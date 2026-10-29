A Pepco egykori testvércége a szemünk előtt omlik össze – nem lehet megmenteni az örökséget, a szakadék szélén táncol a brit „százforintos” boltlánc
A Gordon Brothers bejelentette, hogy az illetékes brit bíróságnál kezdeményezi a Poundland boltláncot működtető vállalat felszámolási eljárásának előkészítését – számol be arról a Guardian. A Poundlandet 2025 júniusában jelképes, egyfontos összegért vásárolta meg a Pepco csoporttól az amerikai befektető, amely most úgy látja, a lánc feldarabolásával többet nyerhet, mint a teljes vállalat egyben történő értékesítésével.
Napokon belül megindulhat a boltlánc felszámolási eljárása
A folyamat lebonyolítására az AlixPartners tanácsadó céget szemelték ki. A jogi lépés célja az időnyerés: ha a bíróság rábólint arra, akkor tíz napra védelmet kap a Poundland a hitelezői követelésekkel szemben, miközben utolsó utáni esélyként próbálhat meg a vállalatirányítás megoldást találni a pénzügyi vészhelyzetre.
A döntés előzménye, hogy a tulajdonos elutasította a Poundland vezetése által támogatott mentőajánlatot. A teljes üzlethálózat megvásárlására mindössze egyetlen érdeklődő, az északír családi vállalkozásként működő Martin Property Group jelentkezett, amely a meglévő menedzsmenttel, Barry Williams vezérigazgatóval együtt vitte volna tovább a láncot.
A Gordon Brothers azonban úgy ítélte meg, hogy a vállalat részekre bontásával és az üzletek külön értékesítésével nagyobb bevételt érhet el, mint a Martin ajánlatával.
Utóbbi ugyanis még azt a 30 millió fontnyi adósságot sem fedezte volna, amelyet az amerikai befektető a Poundland megvásárlásakor átvállalt.
A vezérigazgató a héten a dolgozóknak küldött levelében „váratlan, nem kívánt és teljes mértékben elkerülhető” döntésnek nevezte az ajánlat visszautasítását. A felszámolás fenyegetése különösen kedvezőtlen időpontban érkezett: a karácsonyi szezon előtt 12 ezer bolti dolgozó jövője vált bizonytalanná.
Más láncok átvehetik az üzletek egy részét
A Poundland szétesése ugyanakkor nem feltétlenül jelentené valamennyi üzlet bezárását. A brit sajtó értesülései szerint több versenytárs is érdeklődik a boltok egy része iránt. Köztük van
- a Poundstretcher,
- a The Range, és
- a B&M is,
amelyek az üzlethálózat egyes egységeinek átvételével menthetnek meg munkahelyeket.
A Poundstretcher tulajdonosa, az amerikai Fortress a hírek szerint a Poundland üzleteinek kevesebb mint felét venné át, hogy bővítse meglévő hálózatát. A The Range mögött álló CDS, valamint a B&M szintén mérlegeli egyes boltok megszerzését.
A teljes lánc egyben történő megmentésére tehát egyelőre nem látszik reális vevői szándék, miközben a részleges felvásárlások lehetősége nyitva maradt.
Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Gordon Brothers már augusztusban megbízott egy tanácsadó céget az értékesítési folyamat felügyeletével. A sajtóban akkor mintegy 30 millió fontos eladási árról szóló értesülések jelentek meg (a Pepco neve nem bukkant fel lehetséges újbóli érdeklődőként). Mindez már akkor felvetette a hálózat feldarabolásának lehetőségét.