Brutális, a történelem legnagyobb hekkertámadását hajtották végre péntek hajnalban: 20 perc alatt 6,3 milliárd dollárt loptak el – ők követhették el

Hackerek 6,3 milliárd dollárt loptak el a Binance-től, a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjétől. Elemzők szerint ez minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopása, amely arra késztetheti a befektetőket, hogy újraértékeljék a digitális eszközök birtoklásával járó kockázatokat. A támadás mögött észak-koreai hackerek álltak két amerikai blokklánc-elemző vállalat, a TRM Labs és a Chainalysis szerint.

Hatalmas összeget loptak el a Binance-től a gyanú szerint észak-koreai hackerek / Fotó: DPA / AFP

A Binance közölte, hogy partnereivel együttműködve megkezdte az érintett eszközök befagyasztását, és eddig mintegy 3 milliárd dollárnyi vagyont sikerült azonosítania. A fennmaradó 3,3 milliárd dollár sorsáról nem adott tájékoztatást. A kriptotőzsde társalapítója, Ji Ho ugyanakkor kijelentette, hogy a vállalat valamennyi, a hackertámadásból eredő veszteséget megtéríti – adta hírül a Reuters.

A Binance tájékoztatása szerint a befizetéseket nem érintette a támadás, a pénzeszközök kiutalását pedig várhatóan 48 órán belül újra lehetővé teszik.

A TRM Labs szerint a támadás több jellemzője is megegyezik a korábbi, Észak-Koreához köthető kriptovaluta-lopások során megfigyelt módszerekkel. Ezek közé tartozik a Bybit kriptotőzsde ellen 2025-ben elkövetett támadás is, amelyet az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Phenjannak tulajdonított. A Chainalysis elemzőcég és más iparági szakértők szerint a mostani az incidens a világ eddigi legnagyobb kriptovaluta-lopása lehet.

Észak-Korea genfi diplomáciai képviselete és pekingi nagykövetsége nem válaszolt a Reuters megkeresésére.

Esésbe kezdtek a piacok a Binance kifosztása után

A piacok pénteken, az ázsiai kereskedés során azonnal reagáltak a történtekre. A bitcoin árfolyama több mint 3 százalékkal, hathavi helyett hathetes mélypontra, 76 368 dollárra esett, míg az ether szintén több mint 3 százalékot veszített értékéből, és kéthavi mélypontra, 2178 dollárra süllyedt.

A BNB, amelyet eredetileg Binance Coin néven vezettek be, és amellyel többek között a Binance kereskedési díjai is fizethetők, az előző 24 órában 5 százalékkal gyengült, 709,70 dollárra – derült ki a CoinGecko kriptopiaci adataggregátor adataiból.