Ötezer dolgozó rohamozta meg a BMW-t, hogy menni akar: teljesen rápörögtek a több mint 200 millió forintos lelépési pénzre – azonnal léptek a bajorok

A vártnál gyorsabban lezárta önkéntes létszámcsökkentési programjának jelentkezési szakaszát a BMW: a sajtóértesülések szerint mintegy ötezer dolgozó jelezhette távozási szándékát. A német autógyártó akár 650 ezer eurót meghaladó végkielégítésekkel ösztönözte munkatársait, de nem minden érdeklődő távozhat.

Megrohamozták a BMW-t a dolgozók: máris lezárták a programot, ötezren távoznának – akár 240 millió forintot is fizetnek / Fotó: Abdul Razak Latif

Lezárult a BMW németországi önkéntes távozási programjának jelentkezési időszaka, miután az autógyártó a tervezettnél korábban elérte a kitűzött létszámcélt. A vállalat már október 20-án megerősítette, hogy további jelentkezőket nem fogad, a BMWBlog beszámolója szerint pedig körülbelül ötezer alkalmazott érdeklődhetett a lehetőség iránt.

Az ötezres szám becslés, a BMW nem közölt hivatalos jelentkezői létszámot. A cég világszerte mintegy nyolcezer állás megszüntetésével számol 2027 végéig, a leépítések több mint felét Németországban tervezik.

Akár 240 millió forintot is kaphatnak a távozók

A Világgazdaság korábban beszámolt arról , hogy az egyedi végkielégítési ajánlatok egyes esetekben a 650 ezer eurót, vagyis a 240 millió forint körüli összeget is meghaladhatják. A konstrukcióra a BMW mintegy egymilliárd eurót különített el, a végső összeg pedig az érintett dolgozó helyzetétől és a megállapodás feltételeitől függ.

Az érdeklődés már a hónap elején rendkívül nagy volt:

amikor az alkalmazottak megismerhették személyre szabott ajánlataikat, a vállalat belső informatikai rendszere néhány órára túlterhelődött.

A program október 8-i megnyitása után kevesebb mint két héttel már be is zárták a jelentkezést.

A lehetőség főként az adminisztrációban, a fejlesztésben és más, közvetlenül nem termelő munkakörökben dolgozóknak szólt. A gyártósorokon foglalkoztatott munkásokra nem terjedt ki, ezért a müncheni központ különösen érintett lehet.

A BMW november közepéig tájékoztatja a jelentkezőket arról, hogy elfogadja-e a közös megegyezéses távozásukat. A vállalat várhatóan a többségükkel megállapodik, de nem mindenkivel: az egyes munkaviszonyok megszüntetéséhez mindkét fél hozzájárulása szükséges: 2027. március 31-i vagy október 31-i távozásra van lehetőség, a korábbi időpontot vállalók külön juttatást kaphatnak.