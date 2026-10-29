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A Pepco egykori testvércége a szemünk előtt omlik össze – nem lehet megmenteni az örökséget, a szakadék szélén táncol a brit „százforintos” boltlánc

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A felszámolás előkészítéséig jutott a brit Poundland, miután az amerikai tulajdonosa elutasította a diszkontlánc vezetésének mentőajánlatát. A mintegy 600 üzletet működtető vállalatnál akár 12 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az Egyesült Királyságban és Írországban. A boltlánc akár még az év végi vásárlási szezon előtt lehúzhatja a rolót.
Juhász Péter
2026.10.29, 15:41
Frissítve: 2026.10.29, 15:55
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A Gordon Brothers bejelentette, hogy az illetékes brit bíróságnál kezdeményezi a Poundland boltláncot működtető vállalat felszámolási eljárásának előkészítését – számol be arról a Guardian. A Poundlandet 2025 júniusában jelképes, egyfontos összegért vásárolta meg a Pepco csoporttól az amerikai befektető, amely most úgy látja, a lánc feldarabolásával többet nyerhet, mint a teljes vállalat egyben történő értékesítésével.

Hailsham,,East,Sussex,,Uk.,December,10,,2025.,Poundland,Store,Closure, boltlánc
Felszámolási eljárás alá kerülhet a brit 1 fontos – a „százforintos boltokhoz” hasonló – boltlánc, a Poundland (illusztráció)
Fotó: David Michael Bellis /  Shutterstock

Napokon belül megindulhat a boltlánc felszámolási eljárása

A folyamat lebonyolítására az AlixPartners tanácsadó céget szemelték ki. A jogi lépés célja az időnyerés: ha a bíróság rábólint arra, akkor tíz napra védelmet kap a Poundland a hitelezői követelésekkel szemben, miközben utolsó utáni esélyként próbálhat meg a vállalatirányítás megoldást találni a pénzügyi vészhelyzetre.

A döntés előzménye, hogy a tulajdonos elutasította a Poundland vezetése által támogatott mentőajánlatot. A teljes üzlethálózat megvásárlására mindössze egyetlen érdeklődő, az északír családi vállalkozásként működő Martin Property Group jelentkezett, amely a meglévő menedzsmenttel, Barry Williams vezérigazgatóval együtt vitte volna tovább a láncot.

A Gordon Brothers azonban úgy ítélte meg, hogy a vállalat részekre bontásával és az üzletek külön értékesítésével nagyobb bevételt érhet el, mint a Martin ajánlatával. 

Utóbbi ugyanis még azt a 30 millió fontnyi adósságot sem fedezte volna, amelyet az amerikai befektető a Poundland megvásárlásakor átvállalt.

A vezérigazgató a héten a dolgozóknak küldött levelében „váratlan, nem kívánt és teljes mértékben elkerülhető” döntésnek nevezte az ajánlat visszautasítását. A felszámolás fenyegetése különösen kedvezőtlen időpontban érkezett: a karácsonyi szezon előtt 12 ezer bolti dolgozó jövője vált bizonytalanná.

Más láncok átvehetik az üzletek egy részét

A Poundland szétesése ugyanakkor nem feltétlenül jelentené valamennyi üzlet bezárását. A brit sajtó értesülései szerint több versenytárs is érdeklődik a boltok egy része iránt. Köztük van 

  • a Poundstretcher, 
  • a The Range, és 
  • a B&M is, 

amelyek az üzlethálózat egyes egységeinek átvételével menthetnek meg munkahelyeket.

A Poundstretcher tulajdonosa, az amerikai Fortress a hírek szerint a Poundland üzleteinek kevesebb mint felét venné át, hogy bővítse meglévő hálózatát. A The Range mögött álló CDS, valamint a B&M szintén mérlegeli egyes boltok megszerzését.

A teljes lánc egyben történő megmentésére tehát egyelőre nem látszik reális vevői szándék, miközben a részleges felvásárlások lehetősége nyitva maradt.

Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, a Gordon Brothers már augusztusban megbízott egy tanácsadó céget az értékesítési folyamat felügyeletével. A sajtóban akkor mintegy 30 millió fontos eladási árról szóló értesülések jelentek meg (a Pepco neve nem bukkant fel lehetséges újbóli érdeklődőként). Mindez már akkor felvetette a hálózat feldarabolásának lehetőségét.

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