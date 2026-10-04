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Sorsdöntő szavazás zajlk az EU-tagjelölt országban: hamarosan eredmény lehet, erre most nagyon figyel Brüsszel – a háttérben Amerika egy gigantikus gázvezeték tervével nyomul

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Geopolitikai szempontból is fontos választások zajlanak vasárnap a Balkánon. Bosznia-Hercegovina uniós tagjelölti státusszal rendelkezik, miközben az Egyesült Államok és Oroszország is igyekszik befolyást szerezni a régióban. Az ország etnikai összetétele miatt jellemzően nagy a belpolitikai feszültség, a választók döntése pedig számos szempontból meghatározó lesz.
VG
2026.10.04, 13:00

Vasárnap választásokat tartanak Bosznia-Hercegovinában, ezek eredményei pedig az ország európai uniós csatlakozási folyamatára, valamint a régió geopolitikai folyamataira is hatással lehetnek.

Bosznia-Hercegovina vasárnap választ
Bosznia-Hercegovina vasárnap választ / Fotó: Anadolu via AFP

Az elmúlt időszakban emelkedett a választói elégedetlenség, mivel a gazdaság lassulni kezdett, az uniós tárgyalási folyamatok hosszú ideje húzódnak, továbbá egyre nagyobb a belpolitikai feszültség is.

Belpolitikai feszültségek Bosznia-Hercegovinában

Bosznia-Hercegovina, amely szinte alig heverte ki az 1992 és 1995 közötti véres háború következményeit, 2022 decemberében kapta meg az uniós tagjelölti státuszt, 2024-ben pedig zöld jelzést kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A folyamat azonban még nem kezdődött meg, mivel olyan alapvető követelmények nem teljesültek, mint például

  • az igazságszolgáltatás ellenőrzésének megerősítés, vagy
  • a korrupcióellenes jogszabályok elfogadása.

A vasárnapi választáson a választók az ország háromtagú államelnökségének tagjairól és a parlament összetételéről döntenek, valamint a két országrész törvényhozásának tagajairól is szavaznak.

Bosznia-Hercegovina két nagy területi egységből áll: a Bosznia-hercegovinai Föderációból és a Boszniai Szerb Köztársaságból. Előbbiben főként bosnyákok és horvátok, utóbbiban főként szerbek élnek. A Föderáció ezen belül tíz kantonra oszlik, míg a Boszniai Szerb Köztársaság egységesebb közigazgatási rendszerben működik. Az ország közös állami intézményei közé tartozik a háromtagú államelnökség, a központi kormány és a parlament, de számos fontos hatáskör a két területi egységnél maradt.

A 3,4 millió lakosú országban a választók jelentős része szeretne túllépni a megosztó politikai retorikán, azonban ez nem lesz egyszerű feladat, mivel a választáson etnikai alapú pártok is versengenek egymással: a bosnyák SDA, a szerb SNSD és a horvát HDZ BiH. Ezek mellett jelen vannak a többnemzetiségű ellenzéki koalíciók is, amelyeket a Szociáldemokrata Párt vezet.

Az emberek küszködnek, az élet nagyon nehéz. Lehetne javítani a helyzeten, ha tisztességesen csinálnák a dolgokat, és biztosítanának az embereknek egy tisztességes életet

− nyilatkozta a Reuters újságírójának egy Dusan Cvijic, egy Banja Lukában élő nyugdíjas.

Habár az embereket a mindennapi megélhetés kérdése foglalkoztatja elsősorban a Poliwave közvéleménykutatási adatai szerint országos szinten az SDA 21,4 százalékkal szűken vezet, az SDP pedig 6,7 százalékos támogatottsággal követi. A Boszniai Szerb Köztársaságban Milorad Dodik pártja, az SNSD 34,2 százalékkal áll az élen, aki szoros kapcsolatokat tartana fent Szerbiával és Oroszországgal.

Amennyiben az etnikai pártok nyerik a választásokat, az tovább lassíthatja az uniós csatlakozási tárgyalásokat, mivel az a központi intézményrendszernek kell végigvinnie.

A választók vasárnap újratervezett szavazólapokat kapnak, valamint az új biometrikus azonosítási rendszer mellett elektronikus szkennereket is használnak. A Bosznia-hercegovinai Központi Választási Bizottság adatai szerint 3 414 364 választópolgár jogosult a szavazásra.

A választások geopolitikai jelentősége

A nagyhatalmak régóta igyekeznek növelni befolyásukat Bosznia-Hercegovinában. Az Európai Unió a nyugat-balkáni bővítést szorgalmazza, amely Bosznia-Hercegovinára is kiterjedne, Oroszország azonban igyekszik lassítani a folyamatot, miközben továbbra is támogatja a Boszniai Szerb Köztársaságot.

Az Egyesült Államok szintén igyekszik növelni befolyását a térségben, amelyre jó példa a tervezett 1,5 milliárd dollár értékű gázvezeték-projekt. 

A beruházás célja az amerikai LNG Horvátországon át történ importja lenne, amelyet a kormányhoz köthető vállalat működtetne. Mindeközben az Európai Unió szerint a vállalat kiválasztása nem felelt meg a verseny és az átláthatóság követelményeinek.

Washington és Brüsszel között az ország nemzetközi főképviselőjének szerepe miatt is feszültség alakult ki.

A daytoni megállapodás széles körű beavatkozási jogkört biztosít a főképviselőnek. Christian Schmidt volt német miniszter májusban amerikai nyomásra mondott le a tisztségről.

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