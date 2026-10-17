Nagy dobásra készül a világ legrégebbi fegyvergyártója: a Beretta most óriásokat vett célba

A világ legrégebbi fegyvergyártóját is magában foglaló, családi tulajdonban lévő Beretta Holding további, tőzsdén jegyzett vállalatokat érintő tranzakciókat fontolhat meg, miután amerikai jelenlétét megerősítette azzal, hogy 25 százalékos részesedést szerzett amerikai versenytársában, a Sturm Ruger & Co.-ban.

A világ legrégebbi fegyvergyártója, a Beretta globális birodalommá terebélyesedett - most amerikai nagyvadakra lő / Fotó: Jon Cherry

Egy tőzsdén jegyzett vállalatban szerzett részesedés lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, kínálkoznak-e további lehetőségek, illetve üzletek a tőkepiacokon

– mondta Pietro Gussalli Beretta, a vállalat elnök-vezérigazgatója egy interjúban.

A Beretta bevásárolta magát az amerikai tőzsdére

A Beretta pénteken közölte, hogy a Ruger részvényeire tett, legfeljebb 108 millió dollár értékű nyilvános vételi ajánlatára a felkínált részvények mennyisége meghaladta a megvásárolni kívánt mennyiséget. Az ajánlati időszak csütörtökön lezárult, a részvények végleges elosztásáról azonban még nem született döntés.

Gussalli Beretta szerint a két gyártó jól kiegészíti egymást: a Ruger erős pozíciókkal rendelkezik az Egyesült Államokban, termékeik pedig a piac különböző szegmenseit célozzák meg.

A Rugerben szerzett részesedés egy három évtizedes terjeszkedési folyamat fontos állomása, amelynek során a Beretta olasz gyökereiből kiindulva, felvásárlások révén globális fegyveripari vállalatcsoporttá fejlődött.

Amióta Gussalli Beretta 1995-ben létrehozta a holdingot, a társaság több mint húsz tranzakciót hajtott végre, belépett a lőszer- és optikai eszközök piacára, éves árbevételét pedig 202 millió euróról 1,68 milliárd euróra (1,89 milliárd dollárra) növelte.

A Sturm Ruger árfolyama - a Beretta március 25-én jelezte, hogy vételi ajánlatot kíván tenni, amelyet szeptember 17-én indított el.

Gyökerek

A jelenleg luxemburgi székhelyű Berettát 1526-ban alapították Brescia közelében, az akkor a Velencei Köztársasághoz tartozó területen. A vállalat legfontosabb gyára ma is ott működik.

A részvényenként 44,80 dolláros vételi ajánlat lezárása egy hónapokig tartó folyamat végére tesz pontot, amely a Beretta amerikai versenytársára gyakorolt befolyásáról szóló tárgyalásokkal kezdődött. A májusban született kompromisszum 25 százalékban maximálta a Beretta tulajdonrészét, bizonyos feltételek mellett lehetővé tette számára legfeljebb két független igazgatósági tag jelölését, valamint három évre korlátozta az aktív részvényesi befolyásgyakorlást. Hozzátette, hogy a megállapodás megőrzi a Ruger függetlenségét, miközben lehetőséget teremt a két vállalat közötti együttműködésre.