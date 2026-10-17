Nagy dobásra készül a világ legrégebbi fegyvergyártója: a Beretta most óriásokat vett célba
A világ legrégebbi fegyvergyártóját is magában foglaló, családi tulajdonban lévő Beretta Holding további, tőzsdén jegyzett vállalatokat érintő tranzakciókat fontolhat meg, miután amerikai jelenlétét megerősítette azzal, hogy 25 százalékos részesedést szerzett amerikai versenytársában, a Sturm Ruger & Co.-ban.
Egy tőzsdén jegyzett vállalatban szerzett részesedés lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, kínálkoznak-e további lehetőségek, illetve üzletek a tőkepiacokon
– mondta Pietro Gussalli Beretta, a vállalat elnök-vezérigazgatója egy interjúban.
A Beretta bevásárolta magát az amerikai tőzsdére
A Beretta pénteken közölte, hogy a Ruger részvényeire tett, legfeljebb 108 millió dollár értékű nyilvános vételi ajánlatára a felkínált részvények mennyisége meghaladta a megvásárolni kívánt mennyiséget. Az ajánlati időszak csütörtökön lezárult, a részvények végleges elosztásáról azonban még nem született döntés.
Gussalli Beretta szerint a két gyártó jól kiegészíti egymást: a Ruger erős pozíciókkal rendelkezik az Egyesült Államokban, termékeik pedig a piac különböző szegmenseit célozzák meg.
- A Rugerben szerzett részesedés egy három évtizedes terjeszkedési folyamat fontos állomása, amelynek során a Beretta olasz gyökereiből kiindulva, felvásárlások révén globális fegyveripari vállalatcsoporttá fejlődött.
- Amióta Gussalli Beretta 1995-ben létrehozta a holdingot, a társaság több mint húsz tranzakciót hajtott végre, belépett a lőszer- és optikai eszközök piacára, éves árbevételét pedig 202 millió euróról 1,68 milliárd euróra (1,89 milliárd dollárra) növelte.
Gyökerek
A jelenleg luxemburgi székhelyű Berettát 1526-ban alapították Brescia közelében, az akkor a Velencei Köztársasághoz tartozó területen. A vállalat legfontosabb gyára ma is ott működik.
A részvényenként 44,80 dolláros vételi ajánlat lezárása egy hónapokig tartó folyamat végére tesz pontot, amely a Beretta amerikai versenytársára gyakorolt befolyásáról szóló tárgyalásokkal kezdődött. A májusban született kompromisszum 25 százalékban maximálta a Beretta tulajdonrészét, bizonyos feltételek mellett lehetővé tette számára legfeljebb két független igazgatósági tag jelölését, valamint három évre korlátozta az aktív részvényesi befolyásgyakorlást. Hozzátette, hogy a megállapodás megőrzi a Ruger függetlenségét, miközben lehetőséget teremt a két vállalat közötti együttműködésre.
A Beretta korábban mintegy 30 százalékra kívánta növelni részesedését, és képviseletet szeretett volna szerezni a Ruger igazgatóságában.
Az amerikai vállalat viszont figyelmeztetett arra a veszélyre, hogy a Beretta fokozatosan megszerezheti felette az irányítást.
A tőzsdén keresztül terjeszkednének
A vállalat tájékoztatása szerint a Rugerbe történő befektetés az első alkalom, hogy a Beretta egy tőzsdén jegyzett iparági versenytársban szerzett részesedést. Gussalli Beretta szerint ez közelebb hozhatja a csoportot az amerikai tőkepiacokhoz, és megnyithatja az utat más típusú tranzakciók előtt is. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kisebbségi részesedésszerzést nem feltétlenül kell olyan modellnek tekinteni, amelyet a Beretta a jövőben rendszeresen követni kíván.
- A holding észak-amerikai árbevétele 2025-ben 16 százalékkal, 537,3 millió euróra csökkent,
- az európai értékesítés 11,3 százalékkal, 931 millió euróra nőtt a vállalat pénzügyi beszámolója szerint.
Az európai növekedést a védelmi és rendvédelmi szektor erősödő kereslete is támogatta. A csoport az Egyesült Államokban közvetlenül kilenc vállalatot működtet, és öt telephellyel rendelkezik, amelyek közül egy jelenleg építés alatt áll.
A Beretta Holding portfóliójába lőfegyvereket, lőszereket és optikai eszközöket gyártó vállalatok tartoznak, köztük a Benelli, a Sako, a Norma és a Steiner.
Bár a csoport hagyományosan elsősorban a polgári és sportcélú piacokra összpontosított, a védelmi és rendvédelmi szektor 2025-ben már az árbevétel 40 százalékát adta, szemben a 2024-es 34 százalékkal.