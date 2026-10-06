Orbán Viktorral találkozott, most hatalmas ország elnöke lehet: ő lesz az új Giorgia Meloni?

Hatalmas meglepetésre az ellenzéki jelölt nyerte a brazil elnökválasztás első fordulóját a hétvégén. Flavio Bolsonaro egyébként a jelenleg 27 éves börtönbüntetését töltő Jair Bolsonaro volt jobboldali elnök fia. Magyar szál is van: a volt magyar miniszterelnök ismét előrelátónak bizonyulhat hatalmas nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítésével, ha az október 25-ei második forduló ugyanezt az eredményt hozza.

Flavio Bolsonaro konzervatív elnökjelölt hívei Sao Paulóban tüntetnek - a Trump-baba Lula elnököt küldeni a börtönbe / Fotó: Brazil Photo Press via AFP

A választási kampány középpontjában a megélhetési költségek, a korrupció és a brazilok mindennapi életét érintő közbiztonsági problémák álltak. A voksolásra azt követően került sor, hogy Latin-Amerikában több, Donald Trump amerikai elnökhöz közel álló jobboldali párt is választási sikert ért el. Bolsonaro a vártnál erősebb eredményt ért el:

a szavazatok 47 százalékát szerezte meg

Luiz Inácio Lula da Silva 45 százalékával szemben.

Az eredmény várhatóan lendületet ad kampányának, és támogathatja a brazil devizát és részvénypiacot is, amelyek már korábban erősödtek az üzletbarátnak tartott kihívó esélyeinek javulására.

A választás előtt készült közvéleménykutatások azt jelezték, hogy az első fordulóban Lula mintegy 3 százalékponttal vezet majd.

Konzervatív fordulat Latin-Amerikában

Latin-Amerikában az elmúlt években több jobboldali politikai erő is jelentős választási sikert ért el, közülük többen szoros kapcsolatot ápolnak Donald Trump amerikai elnökkel. Mint ismert, az amerikai elnök jó barátságban van a volt magyar kormányfővel, Orbán Viktorral.

Így meglehetősen figyelemfelkeltő az a videó, amely szerint pár évvel ezelőtt, 2023-ban Jair Bolsonaro volt találkozott Orbán Viktorral, akit a baloldali orientáltságú CNN a világ jobboldalának vezető alakjának nevezett. A két politikus 2023-ban, Buenos Airesben találkozott Argentína megválasztott elnöke, Javier Milei beiktatásán. A találkozón több más, konzervatív jobboldali politikus mellett részt vett Bolsonaro két fia, valamint Flávio és Eduardo is. A CNN beszámolója szerint

a konzevatív mozgalmak globális szerepéről, lehetőségeiről, elöretöréséről tárgyaltak.