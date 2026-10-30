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Brutális, a történelem legnagyobb hekkertámadását hajtották végre péntek hajnalban: 20 perc alatt 6,3 milliárd dollárt loptak el – ők követhették el

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A kriptotőzsdét soha nem látott mértékű lopás érte. A szakértő szerint észak-koreai hackerek állhatnak a Binance elleni támadás mögött.
VG
2026.10.30, 08:02
Frissítve: 2026.10.30, 08:13
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Hackerek 6,3 milliárd dollárt loptak el a Binance-től, a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjétől. Elemzők szerint ez minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopása, amely arra késztetheti a befektetőket, hogy újraértékeljék a digitális eszközök birtoklásával járó kockázatokat. A támadás mögött észak-koreai hackerek álltak két amerikai blokklánc-elemző vállalat, a TRM Labs és a Chainalysis szerint.

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Hatalmas összeget loptak el a Binance-től a gyanú szerint észak-koreai hackerek / Fotó: DPA / AFP

A Binance közölte, hogy partnereivel együttműködve megkezdte az érintett eszközök befagyasztását, és eddig mintegy 3 milliárd dollárnyi vagyont sikerült azonosítania. A fennmaradó 3,3 milliárd dollár sorsáról nem adott tájékoztatást. A kriptotőzsde társalapítója, Ji Ho ugyanakkor kijelentette, hogy a vállalat valamennyi, a hackertámadásból eredő veszteséget megtéríti – adta hírül a Reuters.

A Binance tájékoztatása szerint a befizetéseket nem érintette a támadás, a pénzeszközök kiutalását pedig várhatóan 48 órán belül újra lehetővé teszik.

A TRM Labs szerint a támadás több jellemzője is megegyezik a korábbi, Észak-Koreához köthető kriptovaluta-lopások során megfigyelt módszerekkel. Ezek közé tartozik a Bybit kriptotőzsde ellen 2025-ben elkövetett támadás is, amelyet az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Phenjannak tulajdonított. A Chainalysis elemzőcég és más iparági szakértők szerint a mostani az incidens a világ eddigi legnagyobb kriptovaluta-lopása lehet.

Észak-Korea genfi diplomáciai képviselete és pekingi nagykövetsége nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Esésbe kezdtek a piacok a Binance kifosztása után

A piacok pénteken, az ázsiai kereskedés során azonnal reagáltak a történtekre. A bitcoin árfolyama több mint 3 százalékkal, hathavi helyett hathetes mélypontra, 76 368 dollárra esett, míg az ether szintén több mint 3 százalékot veszített értékéből, és kéthavi mélypontra, 2178 dollárra süllyedt.

A BNB, amelyet eredetileg Binance Coin néven vezettek be, és amellyel többek között a Binance kereskedési díjai is fizethetők, az előző 24 órában 5 százalékkal gyengült, 709,70 dollárra – derült ki a CoinGecko kriptopiaci adataggregátor adataiból.

Az amerikai tőzsdei kereskedés utáni időszakban a Coinbase Global kriptotőzsde részvényei 4,8 százalékkal estek, míg a bitcoinvásárlásairól ismert Strategy papírjai közel 6 százalékot veszítettek értékükből.

Feltölt laptopról jutottak be a hekkerek

A Binance tájékoztatása szerint az előzetes vizsgálat arra utal, hogy a biztonsági incidens az egyik mérnökük laptopjának feltörésével kezdődhetett. A támadó ennek révén hozzáférést szerezhetett a vállalat egyik rendszeréhez, és jogosulatlan pénzkiutalásokat hajthatott végre.

„Az incidens több tényezőre vezethető vissza. Biztonsági csapatunk jelenleg a kompromittált számítógépen keresztül igyekszik feltárni a támadás teljes menetét, mivel feltehetően ez lehetett a behatolás kiindulópontja” – közölte a Binance.

Az elemzők szerint a biztonsági incidens következményei messze túlmutathatnak az esetleges közvetlen vagyoni veszteségeken, és az egész kriptovaluta-piacra hatással lehetnek. Az ágazatot már a támadás előtt is nyomás alatt tartották a magasabb amerikai kamatok, valamint a tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) vásárlóinak visszafogottabb kereslete.

„A történtek tovább csökkenthetik a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, és arra ösztönözhetik őket, hogy újraértékeljék a centralizált kriptotőzsdéken tartott eszközeik biztonságát, valamint a partnerkockázatokat, a fizetőképességi és a likviditási kockázatokat” – mondta Tim Sun, a hongkongi székhelyű HashKey Group vezető kutatója.

A digitális eszközök vásárlását, értékesítését és kereskedelmét lehetővé tevő Binance világszerte 335 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik. A kriptotőzsde 2025-ös éves jelentése szerint az általa letétkezelőként őrzött eszközök értéke mintegy 162,8 milliárd dollár volt.

A mesterséges intelligencia tovább nehezíti a védekezést

„Egyre nehezebb kivédeni a hackertámadásokat, mivel a mesterséges intelligencia gyorsabban képes azonosítani a sérülékenységeket, mint ahogyan azokat ki lehet javítani. Úgy vélem, a felhasználók elfordulnak majd a kisebb és közepes méretű kriptotőzsdéktől. Egyre kockázatosabb olyan szolgáltatónál tartani a pénzüket, amely nem lenne képes fedezni egy jelentősebb hackertámadásból eredő veszteségeket” – mondta Bernardo Brites, a fizetési és stabilcoin-infrastruktúrával foglalkozó Trace Finance vezérigazgatója.

A mostani incidens a kriptovaluta-lopások hosszú sorába illeszkedik. A TRM Labs kutatóinak adatai szerint tavaly közel 150 támadás során összesen 2,9 milliárd dollár értékű kriptovalutát tulajdonítottak el a hackerek.

Szeptemberben a Bitget kriptotőzsde arról számolt be, hogy mintegy 350 millió dollár értékű kriptoeszközt loptak el a platformjáról. Az eset ismét rávilágított arra, hogy az iparág továbbra is jelentős mértékben ki van téve a kibertámadásoknak.

A hatóságok korábban arra figyelmeztettek, hogy a szervezett bűnözői csoportok egyre gyakrabban használják a kriptovalutákat arra, hogy a hagyományos pénzügyi rendszeren kívül, országhatárokon át mozgassanak pénzeszközöket.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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