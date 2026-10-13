Betett a Brexit: Lengyelország lett az új London, a magyarok Ausztriát választják – de a franciák már visszahívnák a briteket

Évtizedeken keresztül a jobb fizetés és a magasabb életszínvonal reményében kelet-közép-európaiak százezrei indultak Nagy-Britanniába. A 2004-es uniós bővítés után különösen sok lengyel munkavállaló választotta a szigetországot, de a magyarok körében is London számított az egyik legnépszerűbb célpontnak. A Brexit azonban jelentősen átalakította a helyzetet: a szabad munkavállalás megszűnése, a bevándorlási szabályok szigorítása és a megélhetési költségek emelkedése egyaránt hozzájárult a brit munkaerőpiac vonzerejének csökkenéséhez.

A Brexit lezárta a könnyű brit munkavállalás korszakát / Fotó: Brian Minkoff

A változás egyik legérdekesebb jele, hogy már brit állampolgárok is Lengyelországban keresik a boldogulást. A The Times riportja egy brit vízvezeték-szerelő történetén keresztül mutatta be, miért dönthet úgy egy nyugat-európai család, hogy éppen Lengyelországban kezd új életet.

Lengyelország lett az új London: már a britek is kelet felé indulnak

A lengyel gazdaság az elmúlt két évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül. A 2004-es uniós csatlakozás idején még magas munkanélküliséggel és a nyugat-európainál lényegesen alacsonyabb bérekkel küzdő ország mára a térség egyik legfontosabb gazdasági központjává vált. Lengyelország már nem csupán azoknak kínál lehetőséget, akik hosszú külföldi tartózkodás után hazatérnének, hanem olyan briteknek is, akik kedvezőbb életkörülményeket keresnek. A vonzerőt több tényező magyarázhatja:

a lakhatási és szolgáltatási költségek,

a fejlődő infrastruktúra,

valamint a családok számára elérhető támogatások.

Bár a brit bérek számos ágazatban továbbra is magasabbak, a megélhetés költségei miatt ez nem feltétlenül jelent arányosan magasabb elkölthető jövedelmet.

A folyamat természetesen nem jelenti azt, hogy a brit munkavállalók tömegesen Lengyelországba költöznének, azt azonban jól mutatja, hogy a korábban megszokott kelet–nyugati migrációs irány már nem kizárólagos.

A magyaroknál is megfordult a helyzet: Ausztria átvette Nagy-Britannia helyét

A magyar kivándorlási adatok szintén jelentős változásról árulkodnak. A 2010-es évek közepén Nagy-Britannia még a magyar munkavállalók egyik legfontosabb célországa volt, azóta azonban drasztikusan visszaesett az oda költözők száma. A Központi Statisztikai Hivatal korábban közölt adatai szerint 2015-ben még 7169 magyar állampolgár költözött az Egyesült Királyságba, 2025-ben viszont már mindössze 711-en választották a szigetországot.