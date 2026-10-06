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Bolgár vizeken robbantottak hajót a drónok, azonnal megdrágult a búza és megszólalt Magyar Péter

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb dróntámadás rázta meg a fekete-tengeri hajózást, ezúttal már Bulgária közvetlen közelében. Az incidensre Magyar Péter a Facebookon reagált, a búzapiacon pedig szinte azonnal úrrá lett a félelem.
VG
2026.10.06, 13:50
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Két kereskedelmi hajót ért dróntámadás kedd hajnalban Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében, az egyik hajó el is süllyedt. Az incidens szinte azonnal megmozgatta a gabonapiacot: a búza ára Chicagóban közel egyhetes, Párizsban egyhavi csúcsra emelkedett. A történtekre Magyar Péter miniszterelnök is reagált, és Magyarország szolidaritásáról biztosította Bulgáriát.

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Jelentősen felverte a búza árát a fekete-tengeri drónincidens. / Fotó: OSM Thome

A bolgár miniszterelnök szerint búza lehetett a rakománya az egyik megtámadott hajónak

Rumen Radev bolgár miniszterelnök elítélte a támadást és a fekete-tengeri hajózást veszélyeztető háborút, arról azonban nem közölt részleteket, hogy honnan indították a drónokat, illetve ki állhatott az akció mögött. A két megtámadott hajó 

  • a togói zászló alatt közlekedő Alfa Watan 
  • és a palaui zászló alatt hajózó Able volt. 

A bolgár kormányfő tájékoztatása szerint az egyik hajó búzát szállított. A Maritime.bg szakportál értesülése szerint az Alfa Watan olyan súlyos szerkezeti károkat szenvedett, hogy mintegy 70 tengeri mérföldre a bolgár partoktól elsüllyedt, a legénység sorsáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Az Able 18 fős személyzetét a bolgár Dioscuria személyhajó vette fedélzetére a kutató-mentő művelet során. A beszámolók szerint a tengerészek közül többen megsérültek.

A Marine Traffic hajókövető rendszer adatai alapján az Alfa Watan az egyiptomi El-Arísból a romániai Sulinába tartott, az Able pedig a romániai Galați kikötőjéből Isztambul felé hajózott.

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy hajnalban két kereskedelmi hajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren. A miniszterelnök a bolgár kizárólagos gazdasági övezetet felségvízként említve közölte:

Hajnalban dróntámadás ért két kereskedelmi hajót a Fekete-tenger bolgár felségvizein. Egy hajó elsüllyedt, az egyelőre ismeretlen eredetű támadásnak sérültjei vannak.

A kormányfő rövid posztjában Magyarország teljes szolidaritásáról biztosította Bulgáriát”

Felbolydult a gabonapiac – napok óta emelkedik a búza ára

A támadás hírére gyorsan reagált a gabonapiac; a chicagói árutőzsdén a legaktívabb búzajegyzés 1,1 százalékkal is emelkedett, és közel egy hete nem látott szintre jutott. A búza negyedik kereskedési napja drágult megszakítás nélkül, ilyen hosszú emelkedő sorozatra augusztus vége óta nem volt példa.

Európában is érezhető volt a hatás, a párizsi Euronext búzajegyzése egyhavi csúcsra emelkedett, és ugyancsak negyedik napja drágult. Ilyen hosszú folyamatos áremelkedést idén még nem jegyeztek fel az európai piacon.

A befektetőket elsősorban az aggasztja, hogy a támadások már a korábban biztonságosabbnak tekintett fekete-tengeri útvonalakat is érintik. 

Az orosz–ukrán háború miatt július eleje óta akadozik a gabonaszállítás több fontos orosz és ukrán kikötőből, ezért felértékelődtek a Bulgárián és Románián keresztül vezető alternatív útvonalak.

Egyre kockázatosabb a fekete-tengeri hajózás

Madeleine Overgaard, a Kpler mezőgazdasági adatokért felelős vezetője szerint a társaság információi alapján mindkét kedden megtámadott hajó ukrán kikötőbe tartott vagy onnan érkezett. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a fő román vagy bolgár kikötőket használó hajók közvetlen veszélyben lennének.

A szakértő szerint a támadások ettől függetlenül kiterjesztették a magas kockázatúnak tekinthető térséget. A kereskedelmi hajók számára így már a Fekete-tengerre történő belépés is nagyobb veszélyt jelenthet, nem csak az ukrán kikötők megközelítése.

A keddi incidens ráadásul egy nappal azután történt, hogy Románia kizárólagos gazdasági övezetében egy másik teherhajó kigyulladt és elsüllyedt. A hajó az ukrajnai Izmajil kikötőjéből indult, és Olaszország felé tartott.

A tengeri útvonalak körüli bizonytalanság különösen érzékenyen érinti a gabonapiacot. Oroszország szeptemberben több mint 2,4 millió tonna búzát exportált, ami ugyan 20 százalékkal meghaladta a legutóbbi előrejelzést, ám továbbra is jóval elmaradt az évnek ebben a szakaszában megszokott mennyiségtől. Ukrajna július 1-je óta 5,36 millió tonna gabonát tudott kivinni az országból, vagyis 26 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

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