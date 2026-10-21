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Nem létező szállások, adathalászat: most lett elege Brüsszelnek abból, ami a Booking.com-on megy – vizsgálat indult

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Vizsgálatot indít az Európai Bizottság a Booking.com ellen, a csalások és a fizetett hirdetések gyakorlatát is ellenőrzik. Az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a Booking.com megfelelően lép-e fel a csalárd szálláshelyhirdetésekkel és az adathalászattal szemben, illetve egyértelműen jelöli-e a fizetett előresorolással megjelenő ajánlatokat. A platformmal szemben a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet, a DSA alapján indult hivatalos eljárás.
VG
2026.10.21, 15:10
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Hivatalos eljárást indított az Európai Bizottság a Booking.com ellen annak feltárására, hogy a szállásfoglaló platform betartja-e az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletének (DSA) előírásait. A vizsgálat három fő területre összpontosít: a hamis szálláshelyhirdetésekre, az adathalász csalásokra, valamint a fizetett előresorolások átláthatóságára. A Bizottság szerint felmerül a gyanú, hogy a vállalat nem mérte fel kellő alapossággal a csalárd tartalmakhoz kapcsolódó kockázatokat, illetve nem tett megfelelő intézkedéseket azok csökkentésére. Az eljárás megindítása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a platform jogsértést követett el: ezt a vizsgálatnak kell tisztáznia.

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Vizsgálat indult a Booking.com ellen
Fotó: Piotr Swat / Shutterstock

A nem létező szállások és a hamis hirdetések is problémát jelenthetnek a Booking.com-on

A vizsgálat egyik fontos eleme, hogy a Booking.com megfelelően azonosítja és kezeli-e a hamis, illetve az előírásoknak nem megfelelő szálláshelyhirdetéseket. Ide tartozhatnak a nem létező ingatlanokat kínáló ajánlatok és a más szállásadók nevével visszaélő csalások is.

A bizottság azt is ellenőrzi, hogy a platform megfelelően felmérte-e az ilyen tartalmak fogyasztóvédelmi kockázatait, és hatékony intézkedéseket alkalmaz-e a visszaélések visszaszorítására. Ennek része lehet a csalárd vagy szabálytalan hirdetések eltávolítása is.

Az adathalászok a foglalási adatokkal is visszaélhetnek

A másik vizsgálati terület az adathalász csalásokhoz kapcsolódik. Az Európai Bizottság azt szeretné tisztázni, hogy a Booking.com megfelelően felmérte-e az ilyen visszaélések fogyasztókra jelentett kockázatait, és elegendő védelmi intézkedést vezetett-e be.

Különösen azt vizsgálják, hogyan osztja meg a vállalat a foglalási és vendégadatokat a szálláshelyekkel, illetve hogyan működik a platform üzenetküldő rendszere. 

Azt is ellenőrzik, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő biztosítékok az adatokkal való visszaélések és a csalárd fizetési felszólítások megelőzésére.

Az ilyen csalások során az elkövetők a foglaláshoz kapcsolódó kommunikációt utánozhatják, és arra próbálhatják rávenni az utazókat, hogy egy megtévesztő üzenet alapján fizessenek. A bizottsági vizsgálat egyik kérdése, hogy a Booking.com rendszerei kellő védelmet nyújtanak-e az ilyen visszaélésekkel szemben.

Reklámnak kellene jelölni a fizetett előresorolást

A harmadik terület a hirdetések átláthatósága. A szállásadók magasabb jutalék megfizetésével előrébb kerülhetnek a Booking.com keresési találatai között. Ugyanakkor a Bizottság szerint a felhasználóknak egyértelműen fel kell ismerniük, ha egy ajánlat nem kizárólag a keresési szempontoknak való megfelelése miatt jelenik meg előkelő helyen, hanem azért is, mert a szállásadó fizetett a nagyobb láthatóságért.

A vizsgálat ezért arra is kiterjed, hogy a platform megfelelően reklámként jelöli-e ezeket a kiemelt ajánlatokat. A vizsgálat azt is ellenőrzi, hogy 

  • a felhasználók minden hirdetésnél könnyen hozzáférnek-e ahhoz az információhoz, hogy ki áll a reklám mögött, ki fizetett érte, miért látják az adott hirdetést, és 
  • miként módosíthatják a megjelenő reklámokat befolyásoló beállításaikat.

A DSA értelmében a felhasználóknak joguk van megérteni, hogy mikor és kinek az érdekében jelenik meg előttük egy hirdetés. Enélkül nem tudják megkülönböztetni, hogy egy szálláshely azért szerepel-e előkelő helyen, mert megfelel a keresési feltételeiknek, vagy azért, mert a szolgáltató fizetett a kiemelésért.

Súlyos következményei is lehetnek a vizsgálatnak

Amennyiben vizsgálat bizonyítja a feltételezett jogsértéseket, a Booking.com megsérthette a DSA 34. és 35. cikkét, amelyek az ún. óriásplatformok és keresőmotorok rendszerszintű kockázatainak azonosítására, értékelésére és mérséklésére vonatkoznak. Emellett a rendelet egy másik előírása kapcsán is fennállhat a jogsértés, amely a hirdetések egyértelmű azonosíthatóságát írja elő az online platformokon.

A tájékoztatás szerint Brüsszel kiemelt prioritásként kezeli a vizsgálatot, amelynek során további információkat kérhet a vállalattól, interjúkat készíthet, illetve helyszíni ellenőrzéseket is végezhet. Az eljárás lehetőséget ad arra is, hogy szükség esetén ideiglenes intézkedéseket hozzon, megállapítsa a rendelet megsértését, vagy elfogadja a Booking.com által felajánlott korrekciós vállalásokat.

A hivatalos eljárás megindítása nem jelenti előre a vizsgálat végkimenetelét. A bizottság a holland Fogyasztóvédelmi és Piacfelügyeleti Hatósággal is együttműködik, amely a Booking.com letelepedése szerinti tagállam digitális szolgáltatási koordinátoraként vesz részt a platform felügyeletében.

A Booking.com-ot 2023. április 25-én minősítették óriásplatforrmá az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet alapján. Ez a besorolás a platformra a méretéből fakadó, rendszerszintű kockázatok kezelésével kapcsolatos különleges kötelezettségeket is ró.

A magyar versenyhatóság 2024-ben rekordösszegű bírságot szabott ki a vállalatra a fogyasztók megtévesztése miatt.

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