A BMW csütörtökön küldött e-mailt a munkavállalóknak a végkielégítési program elindításáról. Az üzenetben szereplő hivatkozás a müncheni vállalat HR4Me nevű belső portáljára vezetett, ahol elérhetővé váltak a személyre szabott ajánlatok. A dolgozók tömeges belépése miatt azonban a rendszer összeomlott, és sokan hosszú ideig nem fértek hozzá a nekik szóló ajánlathoz – írta a Handelsblatt vállalati forrásokra hivatkozva.

Összeomlott a BMW munkavállalói rendszere, annyian érdeklődtek a cég által kínált végkielégítési lehetőség után

Fotó: Peter Kneffel / DPA / AFP

A német autóipart még az ág is húzza: káoszba fulladt a BMW leépítése, hirtelen annyi keresés érkezett, hogy összeomlott a végkielégítési oldal

A végkielégítési ajánlatokat a BMW AG úgynevezett közvetett területein dolgozók kapták meg. Ide tartoznak azok a munkakörök, amelyek nem közvetlenül az autógyártásban vesznek részt, így például a fejlesztés egyes területei is. A németországi alkalmazottak többsége a csoport anyavállalatánál dolgozik, amely tavaly év végén több mint 85 800 munkavállalót foglalkoztatott.

A vállalat a Handelsblatt információi szerint 2027 végéig világszerte 8000 munkahely megszüntetését tervezi.

A program októberben indult, a cél pedig az, hogy a BMW évente egymilliárd euróval csökkentse kiadásait.

A német autógyártót több oldalról is nyomás éri:

a kínai üzletág gyengélkedése, valamint

az Egyesült Államok, Európa és Kína közötti kereskedelmi konfliktusok egyaránt nehezítik a működését.

A BMW június közepén a vártnál jelentősebben gyengébb profitelőrejelzést adott ki az idei évre, ezt követően pedig kiderült, hogy a vállalatvezetés és az üzemi tanács létszámcsökkentésről tárgyal. A lap értesülései szerint a technikai problémát időközben elhárították. A BMW ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni az esetről.

Átalakítják a vállalat struktúráját is

A leépítés ugyanakkor nem kizárólag a munkahelyek megszüntetéséről szól. Milan Nedeljkovic vezérigazgató a szervezeti struktúra átalakítását is célul tűzte ki: 2027 közepéig ötödével csökkenhet a vállalati területek és a hozzájuk tartozó vezetői pozíciók száma. Az átalakítás elsőként a közvetlenül az igazgatóság alá tartozó vezetői szintet érinti.