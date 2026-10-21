Nem létező szállások, adathalászat: most lett elege Brüsszelnek abból, ami a Booking.com-on megy – vizsgálat indult

Hivatalos eljárást indított az Európai Bizottság a Booking.com ellen annak feltárására, hogy a szállásfoglaló platform betartja-e az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének (DSA) előírásait. A vizsgálat három fő területre összpontosít: a hamis szálláshelyhirdetésekre, az adathalász csalásokra, valamint a fizetett előresorolások átláthatóságára. A Bizottság szerint felmerül a gyanú, hogy a vállalat nem mérte fel kellő alapossággal a csalárd tartalmakhoz kapcsolódó kockázatokat, illetve nem tett megfelelő intézkedéseket azok csökkentésére. Az eljárás megindítása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a platform jogsértést követett el: ezt a vizsgálatnak kell tisztáznia.

Vizsgálat indult a Booking.com ellen

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A nem létező szállások és a hamis hirdetések is problémát jelenthetnek a Booking.com-on

A vizsgálat egyik fontos eleme, hogy a Booking.com megfelelően azonosítja és kezeli-e a hamis, illetve az előírásoknak nem megfelelő szálláshelyhirdetéseket. Ide tartozhatnak a nem létező ingatlanokat kínáló ajánlatok és a más szállásadók nevével visszaélő csalások is.

A bizottság azt is ellenőrzi, hogy a platform megfelelően felmérte-e az ilyen tartalmak fogyasztóvédelmi kockázatait, és hatékony intézkedéseket alkalmaz-e a visszaélések visszaszorítására. Ennek része lehet a csalárd vagy szabálytalan hirdetések eltávolítása is.

Az adathalászok a foglalási adatokkal is visszaélhetnek

A másik vizsgálati terület az adathalász csalásokhoz kapcsolódik. Az Európai Bizottság azt szeretné tisztázni, hogy a Booking.com megfelelően felmérte-e az ilyen visszaélések fogyasztókra jelentett kockázatait, és elegendő védelmi intézkedést vezetett-e be.

Különösen azt vizsgálják, hogyan osztja meg a vállalat a foglalási és vendégadatokat a szálláshelyekkel, illetve hogyan működik a platform üzenetküldő rendszere.

Azt is ellenőrzik, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő biztosítékok az adatokkal való visszaélések és a csalárd fizetési felszólítások megelőzésére.

Az ilyen csalások során az elkövetők a foglaláshoz kapcsolódó kommunikációt utánozhatják, és arra próbálhatják rávenni az utazókat, hogy egy megtévesztő üzenet alapján fizessenek. A bizottsági vizsgálat egyik kérdése, hogy a Booking.com rendszerei kellő védelmet nyújtanak-e az ilyen visszaélésekkel szemben.