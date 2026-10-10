A német autóipart még az ág is húzza: káoszba fulladt a BMW leépítése, hirtelen annyi keresés érkezett, hogy összeomlott a végkielégítési oldal
A BMW csütörtökön küldött e-mailt a munkavállalóknak a végkielégítési program elindításáról. Az üzenetben szereplő hivatkozás a müncheni vállalat HR4Me nevű belső portáljára vezetett, ahol elérhetővé váltak a személyre szabott ajánlatok. A dolgozók tömeges belépése miatt azonban a rendszer összeomlott, és sokan hosszú ideig nem fértek hozzá a nekik szóló ajánlathoz – írta a Handelsblatt vállalati forrásokra hivatkozva.
A német autóipart még az ág is húzza: káoszba fulladt a BMW leépítése, hirtelen annyi keresés érkezett, hogy összeomlott a végkielégítési oldal
A végkielégítési ajánlatokat a BMW AG úgynevezett közvetett területein dolgozók kapták meg. Ide tartoznak azok a munkakörök, amelyek nem közvetlenül az autógyártásban vesznek részt, így például a fejlesztés egyes területei is. A németországi alkalmazottak többsége a csoport anyavállalatánál dolgozik, amely tavaly év végén több mint 85 800 munkavállalót foglalkoztatott.
A vállalat a Handelsblatt információi szerint 2027 végéig világszerte 8000 munkahely megszüntetését tervezi.
A program októberben indult, a cél pedig az, hogy a BMW évente egymilliárd euróval csökkentse kiadásait.
A német autógyártót több oldalról is nyomás éri:
- a kínai üzletág gyengélkedése, valamint
- az Egyesült Államok, Európa és Kína közötti kereskedelmi konfliktusok egyaránt nehezítik a működését.
A BMW június közepén a vártnál jelentősebben gyengébb profitelőrejelzést adott ki az idei évre, ezt követően pedig kiderült, hogy a vállalatvezetés és az üzemi tanács létszámcsökkentésről tárgyal. A lap értesülései szerint a technikai problémát időközben elhárították. A BMW ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni az esetről.
Átalakítják a vállalat struktúráját is
A leépítés ugyanakkor nem kizárólag a munkahelyek megszüntetéséről szól. Milan Nedeljkovic vezérigazgató a szervezeti struktúra átalakítását is célul tűzte ki: 2027 közepéig ötödével csökkenhet a vállalati területek és a hozzájuk tartozó vezetői pozíciók száma. Az átalakítás elsőként a közvetlenül az igazgatóság alá tartozó vezetői szintet érinti.
A BMW a létszámot természetes fluktuációval, részleges nyugdíjazással és végkielégítési ajánlatokkal csökkentené. A leépítés legnagyobb részét a végkielégítési program adhatja, amely kizárólag a németországi dolgozókra vonatkozik. A vállalatnál érvényben marad a foglalkoztatási garancia is, amely az adózás előtti nyereség fennállásáig védi a munkahelyeket.
Átalakítja stratégiáját a német autóipari óriás
Mint a Világgazdaság odalán megírtuk, a BMW a termelés lokalizálásával és a modellkínálat átalakításával is alkalmazkodik az autóipar megváltozott körülményeihez. A költségcsökkentés mellett a prémiumautók értékesítésére, valamint a kereskedőhálózat szűkítésére építene a jövedelmezőség javítása érdekében. A vállalat számára különösen fontos, hogy a nehéz piaci környezetben is megőrizze versenyképességét, miközben egyszerűsíti a belső működését.
A BMW eközben Magyarországon jelentős beruházást hajtott végre: Debrecenben építette fel új gyárát, ahol a Neue Klasse modellcsaládhoz kapcsolódó termelésre készül. A beruházás fontos eleme a vállalat európai gyártási hálózatának, miközben a cég globális szinten a költségek leszorításával és a működés átalakításával próbálja megerősíteni pénzügyi helyzetét.
A Mercedes is bajban, a kínai vevők felét elveszítete
Nem kizárólag a BMW háza tájáról érkeztek rossz hírek. A hét elején derült ki, hogy szabályosan padlót fogott a Mercedes: a vállalat az év első kilenc hónapjában mindössze 1,24 millió személyautót szállított le a kereskedőknek, ami 7 százalékos csökkenés az egyébként is gyenge tavalyi időszakhoz képest. A 2023-as rekordév első három negyedévéhez viszonyítva már közel ötödével esett vissza a Mercedes forgalma, Kínában pedig három év alatt lényegében megfeleződött az értékesítés.
A probléma részben az egész kínai autópiac gyengélkedéséből ered. A tartós gazdasági lassulás, az elektromos autók támogatásainak kifutása és az iráni háború miatt megugró üzemanyagárak következtében a teljes kínai piac mintegy ötödével zsugorodott. A német gyártókat azonban az átlagnál is nagyobb ütés érte.
Ennek egyik oka, hogy a Mercedes, a BMW és a Volkswagen prémium- és felső kategóriás kínálatának jelentős része továbbra is belső égésű motoros modellekből áll, miközben éppen ez a szegmens esett vissza különösen erősen. A helyi kínai gyártók közben egyre nagyobb választékban kínálnak elektromos és elektrifikált autókat, sokszor a német prémiumgyártóknál jóval alacsonyabb áron.
Raádásul a zuhanó eladások különösen rosszkor jönnek, mert a Mercedes vezetése és a németországi dolgozók között már hetek óta éles vita zajlik a költségcsökkentési program miatt. Michael Schiebe termelési igazgató korábban egyértelművé tette: ha Németországban nem sikerül jelentősen csökkenteni a költségeket, akár gyárbezárások is napirendre kerülhetnek. A belső vitákban egyre gyakrabban kerül elő Magyarország és a kecskeméti Mercedes-üzem is.
A magyarországi termelés költségei mintegy 70 százalékkal alacsonyabbak a németországinál. Ennek okai között az alacsonyabb munka- és energiaköltségeket, a hosszabb munkaidőt, a kevesebb szabadnapot és betegszabadságot említette. Kecskemét ráadásul már nem mellékszereplő a Mercedes hálózatában. A magyar gyár kapacitását évi 400 ezer autóra növelték, itt készül az elektromos C-osztály, és várhatóan kizárólag Magyarországon gyártják majd az elektromos GLC-t is.