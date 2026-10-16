Erre nagyon kell figyelnie Budapestnek: súlyos problémákra derült fény kínai elektromos buszoknál, tömegével jelzik a sofőrök – ugyanettől a márkától rendelt 160 trolit a BKK

A holland Qbuzz közlekedési társaság Yutong elektromos buszait vezető sofőrök körében végzett felmérés szerint komoly problémák vannak a járművek vezetőterének kialakításával, klimatizálásával és a kilátást biztosító kamerarendszerrel. A 381 autóbuszvezető bevonásával készült kutatás eredményei miatt az FNV szakszervezet hivatalos levélben fordult a társasághoz, és azonnali intézkedéseket követel.

A Budapesti Közlekedési Központ legfeljebb 160 új trolibusz beszerzésére kötött keretmegállapodást az Electrobus Europe Zrt.–Yutong magyar–kínai konzorciummal. / Fotó: BKK

Hollandiában rengeteg a panasz a kínai buszra

A felmérés egyik legaggasztóbb eredménye, hogy a sofőrök mindössze 19 százaléka tartja megfelelőnek a vezetőtér hűtését. Sokan kifogásolták a hagyományos visszapillantó tükröket helyettesítő kamerarendszert is, amely szerintük különösen kanyarodáskor nem biztosít megfelelő kilátást.

A járművezetők emellett

a buszok úttartására,

a műszerfal folyamatos figyelmeztető jelzéseire

és a kezelőszervek nehézkes elérhetőségére

is panaszkodtak. Többen úgy vélik, hogy a járművek kialakítása nem megfelelő a zsúfolt városi járatok körülményeihez, a vezetőfülke ergonómiai hiányosságai pedig egészségügyi problémákat okozhatnak.

Elfogadhatatlan, hogy a sofőröknek nap mint nap ilyen körülmények között kell dolgozniuk. Ez az egészségük mellett az utasok, a kerékpárosok és a gyalogosok biztonságát is érinti

– figyelmeztetett Stijn Duursma, az FNV közlekedési ágazatának képviselője.

Hollandiában az FNV két héten belül írásos választ vár a Qbuzztól. A szakszervezet független műszaki és munkavédelmi vizsgálatot, a sofőrök kiegészítő képzését, valamint konkrét intézkedési tervet követel. A dolgozók körében a munkabeszüntetés támogatottsága is jelentős lehet, amennyiben a kifogásolt körülmények nem változnak.

Budapesten is megjelenhetnek a Yutong járművei

Az ügy magyar szempontból is figyelemre méltó, ugyanis a Budapesti Közlekedési Központ legfeljebb 160 új trolibusz beszerzésére kötött keretmegállapodást az Electrobus Europe Zrt.–Yutong magyar–kínai konzorciummal.

A budapesti beszerzés ugyanakkor más járműkategóriát érint, így a Hollandiában kifogásolt műszaki problémákból nem következik, hogy az új trolibuszoknál is hasonló hiányosságok jelentkeznének.

A BKK tájékoztatása szerint az alacsonypadlós, önjáró üzemmódra is képes trolibuszok beszerzése a szükséges finanszírozás biztosításától függ. A társaság elsősorban európai uniós támogatásból valósítaná meg a fejlesztést.