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Felrobbant az olajpiac, régóta nem látott szinteken az árak: súlyos jóslat érkezett a jövőről – ezt nem akartuk látni

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Hordónként 110 dollárra ugrott a Brent olajfajta jegyzése pénteken, a WTI pedig 101 dollár felett is járt a kereskedésben. Ezzel hónapok óta nem látott szintre emelkedtek az árak, ráadásul a közel-keleti helyzet nem ad okot enyhülésre. Egy friss elemzés szerint az árak 2027-ben fokozatosan csökkennek ugyan, de hosszútávon biztosan a 2026. februári szintjük felett maradnak. Magyarországon egyelőre nem sokat érezhetünk abból, hogy lassan összedől a világ, a dízel lassan három hete változatlan kiskereskedelmi áron.
Németh Tamás
2026.10.17, 07:35
Frissítve: 2026.10.17, 07:36
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Jelentős emelkedéssel zárta a pénteki kereskedést a globális olajpiac, hónapok óta nem látott, hordónkénti 110 dolláros szinten mozgott a benchmarkként szolgáló Brent kőolaj ára, a WTI határidős ára 3,5 százalékos emelkedéssel hordónként 101,41 dollárra ugrott fel tegnap. Ilyenre utoljára áprilisban és májusban láttunk példát, a Trading Economics grafikonja jól megmutatja, hogy május első napjaiban 114 dollárt is elkértek a marker olajért. 

Felrobbant az olajpiac, régóta nem látott szinteken az árak: súlyos jóslat érkezett a jövőről – ezt nem akartuk látni
Felrobbant az olajpiac, régóta nem látott szinteken az árak: súlyos jóslat érkezett a jövőről – ezt nem akartuk látni  Fotó: Alones /  Shutterstock

Az IEA, azaz a Nemzetközi Energia Ügynökség, 2026 óktóberi olajpiaci jelentése szerint a globális energiapiacot jelenleg egy „súlyos és mélyreható strukturális feszültségek" jellemzik. A szervezet elemzése rávilágít, hogy a világ olajkereslete az elhúzódó iráni háború, az ellátási láncok zavarai, valamint a rendkívüli módon megugró üzemanyagárak miatt éves szinten átlagosan 2,6 millió hordóval csökken naponta. 

Ez a visszaesés különösen a negyedik negyedévben válik szembetűnővé, és a negatív gazdasági kilátások mellett a fogyasztás drasztikus szűkülését vetíti előre. Az ügynökség külön kiemeli a gázolajpiacot, mivel a teljes globális keresletcsökkenés mintegy negyedéért a dízelkrízis felelős.

Előrejelzésük szerint:

  •  A kereslet visszaesése a negyedik negyedévben 2,5 millió hordó is lehet az előző év azonos időszakához képest 
  • átlagos éves visszaesésben a globális olajkínálat pedig elérheti az 5,8 millió hordót 
  • A globális olajkínálat várható éves átlaga az IEA szerint 100,7 millió hordó naponta
  • 2027-ben pedig ez 7,7 millió hordóval növekedhet, napi szinten 

Rámutatnak, hogy bár a kínálati oldalon szeptemberben látható volt egy átmeneti, havi szintű emelkedés az öbölmenti országok, különösen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek fokozott kitermelésének köszönhetően, az IEA előrejelzése szerint a globális olajkínálat 2026 egészét tekintve átlagosan napi 5,8 millió hordós csökkenést fog elkönyvelni, és a piac érdemi korrekciójára csak a következő évben van kilátás. 

A Goldman Saschs optimistább 

Miközben a Nemzetközi Energia Ügynökség 2026. októberi jelentése strukturális hiányra, csökkenő globális kínálatra és a dízelfogyasztás visszaesésére helyezi a hangsúlyt, az Investopedia cikke a Goldman Sachs elemzésére hivatkozva árnyaltabb és némileg optimistább képet fest a fizikai kőolajellátásról. A szakportál szerint a Közel-Keletről érkező olajszállítások a vártnál sokkal gyorsabb alkalmazkodásnak köszönhetően már szeptember végére visszaálltak a háború előtti, 2025-ös átlagos szintre. A szakértők szerint számos oka van ennek az ellentmondásos trendnek, amely felszínesen ellentmondani látszik a kereslet és kínálat törvényeinek . 

