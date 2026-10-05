Elképesztő fordulat Brazíliában: az apját börtönbe csukták, most mégis legyőzte az első fordulóban a baloldali elnököt Flavio Bolsonaro – küszöbön a jobboldal visszatérése

Flavio Bolsonaro jobboldali brazil szenátor Luiz Inácio Lula da Silva baloldali elnökkel mérkőzik meg az elnökválasztás második fordulójában még ebben a hónapban, miután a vasárnapi első fordulóban a vártnál jobban szerepelt, és kis előnnyel végzett a hivatalban lévő államfő előtt.

A jobboldali Flavio Bolsonaro nagy meglepetésre megnyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját / Fotó: AFP

Elképesztő fordulat Brazíliában: azt apját börtönbe csukták, most mégis legyőzte az első fordulóban a baloldali elnököt Flavio Bolsonaro – küszöbön a jobboldal visszatérése

A választási kampány középpontjában a megélhetési költségek, a korrupció és a brazilok mindennapi életét érintő közbiztonsági problémák álltak. A voksolásra azt követően került sor, hogy Latin-Amerikában több, Donald Trump amerikai elnökhöz közel álló jobboldali párt is választási sikert ért el. Bolsonaro a vártnál erősebb eredményt ért el:

a szavazatok 47 százalékát szerezte meg

Lula 45 százalékával szemben.

Az eredmény várhatóan lendületet ad kampányának, és támogathatja a brazil devizát és részvénypiacot is, amelyek már korábban erősödtek az üzletbarátnak tartott kihívó esélyeinek javulására. A választás előtt készült közvéleménykutatások azt jelezték, hogy az első fordulóban Lula mintegy 3 százalékponttal vezet majd.

Brazília változást akar, és nagyon örülök az eredményeknek

– mondta Bolsonaro újságíróknak Brasíliában, miután szinte valamennyi szavazatot összesítették. Egyben „a [Lula vezette] Munkáspárt korszakának végét” vetítette előre.

Bebörtönözték az apját

A szenátor Jair Bolsonaro volt jobboldali elnök fia.

Az idősebb Bolsonaro jelenleg 27 éves börtönbüntetését tölti, miután elítélték azért, mert a 2022-es választási vereségét követően puccsot tervezett.

Flavio Bolsonaro október 25-én mérkőzik meg a baloldali Lulával. Lula egy São Pauló-i szállodában összegyűlt támogatói előtt azt mondta, meg volt győződve arról, hogy már az első fordulóban megnyeri a választást. „Holnaptól új kampányt kezdünk” – mondta, hozzátéve, hogy meg fogja mutatni a választóknak, mit ért el elnökként. A brazil államháztartás helyzetével és a lanyha gazdasági növekedéssel kapcsolatos növekvő aggodalmak ellenére a kampányban kevés érdemi gazdaságpolitikai vita zajlott, mivel a két vezető jelölt a legfontosabb televíziós vitákat is kihagyta.