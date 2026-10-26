Ötezer dolgozó rohamozta meg a BMW-t, hogy menni akar: teljesen rápörögtek a több mint 200 millió forintos lelépési pénzre – azonnal léptek a bajorok
A vártnál gyorsabban lezárta önkéntes létszámcsökkentési programjának jelentkezési szakaszát a BMW: a sajtóértesülések szerint mintegy ötezer dolgozó jelezhette távozási szándékát. A német autógyártó akár 650 ezer eurót meghaladó végkielégítésekkel ösztönözte munkatársait, de nem minden érdeklődő távozhat.
Lezárult a BMW németországi önkéntes távozási programjának jelentkezési időszaka, miután az autógyártó a tervezettnél korábban elérte a kitűzött létszámcélt. A vállalat már október 20-án megerősítette, hogy további jelentkezőket nem fogad, a BMWBlog beszámolója szerint pedig körülbelül ötezer alkalmazott érdeklődhetett a lehetőség iránt.
Az ötezres szám becslés, a BMW nem közölt hivatalos jelentkezői létszámot. A cég világszerte mintegy nyolcezer állás megszüntetésével számol 2027 végéig, a leépítések több mint felét Németországban tervezik.
Akár 240 millió forintot is kaphatnak a távozók
A Világgazdaság korábban beszámolt arról , hogy az egyedi végkielégítési ajánlatok egyes esetekben a 650 ezer eurót, vagyis a 240 millió forint körüli összeget is meghaladhatják. A konstrukcióra a BMW mintegy egymilliárd eurót különített el, a végső összeg pedig az érintett dolgozó helyzetétől és a megállapodás feltételeitől függ.
Az érdeklődés már a hónap elején rendkívül nagy volt:
amikor az alkalmazottak megismerhették személyre szabott ajánlataikat, a vállalat belső informatikai rendszere néhány órára túlterhelődött.
A program október 8-i megnyitása után kevesebb mint két héttel már be is zárták a jelentkezést.
A lehetőség főként az adminisztrációban, a fejlesztésben és más, közvetlenül nem termelő munkakörökben dolgozóknak szólt. A gyártósorokon foglalkoztatott munkásokra nem terjedt ki, ezért a müncheni központ különösen érintett lehet.
A BMW november közepéig tájékoztatja a jelentkezőket arról, hogy elfogadja-e a közös megegyezéses távozásukat. A vállalat várhatóan a többségükkel megállapodik, de nem mindenkivel: az egyes munkaviszonyok megszüntetéséhez mindkét fél hozzájárulása szükséges: 2027. március 31-i vagy október 31-i távozásra van lehetőség, a korábbi időpontot vállalók külön juttatást kaphatnak.
Milliárdos megtakarítást vár a BMW
A leépítés a BMW átfogó költségcsökkentési programjának része. A német autógyártóra különösen a kínai piaci nehézségek, az erősödő nemzetközi verseny és az elektromos átállás költségei helyeznek nyomást. A vállalat ezért egyszerre próbálja visszafogni működési kiadásait és megőrizni versenyképességét a világ legfontosabb autópiacain.
A BMW célja, hogy az átszervezések 2028-tól évente mintegy egymilliárd eurós megtakarítást eredményezzenek. Ehhez nemcsak a dolgozói létszámot csökkentenék, hanem a vállalat irányítási rendszerét is átalakítják:
2027 közepéig ötödével mérsékelnék a részlegek és a hozzájuk kapcsolódó felsővezetői pozíciók számát.
Az önkéntes távozási program ugyanakkor rövid távon jelentős kiadásokkal jár, hiszen a dolgozóknak kifizetett végkielégítések költsége megelőzi a létszámcsökkentésből származó megtakarításokat. A vállalatnak ráadásul arra is figyelnie kell, hogy az átszervezés során ne veszítse el a következő BMW-modellek fejlesztéséhez szükséges szaktudást.