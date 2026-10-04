Sorsdöntő szavazás zajlk az EU-tagjelölt országban: hamarosan eredmény lehet, erre most nagyon figyel Brüsszel – a háttérben Amerika egy gigantikus gázvezeték tervével nyomul
Vasárnap választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában, ezek eredményei pedig az ország európai uniós csatlakozási folyamatára, valamint a régió geopolitikai folyamataira is hatással lehetnek.
Az elmúlt időszakban emelkedett a választói elégedetlenség, mivel a gazdaság lassulni kezdett, az uniós tárgyalási folyamatok hosszú ideje húzódnak, továbbá egyre nagyobb a belpolitikai feszültség is.
Belpolitikai feszültségek Bosznia-Hercegovinában
Bosznia-Hercegovina, amely szinte alig heverte ki az 1992 és 1995 közötti véres háború következményeit, 2022 decemberében kapta meg az uniós tagjelölti státuszt, 2024-ben pedig zöld jelzést kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A folyamat azonban még nem kezdődött meg, mivel olyan alapvető követelmények nem teljesültek, mint például
- az igazságszolgáltatás ellenőrzésének megerősítés, vagy
- a korrupcióellenes jogszabályok elfogadása.
A vasárnapi választáson a választók az ország háromtagú államelnökségének tagjairól és a parlament összetételéről döntenek, valamint a két országrész törvényhozásának tagajairól is szavaznak.
Bosznia-Hercegovina két nagy területi egységből áll: a Bosznia-hercegovinai Föderációból és a Boszniai Szerb Köztársaságból. Előbbiben főként bosnyákok és horvátok, utóbbiban főként szerbek élnek. A Föderáció ezen belül tíz kantonra oszlik, míg a Boszniai Szerb Köztársaság egységesebb közigazgatási rendszerben működik. Az ország közös állami intézményei közé tartozik a háromtagú államelnökség, a központi kormány és a parlament, de számos fontos hatáskör a két területi egységnél maradt.
A 3,4 millió lakosú országban a választók jelentős része szeretne túllépni a megosztó politikai retorikán, azonban ez nem lesz egyszerű feladat, mivel a választáson etnikai alapú pártok is versengenek egymással: a bosnyák SDA, a szerb SNSD és a horvát HDZ BiH. Ezek mellett jelen vannak a többnemzetiségű ellenzéki koalíciók is, amelyeket a Szociáldemokrata Párt vezet.
Az emberek küszködnek, az élet nagyon nehéz. Lehetne javítani a helyzeten, ha tisztességesen csinálnák a dolgokat, és biztosítanának az embereknek egy tisztességes életet
− nyilatkozta a Reuters újságírójának egy Dusan Cvijic, egy Banja Lukában élő nyugdíjas.
Habár az embereket a mindennapi megélhetés kérdése foglalkoztatja elsősorban a Poliwave közvéleménykutatási adatai szerint országos szinten az SDA 21,4 százalékkal szűken vezet, az SDP pedig 6,7 százalékos támogatottsággal követi. A Boszniai Szerb Köztársaságban Milorad Dodik pártja, az SNSD 34,2 százalékkal áll az élen, aki szoros kapcsolatokat tartana fent Szerbiával és Oroszországgal.
Amennyiben az etnikai pártok nyerik a választásokat, az tovább lassíthatja az uniós csatlakozási tárgyalásokat, mivel az a központi intézményrendszernek kell végigvinnie.
A választók vasárnap újratervezett szavazólapokat kapnak, valamint az új biometrikus azonosítási rendszer mellett elektronikus szkennereket is használnak. A Bosznia-hercegovinai Központi Választási Bizottság adatai szerint 3 414 364 választópolgár jogosult a szavazásra.
A választások geopolitikai jelentősége
A nagyhatalmak régóta igyekeznek növelni befolyásukat Bosznia-Hercegovinában. Az Európai Unió a nyugat-balkáni bővítést szorgalmazza, amely Bosznia-Hercegovinára is kiterjedne, Oroszország azonban igyekszik lassítani a folyamatot, miközben továbbra is támogatja a Boszniai Szerb Köztársaságot.
Az Egyesült Államok szintén igyekszik növelni befolyását a térségben, amelyre jó példa a tervezett 1,5 milliárd dollár értékű gázvezeték-projekt.
A beruházás célja az amerikai LNG Horvátországon át történ importja lenne, amelyet a kormányhoz köthető vállalat működtetne. Mindeközben az Európai Unió szerint a vállalat kiválasztása nem felelt meg a verseny és az átláthatóság követelményeinek.
Washington és Brüsszel között az ország nemzetközi főképviselőjének szerepe miatt is feszültség alakult ki.
A daytoni megállapodás széles körű beavatkozási jogkört biztosít a főképviselőnek. Christian Schmidt volt német miniszter májusban amerikai nyomásra mondott le a tisztségről.