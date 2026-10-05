Folytatódik a német autóipar kálváriája: a Volkswagen és a Mercedes után újabb óriás került válságba – több modellt is beszánhatnak, munkahelyek ezrei veszélyben

Sokáig a BMW számított a német autóipari válság egyik utolsó stabil szereplőjének, most azonban Münchenben is látványos megszorításokra készülnek. Az új vezérigazgató, Milan Nedeljkovic jelentősen rontotta a nyereségvárakozásokat, több modell jövőjét elengedte, és mintegy 8000 irodai állás megszüntetésével számol. A gond az, hogy a költségcsökkentési program legfontosabb elemei csak évek múlva hozhatnak érdemi eredményt.

Folytatódik a német autóipar kálváriája: a Volkswagen és a Mercedes után már a BMW is válságban – nagyon nehéz időszakra készülnek Münchenben / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nedeljkovic májusban vette át a BMW irányítását Oliver Zipsétől, és néhány nap alatt világossá tette, hogy jóval borúsabban látja a vállalat helyzetét elődjénél. A BMW az idei évre már csak 1-3 százalékos működési marzzsal számol az autógyártásban, vagyis minden egyes euró árbevételből mindössze egy-három cent működési eredmény maradhat.

Ez különösen nagy visszaesés egy olyan vállalatnál, amely évente több mint 130 milliárd eurós bevételt termel, és eddig rendszeresen erősebb pénzügyi helyzetben volt, mint a Volkswagen vagy a Mercedes. Patrick Hummel, az UBS elemzője szerint a BMW egyszerűen később kezdte meg a szerkezetátalakítást riválisainál. Miközben a Volkswagen és a Mercedes már korábban hozzányúlt a költségekhez, Münchenben túl sokáig bíztak abban, hogy a vállalat elkerülheti a német autóipart sújtó problémákat.

Modelleket törölnek, 8000 állás kerülhet veszélybe

Az új vezetés egyik első lépése a termékpaletta átalakítása. Nedeljkovic szerint a BMW feladja azt az elképzelést, hogy ugyanazokat a világmodelleket minden nagy piacon értékesítse. Az amerikai Spartanburgban gyártott SUV-k közül például a jövőben több, Európának szánt modell gyártása kerülhet át az európai üzemekbe.

Az Egyesült Államok számára eközben külön, nagy méretű prémium-SUV készülhet.

Európába egy kisebb, tisztán elektromos modell érkezhet, amelyből várhatóan nem készül belső égésű változat.

A kínálat más területeken szűkül. Az új 3-as BMW-ből már nincs dízelváltozat, a 2-es Active Tourer és a Z4 pedig a jelenlegi generáció után utód nélkül maradhat – írja a Welt.

A megszorítás a dolgozókat is eléri. A Mercedeshez hasonlóan a BMW önkéntes távozási programot indít, amelynek keretében mintegy 8000 mérnök, közgazdász és más irodai alkalmazott hagyhatja el a vállalatot. Európai gyárbezárást ugyanakkor egyelőre nem terveznek, a vezetés szerint a gyárak kihasználtsága megfelelő.