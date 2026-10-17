Felrobbant az olajpiac, régóta nem látott szinteken az árak: súlyos jóslat érkezett a jövőről – ezt nem akartuk látni
Jelentős emelkedéssel zárta a pénteki kereskedést a globális olajpiac, hónapok óta nem látott, hordónkénti 110 dolláros szinten mozgott a benchmarkként szolgáló Brent kőolaj ára, a WTI határidős ára 3,5 százalékos emelkedéssel hordónként 101,41 dollárra ugrott fel tegnap. Ilyenre utoljára áprilisban és májusban láttunk példát, a Trading Economics grafikonja jól megmutatja, hogy május első napjaiban 114 dollárt is elkértek a marker olajért.
Az IEA, azaz a Nemzetközi Energia Ügynökség, 2026 óktóberi olajpiaci jelentése szerint a globális energiapiacot jelenleg egy „súlyos és mélyreható strukturális feszültségek" jellemzik. A szervezet elemzése rávilágít, hogy a világ olajkereslete az elhúzódó iráni háború, az ellátási láncok zavarai, valamint a rendkívüli módon megugró üzemanyagárak miatt éves szinten átlagosan 2,6 millió hordóval csökken naponta.
Ez a visszaesés különösen a negyedik negyedévben válik szembetűnővé, és a negatív gazdasági kilátások mellett a fogyasztás drasztikus szűkülését vetíti előre. Az ügynökség külön kiemeli a gázolajpiacot, mivel a teljes globális keresletcsökkenés mintegy negyedéért a dízelkrízis felelős.
Előrejelzésük szerint:
- A kereslet visszaesése a negyedik negyedévben 2,5 millió hordó is lehet az előző év azonos időszakához képest
- átlagos éves visszaesésben a globális olajkínálat pedig elérheti az 5,8 millió hordót
- A globális olajkínálat várható éves átlaga az IEA szerint 100,7 millió hordó naponta
- 2027-ben pedig ez 7,7 millió hordóval növekedhet, napi szinten
Rámutatnak, hogy bár a kínálati oldalon szeptemberben látható volt egy átmeneti, havi szintű emelkedés az öbölmenti országok, különösen Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek fokozott kitermelésének köszönhetően, az IEA előrejelzése szerint a globális olajkínálat 2026 egészét tekintve átlagosan napi 5,8 millió hordós csökkenést fog elkönyvelni, és a piac érdemi korrekciójára csak a következő évben van kilátás.
A Goldman Saschs optimistább
Miközben a Nemzetközi Energia Ügynökség 2026. októberi jelentése strukturális hiányra, csökkenő globális kínálatra és a dízelfogyasztás visszaesésére helyezi a hangsúlyt, az Investopedia cikke a Goldman Sachs elemzésére hivatkozva árnyaltabb és némileg optimistább képet fest a fizikai kőolajellátásról. A szakportál szerint a Közel-Keletről érkező olajszállítások a vártnál sokkal gyorsabb alkalmazkodásnak köszönhetően már szeptember végére visszaálltak a háború előtti, 2025-ös átlagos szintre. A szakértők szerint számos oka van ennek az ellentmondásos trendnek, amely felszínesen ellentmondani látszik a kereslet és kínálat törvényeinek .
Ezek a tényezők valószínűleg legalább egy évig drágán tartják az olajat a Goldman Sachs előrejelzői szerint.
Egy pénteken közzétett kutatási jelentés szerint arra számítanak, hogy az árak 2027-ben fokozatosan csökkennek, de a 2026. februári szintjük felett maradnak.
A Goldman elemzése rávilágít az amerikai és a globális gazdaság egyik legfontosabb jelenségére is, mégpedig arra, hogy a nyersolaj, és ezáltal a belőle előállított benzin és dízel magas ára átterjedt a háztartások költségvetéseire, drágábban tankolnak az emberek, és ez egyfajta „sokkhullámot" (így fogalmaznak a cikkben - a szerk.) idézett elő az amerikai gazdaságban.
A hazai üzemanyagpiac napok óta szinte mozdulatlan. A gázolaj ára már közel három hete 709 forinton áll, míg a benzin legutóbb október 8-án változott: akkor egyetlen forinttal emelkedett, és érte el a jelenlegi 642 forintos szintet. A nemzetközi olajpiaci folyamatok és az ellátással kapcsolatos kockázatok továbbra is befolyásolhatják az árak későbbi alakulását, a magyarországi töltőállomásokon azonban egyelőre nem történt újabb elmozdulás.
Emlékeztetnek rá, hogy a nyersolaj ára a Hormuzi-szoroson, az Irán és Omán közötti keskeny víziúton áthaladó hajóforgalomtól függ, amelyen a tartályhajóknak át kell haladniuk, hogy eljussanak a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán között. A háború előtt a világ olajellátásának körülbelül 20 százalékát a szoroson keresztül szállították.
Mint ismert,
- A nyári hónapokban az átmeneti fegyverszüneti próbálkozások és a túlkínálat miatt az olaj ára mélyrepülésbe kezdett, és 80 dollár alá esett.
- ...majd augusztusban és szeptemberben egy lassú, hullámzó visszakapaszkodás indult el, de a jegyzések többnyire a 90-100 dollár közötti sávban maradtak.
A Reuters tudósítása szerint az iráni Forradalmi Gárda szombaton bejelentette, hogy egy olajszállító tartályhajó felrobbant és kigyulladt, miután aknának ütközött a Hormuzi-szoroson áthaladás közben. A jelentés szerint a tartályhajó több mint 2 millió hordó nyersolajat szállított , és illegálisan próbált áthaladni a stratégiai vízi úton egy Irán által nem engedélyezett útvonalon.
Az ilyen és ehhez hasonló incidensnek miatt, a közel-keleti exportközpontokat és a Hormuzi-szorost érintő újabb feszültségek, valamint a finomítói kapacitások körüli viták okán az árfolyam hirtelen kilőtt, és pénteken napközben érintette a 110 dolláros lélektani határt.
Az Investopedia és a Goldman Sachs szerint a magas árak mögött valójában egyrészt egy hordónként nagyjából 25 dolláros „kockázati prémium” áll, amelyet a háborús eszkaláció állandó veszélye miatt fizet a piac, másrészt pedig az, hogy a korábban kiürült globális tartalékokat a különböző országok most hatalmas tempóban próbálják meg újra feltölteni, ami óriási pluszkeresletet generál.
Az iráni háború óriási pénzesőt hozott az olajcégeknek, száguldanak az olajrészvények
Az olajipari óriásoknak kedvezett, hogy a kőolaj ára az év eddigi részében átlagosan mintegy harmadával volt magasabb a korábbi szintnél. Az Egyesült Államok és Irán közötti háború súlyos fennakadásokat okozott a globális energiapiacokon.
- Az európai földgázárak a konfliktus februári kezdete óta 155 százalékkal emelkedtek,
- a dízel ára pedig csaknem megduplázódott.
Az energiakereskedéssel foglalkozó üzletágak szintén kiemelkedő eredményeket értek el.
A helyzet a 2022-es energiaválságot idézi, amikor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója nyomán az öt legnagyobb olajvállalat nyeresége 125 százalékkal ugrott meg.
Van azonban egy lényeges különbség: a vállalatok ezúttal eddig elkerülték a rendkívüli nyereségre kivetett különadókat.