Bolgár vizeken robbantottak hajót a drónok, azonnal megdrágult a búza és megszólalt Magyar Péter

Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás kedd hajnalban Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében, az egyik hajó el is süllyedt. Az incidens szinte azonnal megmozgatta a gabonapiacot: a búza ára Chicagóban közel egyhetes, Párizsban egyhavi csúcsra emelkedett. A történtekre Magyar Péter miniszterelnök is reagált, és Magyarország szolidaritásáról biztosította Bulgáriát.

Jelentősen felverte a búza árát a fekete-tengeri drónincidens. / Fotó: OSM Thome

A bolgár miniszterelnök szerint búza lehetett a rakománya az egyik megtámadott hajónak

Rumen Radev bolgár miniszterelnök elítélte a támadást és a fekete-tengeri hajózást veszélyeztető háborút, arról azonban nem közölt részleteket, hogy honnan indították a drónokat, illetve ki állhatott az akció mögött. A két megtámadott hajó

a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan

és a palaui zászló alatt hajózó Able volt.

A bolgár kormányfő tájékoztatása szerint az egyik hajó búzát szállított. A Maritime.bg szakportál értesülése szerint az Alfa Watan olyan súlyos szerkezeti károkat szenvedett, hogy mintegy 70 tengeri mérföldre a bolgár partoktól elsüllyedt, a legénység sorsáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Az Able 18 fős személyzetét a bolgár Dioscuria személyhajó vette fedélzetére a kutató-mentő művelet során. A beszámolók szerint a tengerészek közül többen megsérültek.

A Marine Traffic hajókövető rendszer adatai alapján az Alfa Watan az egyiptomi El-Arísból a romániai Sulinába tartott, az Able pedig a romániai Galați kikötőjéből Isztambul felé hajózott.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy hajnalban két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren. A miniszterelnök a bolgár kizárólagos gazdasági övezetet felségvízként említve közölte:

Hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak.

A kormányfő rövid posztjában Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát”

Felbolydult a gabonapiac – napok óta emelkedik a búza ára

A támadás hírére gyorsan reagált a gabonapiac; a chicagói árutőzsdén a legaktívabb búzajegyzés 1,1 százalékkal is emelkedett, és közel egy hete nem látott szintre jutott. A búza negyedik kereskedési napja drágult megszakítás nélkül, ilyen hosszú emelkedő sorozatra augusztus vége óta nem volt példa.