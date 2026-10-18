Több mint 650 000 eurós (236 millió forintos) végkielégítést ajánl fel az egyes alkalmazottaknak a BMW, ha önkéntesen távoznak a cégtől. Annyian érdeklődnek, hogy a belső portál, ahol az alkalmazottak ellenőrizhetik ajánlataikat, leállt. Időközben a BMW ideiglenesen leállította a bejövő kérelmek feldolgozására szolgáló programot.

240 millió forintos lelépési pénzt ad az önként távozóknak a Magyarországon is termelő autógyártó: lefagyott a belső HR-rendszerük, annyian mennének – azonnal léptek, leállt a program Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a végkielégítés még a kiemelkedő béreiről ismert német autóiparban is rendkívülinek számít. Az ilyen hatalmas összegek nem általánosak, kizárólag egyedi megállapodások alapján érhetők el. A BMW hivatalosan nem erősítette meg a sajtóértesüléseket, és közölte, hogy nem kommentálja a munkatársaival kötött egyéni szerződések részleteit, írja a Handelsblatt alapján az Index.hr.

Német médiajelentések szerint a cég ideiglenesen leállította a programot néhány nappal az indulása után, hogy feldolgozhassa a bejövő kérelmeket. Nem tudni, mikor engedélyezik újra az új kérelmeket.

40 ezer munkatársnak ajánlják fel, aztán kérdés, hogy ki távozik

A BMW AG nagyszabású, 2027 végéig tartó szerkezetátalakítást indít, amely önkéntes végkielégítési program keretében mintegy 8000, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését célozza, a gyári dolgozók nem jogosultak a csomagra.