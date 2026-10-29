A Pepco egykori testvércége a szemünk előtt omlik össze – nem lehet megmenteni az örökséget, a szakadék szélén táncol a brit „százforintos” boltlánc

A Gordon Brothers bejelentette, hogy az illetékes brit bíróságnál kezdeményezi a Poundland boltláncot működtető vállalat felszámolási eljárásának előkészítését – számol be arról a Guardian. A Poundlandet 2025 júniusában jelképes, egyfontos összegért vásárolta meg a Pepco csoporttól az amerikai befektető, amely most úgy látja, a lánc feldarabolásával többet nyerhet, mint a teljes vállalat egyben történő értékesítésével.

Felszámolási eljárás alá kerülhet a brit 1 fontos – a „százforintos boltokhoz” hasonló – boltlánc, a Poundland (illusztráció)

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Napokon belül megindulhat a boltlánc felszámolási eljárása

A folyamat lebonyolítására az AlixPartners tanácsadó céget szemelték ki. A jogi lépés célja az időnyerés: ha a bíróság rábólint arra, akkor tíz napra védelmet kap a Poundland a hitelezői követelésekkel szemben, miközben utolsó utáni esélyként próbálhat meg a vállalatirányítás megoldást találni a pénzügyi vészhelyzetre.

A döntés előzménye, hogy a tulajdonos elutasította a Poundland vezetése által támogatott mentőajánlatot. A teljes üzlethálózat megvásárlására mindössze egyetlen érdeklődő, az északír családi vállalkozásként működő Martin Property Group jelentkezett, amely a meglévő menedzsmenttel, Barry Williams vezérigazgatóval együtt vitte volna tovább a láncot.

A Gordon Brothers azonban úgy ítélte meg, hogy a vállalat részekre bontásával és az üzletek külön értékesítésével nagyobb bevételt érhet el, mint a Martin ajánlatával.

Utóbbi ugyanis még azt a 30 millió fontnyi adósságot sem fedezte volna, amelyet az amerikai befektető a Poundland megvásárlásakor átvállalt.

A vezérigazgató a héten a dolgozóknak küldött levelében „váratlan, nem kívánt és teljes mértékben elkerülhető” döntésnek nevezte az ajánlat visszautasítását. A felszámolás fenyegetése különösen kedvezőtlen időpontban érkezett: a karácsonyi szezon előtt 12 ezer bolti dolgozó jövője vált bizonytalanná.

Más láncok átvehetik az üzletek egy részét

A Poundland szétesése ugyanakkor nem feltétlenül jelentené valamennyi üzlet bezárását. A brit sajtó értesülései szerint több versenytárs is érdeklődik a boltok egy része iránt. Köztük van

a Poundstretcher,

a The Range, és

a B&M is,

amelyek az üzlethálózat egyes egységeinek átvételével menthetnek meg munkahelyeket.