolná az elmozdulást.

Valami nem stimmel a hazai kutakon: ezeken az üzemanyagárakon mindenki meglepődött – kiderült, mennyiért tankolhatnak az autósok, ez már nem sokáig maradhat így Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság archív

Pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján sem változtak a hazai üzemanyagárak. A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt az előző napi szinten maradt, írja a Holtankoljak. Rámutatnak: a hétfői kisebb benzináremelkedés óta nem történt újabb változás, így a hét végére is stabilak maradtak a hazai üzemanyagárak.

Jelenleg az országos árak

a 95 benzin esetén 645 forint literenként

a gázolajnál pedig 709 forint.

Szinte biztosra vehető, hogy a pár napos kivárást követően a hazai kutak totemoszlopain is látszódni fog, ami a nemzetközi olajpiacon történik , a Brent öthónapos csúcson van, hordója 114-115 dollár körül mozog a péntek ikereskedési napon, a WTI azaz az amerikai könnyűolaj ára jelenleg 100–101 dollár körül mozog hordónként.

Mivel mindegyik irányadó olajfajta ára meredeken emelkedik, a globális energiaár-nyomás alakult ki. Ezért sem valószínű, hogy a magyarországi üzemanyagárak sokáig függetleníteni tudnák magukat a nemzetközi trendektől. A nemzetközi olajpiac és a magyarországi kiskereskedelmi árak között általában 3–5 napos csúszás van.

Magyarország azért függ szinte teljes mértékben a nemzetközi olajpiactól, mert a hazai gazdaság működéséhez szükséges kőolaj közel 90 százalékát külföldről kell importálnunk. A dollárban elszámolt nyersanyag és a finomított termékek tőzsdei árának nemzetközi alakulása a forint árfolyammozgásaival együtt alakítják ki a kiskereskedelmi árakat.

Feszült a helyzet a Közel-Keleten

A Szaúd-Arábiai Aramco csütörtökön elrendelte a Bahrein közelében fekvő, az öböl menti Dhahranban található központjának kiürítését , mivel fokozódnak a harcok a világ legnagyobb nyersolaj-exportőr vállalata és a jemeni húszik között, írja a Reuters.

„A piac továbbra is aggódik amiatt, hogy a helyzet rosszabbodik, ami akár újabb ellátási zavarokat okozhat” – mondta Giovanni Staunovo, az UBS elemzője, hozzátéve, hogy az ingadozó olajáramlások és a megemelkedett fuvardíjak miatt a piac alulkínálattal küzd.