Kiborult a bili az orosz gáz körül: kiderült, hány milliárdot fizetett Brüsszel Putyinnak, miközben Magyarországot ezért támadták – már Donald Trump is beszállt a számháborúba

Az orosz energiaimport visszaszorítására indított uniós program nélkül jóval nagyobb számlát fizetett volna Európa Moszkvának az Európai Bizottság szerint. Brüsszel úgy számol, hogy a REPowerEU nélkül további 278 milliárd euróval többet költött volna az EU orosz fosszilis energiahordozókra.

Moszkva szerint az Európai Unió 320,7 milliárd dollárért vásárolt orosz energiahordozókat 2022 óta, Brüsszel azonban vitatja ezt az összeget / Fotó: FOTOGRIN

Jelentős különbség van aközött, mennyit fizetett az Európai Unió Oroszországnak az energiáért a háború kezdete óta, és mekkora összegről beszél Moszkva.

Az Európai Bizottság szerint 2022 márciusa és 2026 júliusa között az uniós országok 197 milliárd euróért, vagyis mintegy 209 milliárd dollárért vásároltak orosz energiahordozókat.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes ezzel szemben 302 milliárd eurós, 320,7 milliárd dolláros összeget említett.

Brüsszel az Eurostat hivatalos külkereskedelmi adatbázisára, a COMEXT-re hivatkozva utasította vissza az orosz állítást. Novak hétfőn az orosz állami Vesztyi televíziónak azt mondta, hogy 2022 óta ekkora értékben szállítottak energiahordozókat az uniós országokba. Hozzátette, hogy a szankciók ellenére 2026 első kilenc hónapjában 21,3 milliárd dollár értékű orosz energia jutott el Európába.

A két összeg közötti eltérés több mint 100 milliárd dollár. A bizottsági adatok 2026 júliusáig követik az energiaimportot, Novak azonban nem részletezte, milyen termékeket vett figyelembe, milyen számítás alapján jutott a saját adatához, és pontosan milyen időszakot vizsgált.

Nem áll módomban megerősíteni mások számait. Amit meg tudok erősíteni, az az Oroszországtól való függőségünk egyértelmű csökkenő tendenciája: a 2022-es 42-45 százalékról mostanra 12 százalékra mérséklődött

– mondta kedden Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője.

A bizottság szerint az orosz energiafüggőség csökkentésére indított REPowerEU program nélkül jóval többet költött volna az unió orosz fosszilis energiahordozókra. „Az EU 475 milliárd eurót költött volna – további 278 milliárd eurót – orosz fosszilis energiahordozókra, ha nem indult volna el a REPowerEU” – fogalmazott a szóvivő. A bizottság adatai szerint 2023-ban az EU fosszilis energiahordozókra fordított kiadásainak már csak 6 százaléka jutott Oroszországnak.