Ezek a tényezők valószínűleg legalább egy évig drágán tartják az olajat a Goldman Sachs előrejelzői szerint. 

Egy pénteken közzétett kutatási jelentés szerint arra számítanak, hogy az árak 2027-ben fokozatosan csökkennek, de a 2026. februári szintjük felett maradnak.

A Goldman elemzése rávilágít az amerikai és a globális gazdaság egyik legfontosabb jelenségére is, mégpedig arra, hogy a nyersolaj, és ezáltal a belőle előállított benzin és dízel magas ára átterjedt a háztartások költségvetéseire, drágábban tankolnak az emberek, és ez egyfajta „sokkhullámot" (így fogalmaznak a cikkben - a szerk.)  idézett elő az amerikai gazdaságban. 

A hazai üzemanyagpiac napok óta szinte mozdulatlan. A gázolaj ára már közel három hete 709 forinton áll, míg a benzin legutóbb október 8-án változott: akkor egyetlen forinttal emelkedett, és érte el a jelenlegi 642 forintos szintet. A nemzetközi olajpiaci folyamatok és az ellátással kapcsolatos kockázatok továbbra is befolyásolhatják az árak későbbi alakulását, a magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem történt újabb elmozdulás. 

Emlékeztetnek rá, hogy a nyersolaj ára a Hormuzi-szoroson, az Irán és Omán közötti keskeny víziúton áthaladó hajóforgalomtól függ, amelyen a tartályhajóknak át kell haladniuk, hogy eljussanak a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán között. A háború előtt a világ olajellátásának körülbelül 20 százalékát a szoroson keresztül szállították.

Mint ismert, 

  • A nyári hónapokban az átmeneti fegyverszüneti próbálkozások és a túlkínálat miatt az olaj ára mélyrepülésbe kezdett, és 80 dollár alá esett. 
  • ...majd augusztusban és szeptemberben egy lassú, hullámzó visszakapaszkodás indult el, de a jegyzések többnyire a 90-100 dollár közötti sávban maradtak.

A Reuters tudósítása szerint az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette, hogy egy olajszállító tartályhajó felrobbant és kigyulladt, miután aknának ütközött a Hormuzi-szoroson áthaladás közben. A jelentés szerint a tartályhajó több mint 2 millió hordó nyersolajat szállított , és illegálisan próbált áthaladni a stratégiai vízi úton egy Irán által nem engedélyezett útvonalon.  

Az ilyen és ehhez hasonló incidensnek miatt, a közel-keleti exportközpontokat és a Hormuzi-szorost érintő újabb feszültségek, valamint a finomítói kapacitások körüli viták okán az árfolyam hirtelen kilőtt, és pénteken napközben érintette a 110 dolláros lélektani határt. 

 Az Investopedia és a Goldman Sachs szerint a magas árak mögött valójában egyrészt egy hordónként nagyjából 25 dolláros „kockázati prémium” áll, amelyet a háborús eszkaláció állandó veszélye miatt fizet a piac, másrészt pedig az, hogy a korábban kiürült globális tartalékokat a különböző országok most hatalmas tempóban próbálják meg újra feltölteni, ami óriási pluszkeresletet generál. 

Az iráni háború óriási pénzesőt hozott az olajcégeknek, száguldanak az olajrészvények

Az olajipari óriásoknak kedvezett, hogy a kőolaj ára az év eddigi részében átlagosan mintegy harmadával volt magasabb a korábbi szintnél. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború súlyos fennakadásokat okozott a globális energiapiacokon. 

  • Az európai földgázárak a konfliktus februári kezdete óta 155 százalékkal emelkedtek, 
  • a dízel ára pedig csaknem megduplázódott. 

Az energiakereskedéssel foglalkozó üzletágak szintén kiemelkedő eredményeket értek el. 

A helyzet a 2022-es energiaválságot idézi, amikor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója nyomán az öt legnagyobb olajvállalat nyeresége 125 százalékkal ugrott meg. 

Van azonban egy lényeges különbség: a vállalatok ezúttal eddig elkerülték a rendkívüli nyereségre kivetett különadókat.

Energiaválság

Energiaválság
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