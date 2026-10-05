Elképesztő fordulat Brazíliában: az apját börtönbe csukták, most mégis legyőzte az első fordulóban a baloldali elnököt Flavio Bolsonaro – küszöbön a jobboldal visszatérése
Flavio Bolsonaro jobboldali brazil szenátor Luiz Inácio Lula da Silva baloldali elnökkel mérkőzik meg az elnökválasztás második fordulójában még ebben a hónapban, miután a vasárnapi első fordulóban a vártnál jobban szerepelt, és kis előnnyel végzett a hivatalban lévő államfő előtt.
Elképesztő fordulat Brazíliában: azt apját börtönbe csukták, most mégis legyőzte az első fordulóban a baloldali elnököt Flavio Bolsonaro – küszöbön a jobboldal visszatérése
A választási kampány középpontjában a megélhetési költségek, a korrupció és a brazilok mindennapi életét érintő közbiztonsági problémák álltak. A voksolásra azt követően került sor, hogy Latin-Amerikában több, Donald Trump amerikai elnökhöz közel álló jobboldali párt is választási sikert ért el. Bolsonaro a vártnál erősebb eredményt ért el:
- a szavazatok 47 százalékát szerezte meg
- Lula 45 százalékával szemben.
Az eredmény várhatóan lendületet ad kampányának, és támogathatja a brazil devizát és részvénypiacot is, amelyek már korábban erősödtek az üzletbarátnak tartott kihívó esélyeinek javulására. A választás előtt készült közvéleménykutatások azt jelezték, hogy az első fordulóban Lula mintegy 3 százalékponttal vezet majd.
Brazília változást akar, és nagyon örülök az eredményeknek
– mondta Bolsonaro újságíróknak Brasíliában, miután szinte valamennyi szavazatot összesítették. Egyben „a [Lula vezette] Munkáspárt korszakának végét” vetítette előre.
Bebörtönözték az apját
A szenátor Jair Bolsonaro volt jobboldali elnök fia.
Az idősebb Bolsonaro jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti, miután elítélték azért, mert a 2022-es választási vereségét követően puccsot tervezett.
Flavio Bolsonaro október 25-én mérkőzik meg a baloldali Lulával. Lula egy São Pauló-i szállodában összegyűlt támogatói előtt azt mondta, meg volt győződve arról, hogy már az első fordulóban megnyeri a választást. „Holnaptól új kampányt kezdünk” – mondta, hozzátéve, hogy meg fogja mutatni a választóknak, mit ért el elnökként. A brazil államháztartás helyzetével és a lanyha gazdasági növekedéssel kapcsolatos növekvő aggodalmak ellenére a kampányban kevés érdemi gazdaságpolitikai vita zajlott, mivel a két vezető jelölt a legfontosabb televíziós vitákat is kihagyta.
„A közvélemény-kutatók nagyon melléfogtak” – mondta Robert Muggah, az Igarapé Institute agytröszt társalapítója. „Arra lehet számítani, hogy a második fordulóra vonatkozó felmérések, amelyek jelenleg fej fej melletti versenyt mutatnak, szintén alábecsülik Bolsonarót.” Bolsonaro vasárnap reggel Rio de Janeiróban újságíróknak azt mondta, számít „azoknak a tiltakozó szavazatára, akik egyébként más jelöltre voksolnának, de ellenzik Lulát”.
Gazdasági ellenszél
Annak ellenére, hogy Brazíliában csökkentek a jövedelmi egyenlőtlenségek és a munkanélküliség, Lulának nehézséget okozott azoknak a választóknak a megnyerése, akik a magas megélhetési költségekkel, a háztartások jelentős eladósodottságával, valamint a bűnözés és a bűnbandák növekvő jelenlétével küzdenek. Bolsonaro igyekezett kihasználni a megélhetési költségekkel kapcsolatos elégedetlenséget, míg Lula betiltotta az online szerencsejátékot, és a verseny szorosabbá válásával kibővítette a jóléti támogatásokat, valamint újabb adósságkönnyítést javasolt a családok számára.
A növekvő állami kiadások és a GDP 82 százalékát meghaladó államadósság költségvetési aggodalmakat váltottak ki, amelyekkel Brazília következő elnökének is foglalkoznia kell. A kormány az idei évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzését 2,0 százalékra, a következő évit pedig 2,3 százalékra csökkentette.
A belpolitikai botrányok a háttérbe szorították a szakpolitikai vitát
A kampány során a botrányok és a külföldi beavatkozástól való félelmek nagyrészt háttérbe szorították az érdemi szakpolitikai vitákat. A mára megszűnt Banco Master körüli botrány a brazil politikai elit jelentős részét érintette, miután a bankot vezető Daniel Vorcarót az év elején letartóztatták, és több milliárd dolláros csalási rendszer működtetésével vádolták meg. Vorcaro tagadja a vádakat.
A szövetségi rendőrség vizsgálata a bankár és a brazil politikai elit különböző szereplői közötti kapcsolatokat is érinti, köztük Bolsonaróét. A szenátor ellen pénzmosás gyanújával folyik vizsgálat, amelyet a rendőrség az ügyhöz kötött. Bolsonaro tagadja, hogy törvénytelenséget követett volna el.
A kampány során Lula szövetségesei arra figyelmeztettek, hogy Donald Trump amerikai kormánya esetleg nem ismerné el a választási eredményt Lula győzelme esetén. Ennek kapcsán arra hivatkoztak, hogy korábban felmerült amerikai tisztviselők Brazíliába küldése az ország választási rendszerének vizsgálatára.
Trump hivatalosan egyik jelöltet sem támogatta, ugyanakkor Bolsonaro szenátort fogadta a Fehér Házban, és nyilvánosan méltatta őt.