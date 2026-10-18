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240 millió forintos lelépési pénzt ad az önként távozóknak a Magyarországon is termelő autógyártó: lefagyott a belső HR-rendszerük, annyian mennének – azonnal léptek, leállt a program

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Összeomlott a BMW belső informatikai rendszere, miután a német autógyártó akár 650 000 eurót is meghaladó végkielégítést ajánlott fel a közös megegyezéssel távozó dolgozóknak.
Németh Tamás
2026.10.18, 12:11
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Több mint 650 000 eurós (236 millió forintos) végkielégítést ajánl fel az egyes alkalmazottaknak a BMW, ha önkéntesen távoznak a cégtől. Annyian érdeklődnek, hogy a belső portál, ahol az alkalmazottak ellenőrizhetik ajánlataikat, leállt. Időközben a BMW ideiglenesen leállította a bejövő kérelmek feldolgozására szolgáló programot.

240 millió forintos lelépési pénzt ad az önként távozóknak a Magyarországon is termelő autógyártó: lefagyott a belső HR-rendszerük, annyian mennének – azonnal léptek, leállt a program
240 millió forintos lelépési pénzt ad az önként távozóknak a Magyarországon is termelő autógyártó: lefagyott a belső HR-rendszerük, annyian mennének – azonnal léptek, leállt a program Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a végkielégítés még a kiemelkedő béreiről ismert német autóiparban is rendkívülinek számít. Az ilyen hatalmas összegek nem általánosak, kizárólag egyedi megállapodások alapján érhetők el. A BMW hivatalosan nem erősítette meg a sajtóértesüléseket, és közölte, hogy nem kommentálja a munkatársaival kötött egyéni szerződések részleteit, írja a Handelsblatt alapján az Index.hr. 

Német médiajelentések szerint a cég ideiglenesen leállította a programot néhány nappal az indulása után, hogy feldolgozhassa a bejövő kérelmeket. Nem tudni, mikor engedélyezik újra az új kérelmeket.

40 ezer munkatársnak ajánlják fel, aztán kérdés, hogy ki távozik 

A BMW AG nagyszabású, 2027 végéig tartó szerkezetátalakítást indít, amely önkéntes végkielégítési program keretében mintegy 8000, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését célozza, a gyári dolgozók nem jogosultak a csomagra. 

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A lépés a kínai versenytársak térnyerése, a globális keresletcsökkenés és a romló profitabilitás miatti költségcsökkentési kényszer eredménye. A Németországban dolgozó mintegy 85 000 állandó munkatársból közel 40 000 irodai dolgozónak ajánlják fel az önkéntes végkielégítési csomagot, a gyári dolgozók kimaradnak a programból.

A BMW a széles körű leépítés részeként a következő hónapokban vezetőit is rangsorolja.

Az önkéntes végkielégítési program októberben veszi kezdetét, és egészen 2027 végéig tart majd. A programtól azt várják, hogy 2028-tól javítsa a konszern jövedelmezőségét.

Ilyen eszköz lehet a leépítésen túlmenően a mára globális referenciaként szolgáló debreceni BMW-gyár is, az ottani technológia annyira bejött, hogy Kínában másolják. 

A BMW nélkül bajban lenne a magyar gazdaság

Ehhez az is kellett, hogy több milliárd eurót fektettek be a németek Magyarországon. A BMW itt építette fel legújabb autógyárát, a Mercedes pedig megduplázza magyarországi termelési kapacitását. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az ipari statisztikákban is kezd megjelenni a debreceni BMW-gyár termelésének felfutása. Az üzem az elmúlt hónapokban kapcsolt látványosan magasabb fokozatba, annyira népszerű az ott gyártott iX3 elektromos modell, hogy nem győzi a megrendelések teljesítését, emiatt ősz eleje óta már három műszakban termel. Emellett a kecskeméti Mercedes-gyár bővítése is lendületet adhatott az ágazatnak, az új gyártóegységet Magyar Péter jelenlétében júliusban adták át.

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