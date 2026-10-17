Jelentős emelkedéssel zárta a pénteki kereskedést a globális olajpiac, hónapok óta nem látott, hordónkénti 110 dolláros szinten mozgott a benchmarkként szolgáló Brent kőolaj ára, a WTI határidős ára 3,5 százalékos emelkedéssel hordónként 101,41 dollárra ugrott fel tegnap. Ilyenre utoljára áprilisban és májusban láttunk példát, a Trading Economics grafikonja jól megmutatja, hogy május első napjaiban 114 dollárt is elkértek a marker olajért.

Felrobbant az olajpiac, régóta nem látott szinteken az árak: súlyos jóslat érkezett a jövőről – ezt nem akartuk látni Fotó: Alones / Shutterstock

Az IEA, azaz a Nemzetközi Energia Ügynökség, 2026 óktóberi olajpiaci jelentése szerint a globális energiapiacot jelenleg egy „súlyos és mélyreható strukturális feszültségek" jellemzik. A szervezet elemzése rávilágít, hogy a világ olajkereslete az elhúzódó iráni háború, az ellátási láncok zavarai, valamint a rendkívüli módon megugró üzemanyagárak miatt éves szinten átlagosan 2,6 millió hordóval csökken naponta.

Ez a visszaesés különösen a negyedik negyedévben válik szembetűnővé, és a negatív gazdasági kilátások mellett a fogyasztás drasztikus szűkülését vetíti előre. Az ügynökség külön kiemeli a gázolajpiacot, mivel a teljes globális keresletcsökkenés mintegy negyedéért a dízelkrízis felelős.

Előrejelzésük szerint:

A kereslet visszaesése a negyedik negyedévben 2,5 millió hordó is lehet az előző év azonos időszakához képest

átlagos éves visszaesésben a globális olajkínálat pedig elérheti az 5,8 millió hordót

A globális olajkínálat várható éves átlaga az IEA szerint 100,7 millió hordó naponta

2027-ben pedig ez 7,7 millió hordóval növekedhet, napi szinten

Rámutatnak, hogy bár a kínálati oldalon szeptemberben látható volt egy átmeneti, havi szintű emelkedés az öbölmenti országok, különösen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek fokozott kitermelésének köszönhetően, az IEA előrejelzése szerint a globális olajkínálat 2026 egészét tekintve átlagosan napi 5,8 millió hordós csökkenést fog elkönyvelni, és a piac érdemi korrekciójára csak a következő évben van kilátás.

A Goldman Saschs optimistább

Miközben a Nemzetközi Energia Ügynökség 2026. októberi jelentése strukturális hiányra, csökkenő globális kínálatra és a dízelfogyasztás visszaesésére helyezi a hangsúlyt, az Investopedia cikke a Goldman Sachs elemzésére hivatkozva árnyaltabb és némileg optimistább képet fest a fizikai kőolajellátásról. A szakportál szerint a Közel-Keletről érkező olajszállítások a vártnál sokkal gyorsabb alkalmazkodásnak köszönhetően már szeptember végére visszaálltak a háború előtti, 2025-ös átlagos szintre. A szakértők szerint számos oka van ennek az ellentmondásos trendnek, amely felszínesen ellentmondani látszik a kereslet és kínálat törvényeinek .

Ezek a tényezők valószínűleg legalább egy évig drágán tartják az olajat a Goldman Sachs előrejelzői szerint.

Egy pénteken közzétett kutatási jelentés szerint arra számítanak, hogy az árak 2027-ben fokozatosan csökkennek, de a 2026. februári szintjük felett maradnak.