Sorsdöntő szavazás zajlk az EU-tagjelölt országban: hamarosan eredmény lehet, erre most nagyon figyel Brüsszel – a háttérben Amerika egy gigantikus gázvezeték tervével nyomul

Vasárnap választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában, ezek eredményei pedig az ország európai uniós csatlakozási folyamatára, valamint a régió geopolitikai folyamataira is hatással lehetnek.

Bosznia-Hercegovina vasárnap választ / Fotó: Anadolu via AFP

Az elmúlt időszakban emelkedett a választói elégedetlenség, mivel a gazdaság lassulni kezdett, az uniós tárgyalási folyamatok hosszú ideje húzódnak, továbbá egyre nagyobb a belpolitikai feszültség is.

Belpolitikai feszültségek Bosznia-Hercegovinában

Bosznia-Hercegovina, amely szinte alig heverte ki az 1992 és 1995 közötti véres háború következményeit, 2022 decemberében kapta meg az uniós tagjelölti státuszt, 2024-ben pedig zöld jelzést kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A folyamat azonban még nem kezdődött meg, mivel olyan alapvető követelmények nem teljesültek, mint például

az igazságszolgáltatás ellenőrzésének megerősítés, vagy

a korrupcióellenes jogszabályok elfogadása.

A vasárnapi választáson a választók az ország háromtagú államelnökségének tagjairól és a parlament összetételéről döntenek, valamint a két országrész törvényhozásának tagajairól is szavaznak.

Bosznia-Hercegovina két nagy területi egységből áll: a Bosznia-hercegovinai Föderációból és a Boszniai Szerb Köztársaságból. Előbbiben főként bosnyákok és horvátok, utóbbiban főként szerbek élnek. A Föderáció ezen belül tíz kantonra oszlik, míg a Boszniai Szerb Köztársaság egységesebb közigazgatási rendszerben működik. Az ország közös állami intézményei közé tartozik a háromtagú államelnökség, a központi kormány és a parlament, de számos fontos hatáskör a két területi egységnél maradt.

A 3,4 millió lakosú országban a választók jelentős része szeretne túllépni a megosztó politikai retorikán, azonban ez nem lesz egyszerű feladat, mivel a választáson etnikai alapú pártok is versengenek egymással: a bosnyák SDA, a szerb SNSD és a horvát HDZ BiH. Ezek mellett jelen vannak a többnemzetiségű ellenzéki koalíciók is, amelyeket a Szociáldemokrata Párt vezet.

Az emberek küszködnek, az élet nagyon nehéz. Lehetne javítani a helyzeten, ha tisztességesen csinálnák a dolgokat, és biztosítanának az embereknek egy tisztességes életet

− nyilatkozta a Reuters újságírójának egy Dusan Cvijic, egy Banja Lukában élő nyugdíjas.