Meghökkentek a németek, el se hiszik, mekkorát dobott Debrecenben a BMW, miközben Kínában hatalmas pofon érte

Jelentősen visszaestek a BMW eladásai a harmadik negyedévben, elsősorban a kínai piac gyengélkedése miatt. A német autógyártó Európában és az Egyesült Államokban ugyanakkor növelni tudta értékesítését, elektromos autói iránt pedig tovább élénkült a kereslet. Különösen jól teljesít a Debrecenben gyártott iX3, amely minden korábbi BMW-modellnél sikeresebben indult a piacon.

A BMW értékesítési igazgatója szerint a cég a nehéz nemzetközi piaci környezet ellenére jól teljesített Európában és az Egyesült Államokban. / Fotó: Mark Fagelson / Top Gear

A kínai kereslet visszaesését a BMW is megszenvedi

A Handelsblatt összefoglalója szerint: összesen 551 072 autót és motorkerékpárt értékesített a BMW az idei harmadik negyedévben, ami 6,3 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A müncheni autógyártó közlése szerint a gyengébb teljesítményért elsősorban Kína felelős, ahol 24,8 százalékkal, 114 355 darabra zuhantak az eladások. Európában ezzel szemben 2,7 százalékkal, az Egyesült Államokban pedig 2,5 százalékkal több járművet értékesített a vállalat.

Jochen Goller, a BMW értékesítési igazgatója szerint a cég a nehéz nemzetközi piaci környezet ellenére jól teljesített Európában és az Egyesült Államokban. Külön kiemelte a tisztán elektromos modellek iránti továbbra is erős keresletet, amely szerinte igazolja a vállalat stratégiáját.

A BMW problémái az egész német autóipart sújtó kínai visszaeséshez kapcsolódnak. Az országban gyorsan csökken a belső égésű motorral szerelt autók iránti kereslet, az elektromos járművek piacán pedig egyre inkább a hazai gyártókat részesítik előnyben a vásárlók.

A BMW ugyanakkor még így is kisebb veszteséget szenvedett el kínai versenytársaihoz képest, mint a másik két nagy német autógyártó.

A Mercedes-Benz értékesítése csaknem harmadával,

a Volkswagené pedig közel kétötödével esett vissza a kínai piacon.

Európában kedvezőbb a helyzet, ahol az elektromos autók iránti kereslet segíti a BMW növekedését. A vállalat világszerte 110 257 tisztán elektromos járművet adott el a harmadik negyedévben, 7,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Az európai piacon már minden harmadik átadott BMW tisztán elektromos meghajtású. Németországban a vállalat tájékoztatása szerint kiugró ütemben bővült ezeknek a modelleknek az értékesítése.