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EU-csúcs: máris itt az első szakadás, beintett Brüsszelnek az unió új fekete báránya − Zelenszkijjel is szembefordult

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Nincs teljes egyetértés az európai uniós vezetők között. Úgy tűnik, Brüsszelben nagy port kavart Donald Trump és Vlagyimir Putyin energetikai megállapodása. A nemrégiben megválasztott Rumen Radev bolgár miniszterelnök szerint az egyezség üdvözlendő, miközben a többség elítélte a lépést.
Nagy Krisztián
2026.10.15, 18:57
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Nagy meglepetést okozott Rumen Radev bolgár miniszterelnök csütörtök reggel Brüsszelben, amikor nyíltan üdvözölte Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vitatott megállapodását, amely a nyugati szankciók ellenére lehetővé teszi az orosz gázolaj szállítását − számolt be a Euronews.

Rumen Radev szembement Brüsszellel
Rumen Radev szembement Brüsszellel / Fotó: Anadolu via AFP

A politikus szerint Európa legnagyobb problémáját a magas üzemanyagárak jelentik, ezért minden olyan lépést támogat, amely hozzájárul azok csökkenéséhez, ezen keresztül pedig a kontinens versenyképességének megőrzéséhez.

Rumen Radev szembement Brüsszellel

A bolgár kormányfő kijelentésével szembement azokkal az uniós vezetőkkel, akik korábban élesen bírálták az amerikai-orosz megállapodást, kockázatosnak, veszélyesnek és elhibázottnak nevezve azt. Az egyezség értelmében Washington átmenetileg enyhített üzemanyagszankciókon, valamint Vlagyimir Putyin és Donald Trump döntött arról, hogy Moszkva növeli a gázolajszállítások volumenét, aminek következtében 300 ezer tonna üzemanyag jut az amerikai és a globális piacra.

Ez hozzávetőleg 2,25 millió hordó üzemanyagnak felel meg.

Donald Trump szerint novemberben további 500 ezer tonna, közvetlenül ezt követően pedig újabb egymillió tonna érkezhet. A későbbi szállítások mértéke az orosz finomítók állapotától függhet, amelyekben az ukrán mélységi csapások nagy károkat okoztak. Az amerikai pénzügyminisztérium szankciók végrehajtásáért felelős hivatala (OFAC)  2027. április 7-ig engedélyezte az orosz gázolaj importját is, aminek következtében az amerikai gázolaj határidős jegyzése közel öt százalékkal esett.

Rendkívül sajnálatosnak tartjuk ezt a gázolajról szóló megállapodást. Nyilvánvalóan nem túl jelentős mennyiségről van szó, de ez akkor is egy rossz irányba tett lépés

− fogalmazott Ulf Kristersson, majd hozzátette, hogy az intézkedés segíti Oroszországot a háború finanszírozásában.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig úgy fogalmazott, hogy a megállapodás egy „ajándék” Vlagyimir Putyinnak. A politikus arra is rámutatott, hogy Moszkva láthatóan semmit nem adott cserébe, mivel az elmúlt napokban is folytatódtak a polgári infrastruktúra elleni támadások.

Rumen Radev egy másik jelentős kérdésben sem ért egyet az európai fősodorral: a bolgár miniszterelnök egyik felet sem támogatja az energetikai létesítmények elleni támadásokban, mivel azok felhajtják az európai energiaárakat. Többször hangsúlyozta, azt is hogy a „béke erővel” stratégiája kudarcot vallott, ezért az európai vezetőknek diplomáciai úton kellene rendezni a konfliktust Moszkvával.

Rumen Radev a miniszterelnök

Ilijana Jotova bolgár elnök május 5-én bízta meg a választáson győztes Progresszív Bulgária (PB) vezetőjét, Rumen Radevet a kormányalakítással. A korábbi államfő vezette PB a 240 fős parlamentben 131 képviselői mandátumot szerzett.

A 62 éves Ruman Radev, aki egykor vadászpilóta volt, januárban azért mondott le államfői posztjáról, hogy indulhasson a választáson. A PB parlamenti frakciójának vezetője, Petar Vitanov úgy fogalmazott, hogy a párt az elszabadult inflációt és az ország elszegényedésének problémáját is kezelésbe venné. A többi párt a választásokat követően ígéretet tettek, hogy konstruktív ellenzékként képviselek majd a választóik érdekeit, és minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely ország pénzügyi stabilitást és az igazságszolgáltatás reformjának végrehajtását szolgálják.

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