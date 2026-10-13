Meghökkentek a németek, el se hiszik, mekkorát dobott Debrecenben a BMW, miközben Kínában hatalmas pofon érte
Jelentősen visszaestek a BMW eladásai a harmadik negyedévben, elsősorban a kínai piac gyengélkedése miatt. A német autógyártó Európában és az Egyesült Államokban ugyanakkor növelni tudta értékesítését, elektromos autói iránt pedig tovább élénkült a kereslet. Különösen jól teljesít a Debrecenben gyártott iX3, amely minden korábbi BMW-modellnél sikeresebben indult a piacon.
A kínai kereslet visszaesését a BMW is megszenvedi
A Handelsblatt összefoglalója szerint: összesen 551 072 autót és motorkerékpárt értékesített a BMW az idei harmadik negyedévben, ami 6,3 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A müncheni autógyártó közlése szerint a gyengébb teljesítményért elsősorban Kína felelős, ahol 24,8 százalékkal, 114 355 darabra zuhantak az eladások. Európában ezzel szemben 2,7 százalékkal, az Egyesült Államokban pedig 2,5 százalékkal több járművet értékesített a vállalat.
Jochen Goller, a BMW értékesítési igazgatója szerint a cég a nehéz nemzetközi piaci környezet ellenére jól teljesített Európában és az Egyesült Államokban. Külön kiemelte a tisztán elektromos modellek iránti továbbra is erős keresletet, amely szerinte igazolja a vállalat stratégiáját.
A BMW problémái az egész német autóipart sújtó kínai visszaeséshez kapcsolódnak. Az országban gyorsan csökken a belső égésű motorral szerelt autók iránti kereslet, az elektromos járművek piacán pedig egyre inkább a hazai gyártókat részesítik előnyben a vásárlók.
A BMW ugyanakkor még így is kisebb veszteséget szenvedett el kínai versenytársaihoz képest, mint a másik két nagy német autógyártó.
- A Mercedes-Benz értékesítése csaknem harmadával,
- a Volkswagené pedig közel kétötödével esett vissza a kínai piacon.
Európában kedvezőbb a helyzet, ahol az elektromos autók iránti kereslet segíti a BMW növekedését. A vállalat világszerte 110 257 tisztán elektromos járművet adott el a harmadik negyedévben, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
Az európai piacon már minden harmadik átadott BMW tisztán elektromos meghajtású. Németországban a vállalat tájékoztatása szerint kiugró ütemben bővült ezeknek a modelleknek az értékesítése.
Rekordot döntött a Debrecenben gyártott BMW
A német autógyártó elektromos stratégiájának egyik legfontosabb szereplője a Debrecenben készülő iX3, amely a Neue Klasse új modellgenerációjának első képviselője.
A mintegy egy éve piacra lépett elektromos SUV iránt olyan erős a kereslet, hogy Európában már több mint 100 ezer megrendelés érkezett rá.
A BMW közlése szerint ez a vállalat történetének legsikeresebb modellbevezetése: korábban egyetlen új típus sem ért el ilyen eredményt a piacra lépését követő első évben.
A müncheni autógyártó arra számít, hogy az iX3 és a Neue Klasse technológiájára épülő további modellek iránti kereslet a következő időszakban is erősítheti piaci pozícióját. A debreceni üzem így kulcsszerepet kaphat a BMW elektromosautó-gyártásának további bővítésében.
A német gyártó nemrég megerősítette: a bivalyerős, 612 lóerős új iX4 csúcsváltozata is az alföldi város gyártósoráló gördülhet le. Ennek kapcsán a BMW saját honlapján azt közölte: dinamikusan bővülő létszámmal és a folyamatosan növekvő csapat képzésével a BMW Group történetének egyik leggyorsabb termelésfelfutásának sikeres megvalósításáig a debreceni gyár csapata kivételes elkötelezettségről és agilitásról tett tanúbizonyságot. A BMW iX4 erre a stabil alapra épül, miközben a gyár tovább növeli hozzájárulását az elektromobilitás jövőjéhez
A debreceni modell sikere különösen jól jött a BMW számára, hiszen pénzügyi kilátásai az elmúlt hónapokban jelentősen romlottak.
A vállalat júniusban az eredetileg várt 4–6 százalékról 1–3 százalékra csökkentette idei autóipari üzemi eredményhányadra vonatkozó előrejelzését, elsősorban a kínai piac visszaesése és a közel-keleti konfliktus gazdasági következményei miatt.
A tavaly még 5,3 százalékos mutató 2028-ra is csak 3–5 százalékra emelkedhet a szeptember végén ismertetett vállalati tervek szerint.
Az Investing.com-on megjelent elemzés szerint a BMW ezért átfogó költségcsökkentésbe és szervezeti átalakításba kezdett. A vezetői struktúrát 2027 közepéig ötödével karcsúsítanák, a modellkínálatot egyszerűsítik, a kínai piacon pedig nagyobb szerepet szánnak a helyben gyártott, kifejezetten az ottani vásárlóknak fejlesztett autóknak. A vállalat hosszú távú, 8–10 százalékos üzemi eredményhányadát már csak a következő évtized elejére kívánja elérni.